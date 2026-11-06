“Choáng váng” với biến động quốc tế, dòng tiền bắt đáy nỗ lực cân bằng, khối ngoại mua ròng

Quan điểm kiểm soát phát triển AI tại Mỹ gây tác động mạnh mẽ lên thị trường chứng khoán nước này. Nasdaq giảm 5,52%, S&P 500 giảm 4,36%, Dow Jones giảm 3,44%. Kết quả này gần như “cầm chắc” các thị trường châu Á sáng nay sẽ “đổ đèo”.
Mở cửa sớm hơn Việt Nam, các thị trường chứng khoán khu vực phản ứng rất mạnh. Nikkei đã giảm hơn 6%, Kospi giảm 5,5%, Sanghai giảm 1,14% Hang Seng giảm 1,15%. Trong nước, VN-Index vừa mở cửa đã bốc hơi hơn 27 điểm (-1,57%). Áp lực bán toàn diện khi độ rộng cực thấp, lúc 9h20, tức là chỉ 5 phút sau khi mở cửa, sàn HoSE chỉ có 26 mã xanh/219 mã đỏ.
Mức giảm giá khá sốc đã kích thích hoạt động bắt đáy. Lực mua không mạnh nhưng đủ để tạo thanh khoản cao đáng kể. Chiến lược mua trong tình thế bán tháo mạnh khá thụ động khiến giá không có phục hồi rõ nét. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE phiên sáng đạt hơn 7.309 tỷ đồng, tuy có giảm 10% so với sáng hôm qua nhưng vẫn cao hơn đáng kể mức trung bình: tăng 32% so với bình quân 3 phiên đầu tuần và nếu không tính sáng hôm qua thì đạt cao nhất 11 phiên.
Các cổ phiếu trụ vẫn đang bị ép mạnh, chưa có diễn biến phục hồi khiến VN-Index vẫn luẩn quẩn vùng giá thấp nhất phiên. Chỉ số giảm 1,22% tương đương -21,18 điểm với 67 mã xanh và 234 mã đỏ. VN30-Index giảm 1,4% với 3 mã xanh/25 mã đỏ.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, chỉ có GAS tăng 0,13%, còn lại toàn đỏ. VIC giảm 1,43%, VHM giảm 1,58%, VCB giảm 1,29%, CTG giảm 1,27%, MBB giảm 1,79%, HPG giảm 1,86% là các cổ phiếu yếu nhất. Các trụ này mới nhích lên trên giá thấp nhất 1-2 bước giá. Toàn rổ VN30 có tới 20 mã đang giảm quá 1%, trong đó 5 mã giảm vượt 2%. Khá may mắn những cổ phiếu yếu nhất có vốn hóa khá nhỏ: MCH giảm 3,31%, FPT giảm 3,21%, SSB giảm 2,31%, VRE giảm 2,07%, LPB giảm 2,06%.
Ba cổ phiếu xanh duy nhất trong nhóm VN30 là SAB tăng 1,54%, GAS tăng 0,13% và VNM tăng 0,35%. Trong đó phục hồi khá ấn tượng là VNM và SAB. VNM đảo chiều mạnh 1,16% so với giá thấp nhất trong khi SAB hồi lại tới 2,15%.
Đối với cổ phiếu vừa và nhỏ, diễn biến bắt đáy cũng khá sôi động khi rổ VN30 chỉ chiếm 42,6% tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE, mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên tổng thể lực cầu bắt đáy vẫn chưa tạo được hiệu ứng phục hồi rõ nét. Thống kê mới có 38,5% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất sáng nay. Chưa tới một phần ba số này phục hồi đủ mạnh để vượt tham chiếu.
Dù vậy cũng không nhiều cổ phiếu xuất hiện áp lực bán tháo lớn. VCI giảm 1,25%, VSC giảm 1,48%, GEX giảm 2,2% là 3 cổ phiếu midcap duy nhất có thanh khoản trên ngưỡng trăm tỷ đồng. Dù vậy trong 234 mã đỏ cũng có tới 147 mã đang giảm quá 1%, tương đương 42,5% tổng khối lượng cổ phiếu của VN-Index có giao dịch. Nhóm này chiếm 51,1% tổng thanh khoản sàn HoSE.
Các mã đi ngược dòng hầu hết không đáng chú ý, chỉ 7 cổ phiếu tăng giá hơn 1% với giao dịch trên 1 tỷ đồng thanh khoản. KDH xuất sắc nhất khi tăng 4,53% với 316,8 tỷ đồng. Ngoài ra HDG tăng 2,92% với 44,7 tỷ, TAL tăng 4,17% với 6,5 tỷ, CDC tăng 1,56% với 5,7 tỷ là các mã khác đáng kể.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ròng 118 tỷ đồng nhờ tăng vọt mức giải ngân gấp 2,1 lần so với sáng hôm qua, đạt 1.046,3 tỷ đồng. KDH +172,6 tỷ, VIX +108,8 tỷ, NVL +35,6 tỷ, TCX +34,4 tỷ là các mã được mua tốt nhất. Phía bán ròng có FPT -95,5 tỷ, VCB -53,8 tỷ, HPG -34,9 tỷ, MBB -23,3 tỷ.
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