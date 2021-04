Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn được đề cử vào HĐQT Kienlongbank.

Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank, KLB) ngày 17/4 đã công bố danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022. Theo đó, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group là một trong 2 nhân sự được đề cử lần này. Ngoài ông Tuấn, còn có bà Võ Thị Tuấn Anh, sinh năm 1976.



Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975, sinh ra tại tỉnh Thanh Hoá, cử nhân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Đỗ Anh Tuấn hiện đang giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine cùng các chức vụ khác như Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sunshine Homes; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn KSG; Chủ tịch HĐTV/Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Sunshine Tech, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng SCG vừa giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán.



Danh sách bầu bổ sung HĐQT của Kienlongbank.

Trong cùng ngày, Ngân hàng TMCP Kiên Long cũng có nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Khắc Gia Bảo, bà Trần Thị Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân.

Đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản Kienlongbank đạt 57.282 tỷ đồng, tăng 12,09% so với 31/12/2019, đạt 99,45% kế hoạch; tổng nguồn vốn huy động đạt 52.071 tỷ đồng, tăng 12,22% so với 31/12/2019, đạt 99,18% kế hoạch; dư nợ cấp tín dụng đạt 34.716 tỷ đồng, tăng 3,69% so với 31/12/2019, đạt 89,47% kế hoạch và trong hạn mức cho phép của NHNN; lợi nhuận trước thuế đạt 158,21 tỷ đồng.

Năm 2021, Kienlongbank đặt mục tiêu tổng vốn huy động 59.400 tỷ đồng, tăng 14%; dư nợ cấp tín dụng 9.884 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 843 tỷ đồng, tăng 532%.