Eo biển Hormuz mở lại vẫn chưa đủ để khơi thông dòng chảy hàng hóa

Rủi ro an ninh vẫn ở mức cao do
Iran tiếp tục siết kiểm soát khu vực, khiến các hãng tàu và công ty bảo hiểm
chưa sẵn sàng đưa tàu quay lại vùng Vịnh.
Mặt khác, để khơi thông dòng chảy hàng hóa, không chỉ cần các tàu chở
đầy hàng khô rời khỏi vùng Vịnh mà còn phải có tàu rỗng quay trở lại để nhận chuyến
hàng tiếp theo.
Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần hiện vẫn rất mong
manh, các hãng tàu, chủ tàu và công ty bảo hiểm nhiều khả năng sẽ chưa vội đưa
tàu quay lại Vịnh Ba Tư, do lo ngại tàu có thể tiếp tục mắc kẹt nếu căng thẳng
bùng phát trở lại.
Bà Lale Akoner, nhà phân tích thị trường toàn cầu tại nền tảng
giao dịch eToro, cho rằng các tàu chở dầu, chủ tàu và công ty bảo hiểm sẽ không
mạo hiểm đưa tàu quay lại vùng Vịnh nếu chưa chắc các con tàu này có thể rời đi
an toàn, thay vì tiếp tục bị mắc kẹt trong nhiều tuần hoặc lâu hơn.
“Một lệnh ngừng bắn chỉ kéo dài hai tuần, lại còn mong manh,
theo tôi sẽ không đủ để tạo ra sự yên tâm cần thiết đối với các nhà khai thác vận
tải biển”, bà Akoner nói với hãng tin CNN.
Theo bà Akoner, nếu không có thêm tàu đi vào vùng Vịnh để nhận
dầu mỏ, phân bón và những mặt hàng thiết yếu khác, tác động tích cực từ việc
hàng trăm con tàu chở đầy hàng rời khỏi eo biển sẽ chỉ mang tính tạm thời. Khi
đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung và mặt bằng giá cao của dầu mỏ cùng nhiều
loại hàng hóa khác có thể sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng.
Để dòng chảy hàng hóa thực sự trở lại bình thường, bước đầu
tiên là các con tàu đang mắc kẹt trong vùng Vịnh có thể rời khỏi đây an toàn.
Tuy nhiên, theo ông Matt Smith, nhà phân tích của công ty dữ liệu hàng hóa
Kpler, đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra.
“Gần như không ai đủ tự tin để đi qua Hormuz”, ông Smith nhận
xét. Theo ông, số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày thông thường vào khoảng hơn 100 chiếc, nhưng hiện đã giảm xuống còn khoảng 10 chiếc, thậm chí thấp hơn.
Ngay cả khi thị trường dần tin tưởng hơn vào khả năng duy
trì thỏa thuận ngừng bắn, phần lớn tàu di chuyển trong giai đoạn đầu nhiều khả
năng vẫn sẽ là các tàu rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz thay vì các tàu rỗng đi
từ bên ngoài vào vùng Vịnh qua tuyến eo biển này để nhận chuyến hàng mới.
Ông
Smith cho biết hiện có khoảng 400 tàu chở dầu đã chất đầy hàng đang chờ ra
ngoài, trong khi chỉ khoảng 100 tàu rỗng sẵn sàng đi vào vùng Vịnh để nhận
hàng.
“Ngay cả khi eo biển được mở lại ngay hôm nay, dòng chảy dầu
mỏ cũng phải tới tháng 7 năm nay mới có thể trở về mức bình thường”, ông Smith
nhận định.
Tình trạng này cũng xảy ra với tàu container - mắt xích quan
trọng đưa lương thực và nhiều hàng hóa thiết yếu vào các nước vùng Vịnh, đồng
thời vận chuyển các mặt hàng xuất khẩu của khu vực như phân bón và nhựa công
nghiệp ra thị trường quốc tế.
Theo ông Peter Tirschwell, Phó chủ tịch phụ trách hàng hải
và thương mại tại S&P Global Market Intelligence, hiện có khoảng 100 tàu
container đang chờ rời đi, nhưng gần như không có tàu nào chờ để đi vào.
Điều đó đồng nghĩa khoảng 30% lượng phân bón toàn cầu thường
được xuất đi từ khu vực này có thể sẽ bị mắc kẹt trong nhiều tháng, cho tới khi
có thêm tàu mới vào chở hàng. Tương tự dầu mỏ, đường biển gần như là phương thức
duy nhất để đưa lượng hàng này ra thị trường quốc tế.
“Năng lực vận tải hiện nay chưa cho phép chuyển số hàng này sang tuyến khác một cách dễ dàng”, ông Tirschwell phát biểu.
Các chuyên gia cho rằng nếu không có thêm tàu mới đi qua
Hormuz để vào vùng Vịnh nhận hàng, hoạt động sản xuất nhiều mặt hàng tại khu vực
này - từ dầu thô, xăng và các nhiên liệu tinh chế khác đến phân bón - sẽ còn tiếp
tục đình trệ.
Theo ông Smith, tình trạng này đã kéo dài suốt 6 tuần qua,
do các nhà sản xuất trong khu vực không còn đủ chỗ để chứa thêm hàng hóa.
“Các nhà sản xuất dầu quanh vùng Vịnh vốn quen với việc bơm
dầu lên tàu và đưa hàng đi ngay. Muốn tăng sản lượng trở lại, họ cần không chỉ
thời gian mà còn cần có sẵn tàu chở dầu để bốc hàng và giải phóng nguồn cung”,
ông Smith chỉ ra.