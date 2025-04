Chủ tịch PAN Group Nguyễn Duy Hưng: "Chúng tôi không thể quyết được giá cổ phiếu nhưng kỳ vọng năm nay sẽ tăng"

Chiều ngày 23/5, Công ty CP Tập đoàn PAN tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tại đại hội, PAN Group thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, theo đó doanh thu hợp nhất đạt 17.256 tỷ đồng tăng 7% so với năm ngoái, lợi nhuận sau thuế 1.407 tỷ đồng tăng nhẹ 4%. Công ty đặt kế hoạch cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 5%.

KẾ HOẠCH DOANH THU LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG NHẸ

Riêng kết quả kinh doanh quý 1, PAN đã công bố doanh thu thuần đạt 4.119 tỷ đồng, tăng 19% so với quý 1/2024, hoàn thành 24% kế hoạch năm (17.256 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 194 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ, thực hiện được 29% kế hoạch năm (672 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 108 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, hoàn thành 16% kế hoạch.

Ban lãnh đạo PAN Group dự báo 2025 là một năm nhiều biến số khó lường trong kinh doanh, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu thương mại quốc tế. Lạm phát và lãi suất ở thị trường Mỹ khó giảm như dự tính, gây áp lực lớn tới tỷ giá và lãi suất trong nước. Trong khi đó nhu cầu tại thị trường nội địa cũng đang hồi phục chậm mặc dù Chính phủ có nhiều chính sách để hỗ trợ kích thích tiêu dùng.

Vì vậy, kế hoạch kinh doanh của từng công ty cũng như hợp nhất cho năm 2025 được xây dựng với kịch bản tăng trưởng nhưng có thận trọng. Tuy nhiên, nếu loại trừ lợi nhuận bất thường từ giao dịch hợp nhất công ty con Hải Yến tại VFG trong năm 2024 thì lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho cổ đông công ty mẹ năm 2025 đạt tăng trưởng 20%.

Trong kịch bản tích cực, PAN Group kỳ vọng cả thị trường xuất khẩu và nội địa sẽ có diễn biến thuận lợi hơn, các tác động của chính sách thuế từ Mỹ không có ảnh hưởng trọng yếu theo hướng bất lợi và từ đó có thể mang tới tăng trưởng cao hơn dự kiến cho các mảng kinh doanh của PAN.

Các sản phẩm xuất khẩu như thực phẩm đóng gói, mảng bánh kẹo dự kiến tiếp tục tăng trưởng nhờ động lực từ đẩy mạnh khai thác các thị trường xuất khẩu tại khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong năm 2024 doanh số xuất khẩu của BBC tăng trưởng xấp xỉ 50% so với cùng kỳ, dự kiến sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng cao trong giai đoạn 5 năm sắp tới.

Mảng xuất khẩu hạt và hoa quả sấy tăng trưởng tốt khi việc bán hàng tới các khách hàng Trung Quốc, Hồng Kông phục hồi. Việc đẩy mạnh khai thác thị trường Nhật Bản bắt đầu khai thác từ 2 năm trước cũng sẽ là động lực quan trọng trong giai đoạn 5 năm tới.

Lĩnh vực thủy sản sẽ đối mặt với nhiều biến động ít nhất trong nửa đầu năm khi tác động của chính sách thuế từ Mỹ chưa thực sự rõ ràng. Ngoài ra, các diễn biến tiếp theo của vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ với ngành tôm cũng có thể mang tới các ảnh hưởng bất thường đồng thời tạo ra các áp lực cạnh tranh về giá từ các quốc gia xuất khẩu tôm khác.

Riêng mảng tôm, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tương đương năm 2024. Trong trường hợp các vụ kiến thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá của Mỹ lên các sản phẩm tôm Việt Nam có diễn biến thuận lợi quý 2/2025 thì lợi nhuận mảng tôm sẽ có tăng trưởng tốt hơn.

Mảng cá tra chịu ảnh hưởng từ bối cảnh xuất khẩu và mặt bằng giá xuất khẩu chưa cải thiện, dự kiện doanh thu lợi nhuận tăng trưởng nhẹ ở một con số.

KỲ VỌNG GIÁ CỔ PHIẾU NĂM NAY SẼ TĂNG

Tại đại hội, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc chính sách thuế quan của Mỹ tác động thế nào đến kết quả kinh doanh của tập đoàn, bà Nguyễn Thị Trà My, Phó Chủ tịch HĐQT cho biết mảng tôm tập trung xuất khẩu sang Nhật Bản, châu Âu đặc biệt là Anh, còn thị trường Mỹ chiếm một ít.

Trị giá xuất khẩu các sản phẩm đi Mỹ chỉ chiếm 18% tổng giá trị xuất khẩu của tập đoàn, trong đó mảng tôm 13% đây là con số nhỏ không lớn so với bức tranh doanh thu của Tập đoàn. Do đó, chính sách thuế quan của Mỹ ở kịch bản xấu nhất không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh ít nhất đến hết năm 2025. Về dài hạn, PAN tăng cường phát triển sản phẩm cao cấp, xuất sang các thị trường gần để giảm tối đa chi phí logistics.

Khang An đang làm rất tốt để theo đuổi giá trị bền vững của tập đoàn. Trong tuần qua, đối tác tại Mỹ đã ký hợp đồng nhập khẩu tôm với giá cao hơn 20-25% so với các sản phẩm tương tự. Một hợp đồng khác cũng được thực hiện tại Anh. Trong quý vừa rồi, các nhà nhập khẩu Mỹ cũng ráo riết thúc đẩy các đơn hàng vận chuyển hàng sang Mỹ.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn PAN nói thêm: Chưa bao giờ làm kinh doanh mà không khó khăn, trong bối cảnh khó lường thế này không ai dám nói chắc cái gì. Tuy nhiên, việc PAN vẫn duy trì kế hoạch tăng trưởng doanh thu lợi nhuận trình đại hội cổ đông, tức là ban lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng sẽ hoàn thành được kế hoạch đặt ra.

"Từ trước đến nay chúng tôi luôn làm được những gì chúng tôi nói", ông Hưng nhấn mạnh.

Với mức cổ tức 5%, theo ông Hưng, lý do PAN chưa thể trả cao hơn trong năm nay là PAN đầu tư tài sản để có hệ sinh thái của tập đoàn nhiều năm qua phần lớn là tiền vay. Tập đoàn dùng một phần lợi nhuận để trả phần đầu tư, đây là đường dài tăng hiệu quả hoạt động của tập đoàn. Tuy nhiên, với lộ trình này, năm sau và năm nữa tỷ lệ chia cổ tức sẽ tăng cao hơn.

Về diễn biến giá cổ phiếu, theo ông Hưng, bản thân mỗi cổ đông cũng cảm thấy có trách nhiệm với những gì đóng góp cho tập đoàn. Lợi nhuận ban lãnh đạo doanh nghiệp cam kết tăng, còn một thứ mà Hội đồng quản trị, ban điều hành không thể làm được, không thể quyết được là giá cổ phiếu.

"Chúng tôi hi vọng năm 2025 giá cổ phiếu tốt hơn, trên cơ sở góc nhìn của nhà đầu tư tôi nghĩ khi người ta hết quan tâm đến những thứ phát triển nóng và nhiều rủi ro thì đến thời điểm toàn thế giới quay lại với giá trị, sự sinh tồn của dân chúng như an ninh lương thực, nguồn nước, năng lượng. Đó là thứ quan trọng trong giai đoạn tiếp theo và đây là cơ hội để tập đoàn PAN bứt phá trong những năm tới", Chủ tịch PAN Group nhấn mạnh.