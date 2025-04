Quý 1/2025, nguồn nguyên liệu khó khăn, doanh thu vàng của PNJ giảm 65,8%

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025.

Theo đó, trong quý 1/2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.635 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ , và lợi nhuận sau thuế đạt 678 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ.

PNJ cho biết về hoạt động kinh doanh của từng kênh:

- Doanh thu trang sức bán lẻ: Trong quý 1 năm 2025, ngược dòng thị trường khi sức mua thị trường trang sức suy yếu do giá vàng tăng cao và nhu cầu tiêu dùng chung của thị trường bán lẻ giảm tốc trong tháng 3, doanh thu trang sức bán lẻ của PNJ tăng 6,1% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này đến từ các yếu tố: (i) Mở rộng mạng lưới và gia tăng số lượng cửa hàng so với quý 1 năm 2024; (ii) Các chương trình marketing mùa cao điểm đầu năm đạt hiệu quả tốt, giúp PNJ thu hút thành công nhiều khách hàng mới; (iii) Chiến lược sản phẩm phù hợp xu hướng thị trường; (iv) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Doanh thu trang sức bán sỉ trong quý 1 năm 2025 tăng 22,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là với lợi thế là nhà sản xuất uy tín, vận hành bài bản và tuân thủ chặt chẽ các quy định, PNJ tiếp tục khẳng định được vị thế, được khách hàng tin tưởng – đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Doanh thu vàng 24K trong quý 1/2025 giảm 65,8% so với cùng kỳ. Trước tình trạng nguồn nguyên liệu gặp khó khăn và nguồn cung sản phẩm 24K bị hạn chế kéo dài từ nửa cuối năm 2024 đến nay, PNJ đã chủ động ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty. Việc giới hạn số lượng sản phẩm vàng 24K khiến doanh thu từ mảng này sụt giảm đáng kể, dù nhu cầu thị trường vẫn duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp trung bình trong quý 1/2025, biên lợi nhuận gộp của PNJ đạt 21,3%, tăng so với mức 17,1% cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 69,3%, tăng mạnh 18,8% so với mức 50,5% của quý 1 năm 2024.

Bên cạnh đó, PNJ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hóa các hoạt động thiết kế sản phẩm cũng như chính sách bán hàng, nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu thay đổi liên tục của thị trường.

Tại thời điểm 31/03/2025, PNJ không mở thêm cửa hàng mới, vẫn duy trì 429 cửa hàng - trong đó, PNJ có 421 cửa hàng; Style by PNJ có 4 cửa hàng; CAO Fine Jewellery có 3 cửa hàng; Trung tâm Kinh doanh sỉ có 1 cửa hàng.

Mới đây, Sprucegrove Investment Management Ltd (Canadian) thông báo đã bán 312.250 cổ phiếu và giảm sở hữu còn gần 16,3 triệu cổ phiếu, chiếm 4,96% và không còn là cổ đông lớn của PNJ. Giao dịch được thực hiện ngày 16/4.