Chị gái Phó Chủ tịch HPG đã bán xong cổ phiếu

Trần Thị Phương Liên báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, bà Trần Thị Phương Liên báo cáo đã bán xong gần 274 nghìn cổ phiếu, chiếm 0,005% vốn của HPG. Giao dịch được thực hiện từ ngày 30/3 đến ngày 03/04 theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tạm tính theo giá kết phiên ngày 03/04 của HPG là 21.000 đồng/cổ phiếu, bà Liên có thể thu về gần 6 tỷ đồng khi hoàn tất thương vụ thoái vốn này.

Được biết, bà Liên là chị gái ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT Hòa Phát. Hiện ông Trần Tuấn Dương đang sở hữu gần 135 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 2,31% vốn tại HPG.

Năm 2022, Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 8.444 tỷ đồng, giảm 76% so với năm 2021. Nguyên nhân do kết quả kinh doanh nhóm thép - chiếm 95% doanh thu của Tập đoàn suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, HPG đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo đó, cổ đông HPG thông qua kế hoạch doanh thu tăng 6,1% so với cùng kỳ đạt 150.000 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng kế hoạch giảm 5,3% so với cùng kỳ xuống mức 8.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh sơ bộ quý 1/2023 của HPG: Công ty vẫn ghi nhận lỗ ròng trong 2 tháng đầu năm 2023, do nhu cầu và giá thép yếu.



Tuy nhiên, khoản lỗ thấp hơn so với công ty dự kiến và đã được tính đến trong khi công ty đặt kế hoạch năm 2023. Ban lãnh đạo dự kiến lợi nhuận trong tháng 3 sẽ có cải thiện, nhưng chưa công bố con số chính thức.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng tiêu thụ của thép xây dựng giảm 29% so với cùng kỳ đạt 586 nghìn tấn, gần tương đương với mức giảm 22% so với cùng kỳ của toàn thị trường do thị trường bất động sản chững lại. Tổng sản lượng tiêu thụ của thép xây dựng, HRC và thép dẹt của HPG đạt 877 nghìn tấn, giảm 34% so với cùng kỳ.

HPG sẽ tập trung chủ yếu cho dự án Dung Quất 2 trong 2 năm tới: Công ty sẽ không chi trả cổ tức cho năm 2022 và tạm dừng các dự án lớn khác (như mua quặng sắt và mỏ than mới tại Úc) để tập trung cho dự án Dung Quất 2.

Tổng vốn đầu tư cho Dung Quất 2 bao gồm khoảng 75 nghìn tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD) vốn đầu tư tài sản cố định và khoảng 25-30 nghìn tỷ đồng vốn lưu động. Phần lớn vốn đầu tư dự kiến được giải ngân trong giai đoạn 2023-2024, với khoảng hơn 1 tỷ USD sẽ được giải ngân trong năm 2023. Cơ cấu tài chính cho dự án sẽ được chia đều giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng. HPG đã hoàn tất việc ký kết với các nhà thầu. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào quý 1/2025 và đạt công suất tối đa sau hai năm.

Giai đoạn mở rộng có thể mang lại doanh thu hàng năm từ 80-100 nghìn tỷ đồng sau khi khai thác hết công suất. Trong thời gian tới, HPG sẽ tăng tỷ trọng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao hơn, như thép dùng trong đóng tàu, ô tô, sản xuất vít, thép bê tông chịu lực...

Khởi động lại các lò cao: Trong số 4 lò cao đã đóng cửa vào cuối năm 2022, công ty đã khởi động lại 1 lò trong tháng 1 và dự kiến sẽ mở tiếp 1 lò vào đầu tháng 4 và 2 lò còn lại vào tháng 5. Tuy nhiên, quyết định mở lại lò vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, trong bối cảnh nhu cầu hiện nay vẫn còn yếu, đặc biệt là thị trường trong nước.

Cập nhật về các mảng khác: Về mảng khu công nghiệp (KCN), HPG dự kiến mở rộng từ 4 KCN hiện tại lên 10 KCN cho đến năm 2030, thông qua phát triển mới và M&A.



Về bất động sản nhà ở, HPG đang thực hiện các thủ tục pháp lý cho dự án Khu đô thị Phố Nối, Hưng Yên. Công ty cũng đang nghiên cứu các dự án khác, tuy nhiên mảng bất động sản nhà ở sẽ không phải là ưu tiên hàng đầu của công ty trong thời gian tới.

Đáng chú ý, HPG duy trì kế hoạch doanh thu điện lạnh năm 2030 là 1 tỷ USD, mặc dù công ty cho rằng việc đạt được kế hoạch này vẫn là một thách thức.

Công ty đã hoàn thành nhà máy sản xuất tủ đông tại Phú Mỹ, một trong những nhà máy sản xuất tủ đông lớn nhất Đông Nam Á và đang hoàn thiện nhà máy sản xuất đồ gia dụng tại tỉnh Hà Nam. Ban lãnh đạo HPG đang tính đến việc liên doanh với đối tác Trung Quốc trong tương lai để tận dụng xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Dự án container dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong quý 2/2023 nhưng sẽ phải đối mặt với những thách thức trong thời gian ngắn do giá container giảm. Do đó, doanh thu liên quan đến container dự kiến sẽ không đóng góp nhiều trong kết quả năm 2023.

Qua đó, SSI Research vẫn duy trì khuyến nghị "trung lập" và giá mục tiêu 1 năm là 20.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 là 9,7 nghìn tỷ đồng (+14,6% so với cùng kỳ). Đồng thời, SSI cũng kỳ vọng lợi nhuận của HPG sẽ cải thiện trong quý 2/2023 nhờ giá thép cao hơn.



Cũng theo SSI Research, lợi nhuận công ty sẽ vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023 và chỉ quay lại tăng trưởng dương trong nửa cuối năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/4, giá cổ phiếu HPG giảm 500 đồng về còn 20.700 đồng/cổ phiếu.