Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo Quochoi.vn, sáng 15/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10.

Tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh và lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026.

Tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh và lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, hai bên khẳng định coi trọng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp chiến lược, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển ở mức độ cao hơn.

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là việc hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác thực chất lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, cửa khẩu thông minh, tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân, đưa lợi ích hợp tác đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Đặc biệt, cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp là điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương...

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Tại cuộc gặp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội khẳng định tình hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai dân tộc; nhấn mạnh vai trò quan trọng của giao lưu nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội cũng thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc; tìm hiểu mô hình đưa tiếng nói của người dân vào quá trình xây dựng pháp luật tại Điểm liên hệ lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng, thủ đô Bắc Kinh; thăm Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây Triệu Nhất Đức; tiếp Bí thư Thành ủy Diên An Vương Hải Bằng; trải nghiệm tuyến đường sắt cao tốc Tây An - Diên An; qua đó đề nghị thúc đẩy hợp tác giữa Thiểm Tây với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa và du lịch...