Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Bài học từ thập niên 1970 giúp Mỹ và nhiều nền kinh tế vững hơn trước cú sốc dầu

Đức Anh

13/04/2026, 16:21

Những thay đổi mà Mỹ và nhiều nền kinh tế khác triển khai trong 5 thập kỷ qua đã giúp giảm bớt phần nào tác động kinh tế từ các cú sốc dầu mỏ...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP
Ảnh minh họa - Ảnh: AP

Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với cú sốc khiến nhiều người nhớ tới thập niên 1970. Chiến sự bùng phát ở Trung Đông một lần nữa đẩy giá dầu tăng mạnh, kéo theo chi phí xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay leo thang, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đình lạm (stagflation) - tình trạng tăng trưởng trì trệ đi kèm lạm phát cao - từng gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới cách đây nửa thế kỷ.

Tuy nhiên, so với năm 1973 - thời điểm Saudi Arabia và một số nước sản xuất dầu ở Trung Đông cắt nguồn cung để gây sức ép với các quốc gia ủng hộ Israel trong cuộc chiến Yom Kippur - kinh tế Mỹ và toàn cầu hiện ít dễ tổn thương hơn nhiều trước các cú sốc dầu mỏ.

Sau cú sốc năm 1973, rồi thêm một cú sốc khác do Cách mạng Hồi giáo Iran gây ra 6 năm sau, nhiều quốc gia đã điều chỉnh chiến lược năng lượng.

NHỮNG THAY ĐỔI LỚN

“Giờ đây, chúng ta đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc ứng phó với những cú sốc dầu mỏ như thế này”, bà Amy Myers Jaffe, giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Các vấn đề Toàn cầu thuộc Đại học New York, nhận xét với hãng tin AP.

Dù cú sốc năng lượng hiện nay liên quan tới Iran được cho là chưa ở mức tồi tệ nhất, những tác động của nó vẫn rất rõ ràng. Người dân Mỹ vẫn phải trả từ 4 USD trở lên cho mỗi gallon xăng, tương đương khoảng 3,78 lít; nông dân châu Âu chịu áp lực lớn từ giá phân bón tăng vọt; còn những người bán hàng rong ở Ấn Độ vẫn không có đủ khí đốt để nấu ăn cho khách.

Theo một số nhà phân tích, quy mô của cú sốc lần này cũng là điều chưa từng có. Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2, dòng chảy dầu khí qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng. Mỗi ngày, tuyến hàng hải này trung chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu, tương đương 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu.

Ông Lutz Kilian, Giám đốc Trung tâm Năng lượng và Kinh tế thuộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, ước tính chỉ khoảng 5 triệu thùng dầu/ngày có thể chuyển sang tuyến từ Vịnh Ba Tư qua Biển Đỏ hoặc tiếp tục đi qua eo biển Hormuz. Như vậy, vẫn còn khoảng 15 triệu thùng/ngày bị gián đoạn, tương đương 15% sản lượng dầu toàn cầu mỗi ngày. Mức này lớn hơn nhiều so với cú sốc năm 1973 và giai đoạn Iraq mở chiến dịch quân sự tại Kuwait năm 1990, khi chỉ khoảng 6% nguồn cung dầu toàn cầu bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, những thay đổi mà Mỹ và nhiều nền kinh tế khác triển khai trong 5 thập kỷ qua đã giúp giảm bớt phần nào tác động kinh tế từ các cú sốc dầu mỏ.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năm 1973, dầu mỏ chiếm tới 46% nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nhưng đến năm 2023, tỷ trọng này đã giảm xuống còn 30%.

Thế giới hiện vẫn tiêu thụ dầu ở mức cao chưa từng có. Năm ngoái, nhu cầu dầu đã vượt 100 triệu thùng/ngày, so với chưa tới 60 triệu thùng/ngày vào năm 1973. Điểm khác biệt là cơ cấu năng lượng toàn cầu hiện đa dạng hơn nhiều so với 5 thập kỷ trước, khi khí đốt tự nhiên, điện hạt nhân và năng lượng mặt trời chiếm tỷ trọng lớn hơn.

Tại Mỹ, nền kinh tế cũng đã giảm mạnh sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu. Khi cú sốc dầu năm 1973 xảy ra, sản lượng năng lượng trong nước của Mỹ đang suy giảm, trong khi nhu cầu nhập khẩu dầu tăng nhanh. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ khai thác dầu đá phiến đã giúp sản lượng năng lượng của Mỹ phục hồi mạnh trong thế kỷ 21. Đến năm 2019, Mỹ trở thành nước xuất khẩu ròng dầu mỏ.

“Nền kinh tế Mỹ hiện ở vị thế tốt hơn nhiều so với thập niên 1970 – giai đoạn nước này đặc biệt dễ tổn thương trước các cú sốc giá dầu”, ông Sam Ori, Giám đốc điều hành Viện Chính sách Năng lượng thuộc Đại học Chicago, nhận xét.

Một thay đổi đáng chú ý là vào đầu thập niên 1970, khoảng 20% điện năng của Mỹ còn được sản xuất từ dầu mỏ. Tuy nhiên, sau khi một đạo luật ban hành năm 1978 cấm sử dụng dầu trong các nhà máy điện, tỷ trọng này đã giảm mạnh. Hiện nay, Mỹ gần như không còn phát điện bằng dầu, ngoại trừ một số máy phát tại các khu vực hẻo lánh như Alaska.

TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ NHIÊN LIỆU ĐỂ ỨNG PHÓ

Lệnh cấm vận dầu mỏ của Trung Đông năm 1973 là một hồi chuông cảnh báo với Mỹ. Vào ngày 25/11/1973, Tổng thống Mỹ Richard Nixon phát biểu trên truyền hình, kêu gọi người dân chấp nhận hy sinh để tiết kiệm năng lượng. Ông đề xuất các trạm xăng ngừng bán nhiên liệu từ tối thứ Bảy đến hết Chủ nhật, với mục tiêu hạn chế các chuyến đi xa vào dịp cuối tuần.

Ông Nixon cũng đề nghị Quốc hội hạ giới hạn tốc độ tối đa xuống 50 dặm/giờ, tương đương khoảng 80 km/giờ, dù mức cuối cùng được thông qua là 55 dặm/giờ, tương đương gần 89 km/giờ. Ngoài ra, ông còn kêu gọi cắt giảm chiếu sáng trang trí và phần lớn hệ thống chiếu sáng thương mại, dù đề xuất này không được thông qua. Bản thân ông khi đó cũng cam kết giảm bớt đèn trang trí Giáng sinh tại Nhà Trắng.

“Dù ký ức về cuộc khủng hoảng năm 1973 vẫn còn đậm nét, khả năng Mỹ ngày nay tái diễn cảnh người dân xếp hàng dài mua xăng, phân phối nhiên liệu theo định mức hoặc thiếu nhiên liệu trên diện rộng là rất thấp”, bà Jaffe nhận định.

Nhiều quốc gia khác cũng triển khai các biện pháp mạnh sau cú sốc dầu mỏ năm 1973.

Tại Anh, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng diễn ra đồng thời với cuộc đình công trong ngành than, Chính phủ đã rút ngắn tuần làm việc xuống còn 3 ngày để giảm tiêu thụ điện. Tại Pháp, các văn phòng được yêu cầu tắt đèn vào ban đêm.

Trong khi đó, Nhật Bản - nền kinh tế gần như phụ thuộc hoàn toàn vào dầu nhập khẩu - đã ban hành hàng loạt đạo luật “sho-ene”, thuật ngữ ghép từ các từ tiếng Nhật mang nghĩa “tiết kiệm” hoặc “cắt giảm” với “năng lượng”. Các đạo luật này yêu cầu nâng hiệu quả sử dụng năng lượng trong vận tải biển, tòa nhà, máy móc, ô tô và hộ gia đình.

Nhật Bản cũng khuyến khích sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và đẩy nhanh phát triển điện hạt nhân, dù quá trình này bị gián đoạn sau trận động đất và sóng thần năm 2011 gây sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhìn chung, nhờ chiến lược tiết kiệm năng lượng và mạng lưới xe buýt, tàu hỏa được sử dụng rộng rãi, mức tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người của Nhật Bản hiện ở mức tương đối thấp. Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Nhật Bản đứng thứ 21 thế giới về chỉ tiêu này, trong khi Mỹ đứng thứ 9.

EU vẫn cảnh báo về cú sốc đình lạm dù Mỹ - Iran ngừng bắn

Các nước châu Á chi hàng tỷ USD ứng phó với cú sốc giá dầu

Thị trường có thể đang dự báo sai về triển vọng lãi suất do cú sốc giá dầu

Từ khóa:

cú sốc dầu khủng hoảng 1970 Mỹ thế giới

Đọc thêm

Ukraine: Nông dân gặp khó đủ đường vì hai cuộc chiến diễn ra đồng thời

Ukraine: Nông dân gặp khó đủ đường vì hai cuộc chiến diễn ra đồng thời

Rủi ro đối với Ukraine là xung đột tại Trung Đông đang khiến giá nhiên liệu và phân bón tăng cao, đồng thời đang làm gia tăng lợi thế kinh tế của Nga...

Chiến lược tự chủ chuỗi cung ứng của Trung Quốc đối mặt thử thách từ xung đột Trung Đông

Chiến lược tự chủ chuỗi cung ứng của Trung Quốc đối mặt thử thách từ xung đột Trung Đông

Chiến sự Mỹ - Iran đang bắt đầu gây sức ép rõ rệt lên chuỗi cung ứng của Trung Quốc, qua đó đặt ra phép thử lớn với nỗ lực nhiều năm của Bắc Kinh nhằm tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài...

Ngành cà phê Ấn Độ lao đao vì chiến sự Iran

Ngành cà phê Ấn Độ lao đao vì chiến sự Iran

Ngành cà phê Ấn Độ đang chịu sức ép lớn từ chiến sự Iran, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn khiến hoạt động xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn ở Tây Á gặp khó khăn...

Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

Diễn biến giá dầu Brent giao ngay (dated Brent) đang phản ánh tình trạng căng thẳng nghiêm trọng về nguồn cung dầu vật chất trên thị trường toàn cầu...

Iran đang có bao nhiêu tài sản ở nước ngoài bị đóng băng?

Iran đang có bao nhiêu tài sản ở nước ngoài bị đóng băng?

Các biện pháp trừng phạt nối tiếp nhau áp lên Iran đã khiến nước này mất quyền tiếp cận với các tài khoản ở nước ngoài...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

