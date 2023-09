Chủ tịch và Phó tổng giám đốc bị bán giải chấp 1,98 triệu cổ phiếu HPX

Ông Đỗ Qúy Hải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX-HOSE).

Cụ thể: ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT HPX đã bị bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 14,38%, về còn 13,89% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 14/9.

Tương tự, cũng trong ngày 14/9, ông Lê Thanh Hải - Phó tổng giám đốc cũng bị bán giải chấp 480.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,29%, về còn 0,13% vốn điều lệ.

Như vậy, trong ngày 14/9, Chủ tịch và Phó tổng giám đốc Công ty đã bị bán giải chấp tổng cộng 1.980.000 cổ phiếu HPX.

Trước đó, ngày 11/9, Chứng khoán Dầu khí thông qua bán giải chấp 1.300.093 cổ phiếu HPX của ông Đỗ Quý Hải và bán giải chấp 480.000 cổ phiếu của ông Lê Thanh Hải; ngày 12/9, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông qua bán giải chấp 2.674.888 cổ phiếu HPX của ông Đỗ Quý Hải.

Động thái bán giải chấp liên quan đến việc ngày 11/9, HoSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch, từ ngày 18/9.



Nguyên nhân, HoSE đưa ra do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Ngoài ra, sau khi đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HOSE nhắc nhở, CTCP Đầu tư Hải Phát vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Giải trình việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch, HPX cho biết sẽ gấp rút thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến vào ngày 21/10/2023. Trước đó, ngày 30/08/2023, công ty đã thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 19/9/2023 và cũng đã thông báo việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tới Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, HOSE.

Theo kế hoạch, dự kiến trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông phê chuẩn việc Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện soát xét Báo cáo chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất), đồng thời báo cáo các nội dung có liên quan để thông qua chương trình Đại hội.

Trước đó, ngày 30/11/2022, ông Đỗ Quý Hải bị xử phạt 1,26 tỷ đồng do ông này đã bán gần 6,28 triệu cổ phiếu HPX nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch. Ngoài ra, ông Hải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng.

Tương tự, vợ và em trai ông Đỗ Quý Hải cũng bị xử phạt với vi phạm tương tự. Cụ thể, ngày 30/11/2022, bà Chu Thị Lương đã bán hơn 2,5 triệu cổ phiếu HPX nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch. Với hành vi trên, bà Chu Thị Lương bị xử phạt gần 513 triệu đồng.

Còn, ông Đỗ Quý Đường bị phạt 206 triệu đồng do bán hơn 1 triệu cổ phiếu HPX nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch. Đồng thời, hai cá nhân này bị đình chỉ giao dịch trong thời gian 4 tháng.

Theo BCTC bán niên 2023 đã kiểm toán vừa công bố thì số liệu không có thay đổi so với báo cáo tự lập. Theo đó, Hải Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 57,162 tỷ đồng, tăng 88,46% so với cùng kỳ năm 2022 (30,331 tỷ đồng) - trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 51,118 tỷ đồng, giảm 47,9% so với cùng kỳ (98,114 tỷ đồng).

Tính tới 30/6/2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HPX tăng từ 154,3 tỷ đồng lên 206,6 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, cổ phiếu HPX giảm 0,36% về 5.460 đồng/cổ phiếu và giảm 24,17% trong tuần qua.