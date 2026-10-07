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Chọn khu phố thương mại: Từ sức sống khu phố đến tính linh hoạt của tài sản

T Tuấn Sơn

Khu phố thương mại từng được đánh giá qua những lợi thế quen thuộc như vị trí mặt tiền, lưu lượng khách hay khả năng nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, phân khúc này đang bước vào chu kỳ sàng lọc khắt khe, nơi tiềm năng và giá trị thực của tài sản cần được nhìn dưới lăng kính toàn diện và dài hạn hơn.

Ở góc độ khai thác, cách nhìn toàn diện ấy bắt đầu từ mối liên hệ giữa ba yếu tố: Khả năng đưa dòng người đến, trải nghiệm đủ sức giữ họ ở lại và hệ sinh thái tạo lý do để quay trở lại. Trong đó, câu hỏi đầu tiên đối với mọi khu phố thương mại vẫn là: Khách hàng sẽ đến từ đâu?

MỘT KHU PHỐ ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH SỨC SỐNG TỪ NHỮNG YẾU TỐ CỘNG HƯỞNG

Nằm ngay cửa ngõ The Global City, SOHO sở hữu lợi thế đón đầu dòng người trong khu vực. Vị trí tiếp giáp hai trục Đỗ Xuân Hợp và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giúp khu phố kết nối với Thảo Điền, Thủ Thiêm, khu vực trung tâm TP.HCM hay xa hơn là sân bay quốc tế Long Thành và các đầu mối giao thông lớn. Nhờ đó, nguồn khách có thể mở rộng từ cộng đồng nội khu đến cư dân và khách hàng tại nhiều khu vực lân cận.

SOHO tại The Global City tọa lạc ngay vị trí trung tâm khu Đông TP.HCM.
SOHO tại The Global City tọa lạc ngay vị trí trung tâm khu Đông TP.HCM.

Là khu phố thương mại đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế bởi Foster+Partners, SOHO đặt trải nghiệm người đi bộ vào trung tâm với vỉa hè rộng 3,5m, mạng lưới phố thông suốt, mặt tiền thuận tiện tiếp cận cùng những khoảng mở và mảng xanh đan cài. Thay vì chỉ đóng vai trò như lối di chuyển, định hướng khuyến khích dạo bộ mở ra cơ hội khám phá các cửa hàng và kéo dài thời gian trải nghiệm tại khu phố, qua đó gia tăng tương tác giữa khách hàng với các thương hiệu.

Không gian dạo bộ chuẩn quốc tế tại SOHO.
Không gian dạo bộ chuẩn quốc tế tại SOHO.

Nhưng một lần ghé thăm chưa đủ tạo nên sức sống bền vững. Giá trị tiếp theo nằm ở việc khu phố có tạo ra được lý do để khách vãng lai trở thành khách hàng thân thiết hay không. Giữa nhiều lựa chọn điểm đến trải nghiệm và mua sắm trong siêu đô thị, Cushman & Wakefield dự báo mô hình “destination retail” - kết hợp mua sắm với ẩm thực, giải trí và các tiện ích khác đã và đang là xu hướng dẫn dắt tăng trưởng thị trường Việt Nam.

Ở khía cạnh này, SOHO thừa hưởng hệ sinh thái “all-in-one” của The Global City. Từ trung tâm thương mại quy mô 123.000m2, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, tổ hợp thể thao - giải trí City Park, hệ thống trường quốc tế liên cấp, bệnh viện quốc tế và chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn diễn ra quanh năm,.. tất cả tạo nên nhiều lớp nhu cầu khác nhau, từ sinh hoạt thường nhật, học tập, làm việc đến mua sắm, ăn uống, trải nghiệm và vui chơi.

Hệ tiện ích The Global City mở ra dòng người đến trải nghiệm và tận hưởng dịch vụ tại SOHO.
Hệ tiện ích The Global City mở ra dòng người đến trải nghiệm và tận hưởng dịch vụ tại SOHO.

