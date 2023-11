Chứng khoán HD bán giải chấp 121.200 cổ phiếu VNE

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, CTCP Chứng khoán HD đã bán giải chấp 121.200 cổ phiếu VNE theo phương thức khớp lệnh từ ngày 25/10 đến ngày 26/10. Sau giao dịch, VNE giảm cổ phiếu quỹ xuống còn gần 8,38 triệu cổ phiếu.

Trước đó, loạt lãnh đạo VNECO cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu, trong đó, từ ngày 17/10, ông Trần Quang Cần, Phó chủ tịch VNE bị công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp 391.500 cổ phiếu. Đến ngày 25/10, ông Cần tiếp tục bị bán 848.500 cổ phiếu và giảm xuống còn 5,86 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,15%.

Đến ngày ngày 24 và 25/10, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT VNE cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp với tổng khối lượng là 1.435.800 cổ phiếu và giảm sở hữu xuống còn 2.409.010 cổ phiếu, tỷ lệ 2,94%.

Về kết quả kinh doanh, VNE công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với doanh thu giảm 47% so với cùng kỳ từ 325 tỷ xuống còn 172 tỷ đồng - trong đó, doanh thu về hoạt dộng xây lắp điện tăng 12,58% so với cùng kỳ năm 2022; Doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 57,65% so với cùng kỳ năm 2022; Do một sổ công trình còn tiếp tục vướng các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng thi công, tiền thanh toán từ các chủ đầu tư về chậm ảnh hưởng dến việc chậm giải ngân thanh toán vốn cho nhà thầu, nhà cung cấp vật tư, thiết bị...

Vì vậy đã không đẩy nhanh được tiến độ thi công các công trình để nghiệm thu kịp thời với các chủ đầu tư, nên tổng doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh các giao dịch nội bộ, lợi nhuận gộp Công ty tăng 24%, đạt 38,1 tỷ đồng. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 1,1 tỷ đồng trong quý 3/2023, trong khi kỳ cùng kỳ lỗ 5,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VNECO đạt 647,3 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng, tăng 195% so với cùng kỳ.

Trước đó, qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu VNE của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam. Theo đó, HoSE nhận thấy giá cổ phiếu VNE đã giảm sàn năm (05) phiên liên tiếp từ ngày 17/10/2023 đến ngày 23/10/2023. Theo giải trình từ phía công ty, giá cổ phiếu VNE giảm trong thời gian gần đây nguyên nhân do diễn biến tâm lý chung trên thị trường chứng khoán, đặc biệt tại phiên giao dịch giảm ngày 17/10/2023 đã tác động trực tiếp tới cổ phiếu của VNECO.

Việc giao dịch cổ phiếu là do các nhà đầu tư quyết định nằm ngoài sự kiểm soát của VNECO và VNECO không có sự tác động đến giá giao dịch trên thị trường và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của VNECO vẫn đang diễn ra bình thường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/11, giá cổ phiếu VNE đóng cửa trong sắc tím lên 6.090 đồng/CP và giảm hơn 45% trong 1 tháng qua.