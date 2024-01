Chứng khoán Asean đã thoái hết vốn VNC

CTCP chứng khoán ASEAN công bố không còn là cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX).

Cụ thể: ngày 10/01/2024, CTCP Chứng khoán Asean đã thoái hết 1.254.666 cổ phiếu VNC, tương ứng 11,95% vốn điều lệ của VNC. Sau giao dịch, Chứng khoán Asean đã không còn là cổ đông của Vinacontrol.

Ngày 10/01, VNC ghi nhận giao dịch thỏa thuận với khối lượng đúng bằng khối lượng giao dịch của Chứng khoán Asean. Giá trị giao dịch gần 79 tỷ đồng, tương ứng 62.700 đồng/cổ phiếu.



Tuy nhiên, chốt phiên ngày 10/1, giá cổ phiếu này giảm còn 55.000 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 16/1 thì giảm chỉ còn 48.200 đồng/cổ phiếu.

Được biết, ngày 15/1/2024, HNX đã tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH (SCIC) sở hữu theo hình thức đấu giá trọn lô. Lô cổ phần đưa ra đấu giá có khối lượng 3.150.000 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ của VNC và 100% vốn góp của SCIC tại VNC với giá khởi điểm 171,675 tỷ đồng và bước giá là 1 triệu đồng (bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm).

Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán, trong đó, người nước ngoài được phép mua toàn bộ lô cổ phần chào bán tại phiên đấu giá này.

Hiện tại, vốn điều lệ thực góp của VNC là gần 105 tỷ đồng. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 10.499.560 cổ phần và 395 cổ phiếu quỹ. Trong đó, ngoài SCIC, VNC có 2 cổ đông lớn khác nắm giữ trên 5% vốn điều lệ, bao gồm Công ty TNHH DOHA Đầu tư và CTCP Chứng khoán ASEAN với tỷ lệ nắm giữ cổ phần tương ứng lần lượt là 18,67% và 11,95%. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VNC hiện nay là 1,597% vốn điều lệ.

Được biết đến là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam, VNC có thị phần tương đối lớn, đặc biệt là trong phân khúc giám định hàng hóa. Bên cạnh đó, VNC còn duy trì được sự ủy quyền kiểm tra Nhà nước, chỉ định tổ chức đánh giá chứng nhận sản phẩm, tổ chức thử nghiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. VNC sở hữu 03 công ty con và 01 công ty liên kết. Trong đó, tỷ lệ sở hữu của VNC tại công ty TNHH Giám định Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh là 100%. Một số hợp đồng tiêu biểu VNC đã ký kết và đang thực hiện từ 2022 đến nay bao gồm Giám định chất lượng, khối lượng than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2023 và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 năm 2023, giám định than, dầu đá vôi và kiểm kê kho than cho Công ty Nhiệt điện Thái Bình, giám định chất lượng, khối lượng cho quá trình vận hành thương mại NMNĐ Sông hậu 1 năm 2022, giám định xăng dầu cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam…

Theo HNX, phiên đấu giá cổ phần VNC là phiên đấu giá đầu tiên của năm 2024 được tổ chức tại HNX. Trong đó, việc thoái vốn của SCIC tại VNC nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ tại QĐ số 1001/QĐ-TTg ngày 10/07/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020, việc chào bán phần vốn SCIC tại VNC chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký của công ty.

Kết quả, có 1 nhà đầu tư cá nhân đã chi 171,71 tỷ đồng mua lô cổ phần của VNC, tăng hơn 35 triệu đồng so với giá khởi điểm, tương ứng hơn 54.500 đồng/cổ phiếu.