Thứ Sáu, 06/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

“Choáng váng” với biến động quốc tế, dòng tiền bắt đáy nỗ lực cân bằng, khối ngoại mua ròng

K Kim Phong

Áp lực bán tháo dữ dội trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã “nhấn chìm” chứng khoán châu Á sáng nay và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Thanh khoản đang tăng mạnh cho thấy nỗ lực bắt đáy đã xuất hiện, nhưng chưa thể đảo ngược tình thế. Khối ngoại cũng mua ròng nhẹ 118 tỷ sau 12 phiên sáng bán ròng liên tục.

Nhóm trụ vẫn chưa giữ nhịp được điểm số.
Nhóm trụ vẫn chưa giữ nhịp được điểm số.

Quan điểm kiểm soát phát triển AI tại Mỹ gây tác động mạnh mẽ lên thị trường chứng khoán nước này. Nasdaq giảm 5,52%, S&P 500 giảm 4,36%, Dow Jones giảm 3,44%. Kết quả này gần như “cầm chắc” các thị trường châu Á sáng nay sẽ “đổ đèo”.

Mở cửa sớm hơn Việt Nam, các thị trường chứng khoán khu vực phản ứng rất mạnh. Nikkei đã giảm hơn 6%, Kospi giảm 5,5%, Sanghai giảm 1,14% Hang Seng giảm 1,15%. Trong nước, VN-Index vừa mở cửa đã bốc hơi hơn 27 điểm (-1,57%). Áp lực bán toàn diện khi độ rộng cực thấp, lúc 9h20, tức là chỉ 5 phút sau khi mở cửa, sàn HoSE chỉ có 26 mã xanh/219 mã đỏ.

Mức giảm giá khá sốc đã kích thích hoạt động bắt đáy. Lực mua không mạnh nhưng đủ để tạo thanh khoản cao đáng kể. Chiến lược mua trong tình thế bán tháo mạnh khá thụ động khiến giá không có phục hồi rõ nét. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE phiên sáng đạt hơn 7.309 tỷ đồng, tuy có giảm 10% so với sáng hôm qua nhưng vẫn cao hơn đáng kể mức trung bình: tăng 32% so với bình quân 3 phiên đầu tuần và nếu không tính sáng hôm qua thì đạt cao nhất 11 phiên.

Các cổ phiếu trụ vẫn đang bị ép mạnh, chưa có diễn biến phục hồi khiến VN-Index vẫn luẩn quẩn vùng giá thấp nhất phiên. Chỉ số giảm 1,22% tương đương -21,18 điểm với 67 mã xanh và 234 mã đỏ. VN30-Index giảm 1,4% với 3 mã xanh/25 mã đỏ.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, chỉ có GAS tăng 0,13%, còn lại toàn đỏ. VIC giảm 1,43%, VHM giảm 1,58%, VCB giảm 1,29%, CTG giảm 1,27%, MBB giảm 1,79%, HPG giảm 1,86% là các cổ phiếu yếu nhất. Các trụ này mới nhích lên trên giá thấp nhất 1-2 bước giá. Toàn rổ VN30 có tới 20 mã đang giảm quá 1%, trong đó 5 mã giảm vượt 2%. Khá may mắn những cổ phiếu yếu nhất có vốn hóa khá nhỏ: MCH giảm 3,31%, FPT giảm 3,21%, SSB giảm 2,31%, VRE giảm 2,07%, LPB giảm 2,06%.

Ba cổ phiếu xanh duy nhất trong nhóm VN30 là SAB tăng 1,54%, GAS tăng 0,13% và VNM tăng 0,35%. Trong đó phục hồi khá ấn tượng là VNM và SAB. VNM đảo chiều mạnh 1,16% so với giá thấp nhất trong khi SAB hồi lại tới 2,15%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Đối với cổ phiếu vừa và nhỏ, diễn biến bắt đáy cũng khá sôi động khi rổ VN30 chỉ chiếm 42,6% tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE, mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên tổng thể lực cầu bắt đáy vẫn chưa tạo được hiệu ứng phục hồi rõ nét. Thống kê mới có 38,5% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất sáng nay. Chưa tới một phần ba số này phục hồi đủ mạnh để vượt tham chiếu.

Dù vậy cũng không nhiều cổ phiếu xuất hiện áp lực bán tháo lớn. VCI giảm 1,25%, VSC giảm 1,48%, GEX giảm 2,2% là 3 cổ phiếu midcap duy nhất có thanh khoản trên ngưỡng trăm tỷ đồng. Dù vậy trong 234 mã đỏ cũng có tới 147 mã đang giảm quá 1%, tương đương 42,5% tổng khối lượng cổ phiếu của VN-Index có giao dịch. Nhóm này chiếm 51,1% tổng thanh khoản sàn HoSE.

Các mã đi ngược dòng hầu hết không đáng chú ý, chỉ 7 cổ phiếu tăng giá hơn 1% với giao dịch trên 1 tỷ đồng thanh khoản. KDH xuất sắc nhất khi tăng 4,53% với 316,8 tỷ đồng. Ngoài ra HDG tăng 2,92% với 44,7 tỷ, TAL tăng 4,17% với 6,5 tỷ, CDC tăng 1,56% với 5,7 tỷ là các mã khác đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ròng 118 tỷ đồng nhờ tăng vọt mức giải ngân gấp 2,1 lần so với sáng hôm qua, đạt 1.046,3 tỷ đồng. KDH +172,6 tỷ, VIX +108,8 tỷ, NVL +35,6 tỷ, TCX +34,4 tỷ là các mã được mua tốt nhất. Phía bán ròng có FPT -95,5 tỷ, VCB -53,8 tỷ, HPG -34,9 tỷ, MBB -23,3 tỷ.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

bắt đáy cổ phiếu VnEconomy cổ phiếu VHM VnEconomy cổ phiếu VIC VnEconomy cổ phiếu VN30 VnEconomy nhận định chứng khoán VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

DNSE Future Tech Summit 2026: Góc nhìn công nghệ và quản lý đầu tư

DNSE Future Tech Summit 2026: Góc nhìn công nghệ và quản lý đầu tư

DNSE Future Tech Summit 2026, sự kiện công nghệ thường niên ngành chứng khoán sẽ trở lại vào ngày 20/11 tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ các chuyên gia, diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, mang đến góc nhìn chuyên sâu về thị trường và xu hướng ứng dụng AI tối ưu chiến lược đầu tư.

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

VnEconomy [Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

67 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

338 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy