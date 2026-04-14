Chiến sự Iran: Những lần tuyên bố của Tổng thống Trump khiến thị trường chao đảo

Trên thực tế, các phát ngôn của ông Trump đã nhiều lần khiến thị trường chao đảo kể từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Dù vậy, một số dấu hiệu cho thấy sau mỗi cú sốc, phản ứng của thị trường đang dần dịu lại. Tuy nhiên, những diễn biến trong vài tuần gần đây vẫn đủ bào mòn tâm lý của cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm.

Dưới đây là những lần thay đổi lập trường của Tổng thống Trump trong chiến sự Iran đã khiến thị trường biến động mạnh, theo tổng hợp của tờ báo Wall Street Journal:

MỤC TIÊU LIÊN TỤC THAY ĐỔI

Việc ông Trump liên tục thay đổi yêu cầu trong các tối hậu thư gửi tới Iran đã khiến giá dầu biến động mạnh, từ đó lan sang nhiều thị trường khác. Cổ phiếu của các nhà sản xuất dầu và các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng vì thế cũng đi theo hai hướng trái ngược.

NHỮNG PHIÊN BIẾN ĐỘNG DỮ DỘI

Thị trường rung lắc dữ dội trong 3 phiên từ 7/3 đến 9/3, khi ông Trump liên tiếp phát đi những tín hiệu trái ngược về Iran - từ tuyên bố Tehran sẽ không còn tấn công các nước láng giềng, đến cảnh báo nước này có thể bị “xóa sổ hoàn toàn”, rồi nói Mỹ có thể kiểm soát eo biển Hormuz. Cùng thời điểm, các nước vùng Vịnh thông báo cắt giảm sản lượng dầu, qua đó tạo thêm lợi thế cho các nhà sản xuất dầu của Mỹ.

MỐI LIÊN HỆ GIỮA GIÁ DẦU VÀ LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU KHO BẠC MỸ THAY ĐỔI

Ban đầu, giá dầu tăng thường kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, do nhà đầu tư lo ngại chi phí năng lượng cao hơn sẽ đẩy lạm phát tăng và khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó hạ lãi suất hơn. Tuy nhiên, khi chiến sự Iran kéo dài, mối liên hệ giữa hai biến số này dần suy yếu. Đến gần đây, giá dầu và lợi suất lại cùng chiều trở lại, khi cả hai cùng giảm vào tuần trước, sau tuyên bố ngừng bắn kéo dài 2 tuần của ông Trump.

TÁC ĐỘNG KHÔNG LỚN BẰNG CÚ SỐC THUẾ QUAN

Việc ông Trump rút lại những phát biểu cứng rắn nhất liên quan tới chiến sự Iran đã giúp chứng khoán bật tăng mạnh. Tuy vậy, mức tăng này vẫn chưa lớn bằng những phiên tăng mạnh nhất trong giai đoạn thị trường hỗn loạn vì chính sách thuế quan của ông năm ngoái. Một số nhà đầu tư cho rằng không nên đặt cược quá lớn vào bất kỳ diễn biến đơn lẻ nào, bởi cục diện có thể đảo chiều chỉ sau một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ.