Như vậy, vị trí giúp đưa dòng người đến, quy hoạch tạo điều kiện dừng chân và khám phá, còn hệ sinh thái mở rộng lý do để quay lại. Trong khi đó, hạ tầng, đô thị và cộng đồng liên tục phát triển, tạo thêm dư địa tăng trưởng dài hạn. Cộng hưởng của những yếu tố này chính là nền tảng tạo nên sức sống giao thương cho SOHO.

MỘT TÀI SẢN SONG HÀNH CÙNG NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG DÀI HẠN

Nếu sức sống của khu phố tạo nên điều kiện cho hoạt động kinh doanh tại thời điểm, giá trị dài hạn của một căn nhà phố còn phụ thuộc vào khả năng tiếp tục khai thác khi khu vực, thị trường và nhu cầu của chủ sở hữu cùng thay đổi theo thời gian.

Tại SOHO, hành trình dài hạn ấy trước tiên được xây dựng trên những giá trị đã thành hình tại The Global City. Với diện mạo khu phố đã hoàn thiện cùng sổ hồng được bàn giao, chủ sở hữu có thể chủ động hoàn thiện không gian, lựa chọn mô hình kinh doanh và hoạch định tài sản lâu dài.

Toàn cảnh The Global City và khu Đông khi hoàn thiện trong tương lai.
Toàn cảnh The Global City và khu Đông khi hoàn thiện trong tương lai.

Chưa dừng lại ở hiện tại, nguồn cầu cho hoạt động thương mại còn có khả năng mở rộng theo quá trình “trưởng thành” của toàn khu đô thị trong tương lai gần. Sắp tới, dự kiến hơn 20 tòa căn hộ lần lượt được bàn giao, hướng đến cộng đồng khoảng 40.000 cư dân, bên cạnh hơn 20.400 nhân sự tại các tòa nhà văn phòng trong tương lai.

Khi hệ sinh thái thương mại, giáo dục, y tế và giải trí tiếp tục hoàn thiện, The Global City dự kiến đón hơn 150.000 lượt người đến sinh sống, làm việc và trải nghiệm mỗi ngày. Cùng với đó, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc và quá trình phát triển hạ tầng khu Đông sẽ mở rộng thêm nguồn cầu cho các hoạt động kinh doanh, trải nghiệm và dịch vụ tại SOHO.

Song hành với những chuyển động của khu vực, bản thân tài sản cũng cần thích ứng khi mô hình kinh doanh và nhu cầu gia đình thay đổi. Bởi vòng đời bất động sản thường dài hơn vòng đời của một mô hình kinh doanh, khả năng chuyển đổi công năng trở thành nền tảng để duy trì giá trị khai thác và tích lũy tài sản qua thời gian.

Mô hình nhà phố 5 tầng đa công năng đáp ứng khả năng linh hoạt theo nhu cầu chủ sở hữu.
Mô hình nhà phố 5 tầng đa công năng đáp ứng khả năng linh hoạt theo nhu cầu chủ sở hữu.

Giá trị tích sản còn được bồi đắp bởi hệ sinh thái toàn diện của The Global City. Các không gian giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thương mại, giải trí và cảnh quan có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình qua nhiều giai đoạn, từ khi con trẻ lớn lên bên cha mẹ đến lúc trưởng thành, lập nghiệp và xây dựng gia đình riêng. Nhờ đó, SOHO có cơ sở để tiếp tục phù hợp với những thế hệ kế tiếp, như một tài sản vừa được khai thác, vừa gìn giữ và trao truyền theo thời gian.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao giá trị thực, triển vọng của một khu phố thương mại được định hình bởi sự cộng hưởng giữa khả năng tiếp cận dòng người, sức hút điểm đến, hệ sinh thái, dư địa phát triển và tính linh hoạt của tài sản. Tại SOHO, những yếu tố này tạo nên nền tảng để hoạt động kinh doanh từng bước phát triển, đồng thời duy trì giá trị tích sản và khả năng thích ứng với nhịp sống của nhiều thế hệ.

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