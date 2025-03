Chứng khoán Mỹ hồi mạnh dù đàm phán Mỹ - Ukraine bất thành, giá dầu giảm sâu

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (28/2), hoàn tất một tuần đầy biến động và một tháng mất điểm. Phiên tăng này diễn ra bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy xung đột ngay tại Phòng Bầu dục.

Giá dầu thô giảm khá mạnh và hoàn tất tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, do mối lo về thuế quan tiếp tục phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư và khả năng nguồn cung dầu từ Iraq sắp tăng lên.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,59%, chốt ở mức 5.954,5 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 601,41 điểm, tương đương tăng 1,39%, chốt ở 43.840,91 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,63%, đạt 18.847,28 điểm.

NỖI SỢ HÃI TĂNG CAO VÌ CUỘC GẶP Ở NHÀ TRẮNG

Cả ba chỉ số cùng tăng mạnh ở thời điểm gần cuối giờ giao dịch. Theo các nhà phân tích, đây có thể một phần là kết quả của việc các nhà đầu tư cân bằng danh mục vào cuối tháng và lực mua do các yếu tố kỹ thuật khác. Tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), tương quan cung - cầu cổ phiếu nghiêng mạnh về bên mua khi thị trường gần đóng cửa.

Nếu tính cả tháng 2, Nasdaq là chỉ số giảm mạnh nhất, với mức giảm 4% - đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2024. Riêng trong tuần này, Nasdaq “bốc hơi” 3,5%.

Chỉ số S&P 500 giảm khoảng 1% trong tuần này và giảm 1,4% trong tháng 2. Trong khi đó, Dow Jones tăng khoảng 1% trong tuần này, nhưng vẫn giảm 1,6% trong tháng.

Đã có thời điểm trong phiên giao dịch cả ba chỉ số chuyển sang sắc đỏ sau khi ông Trump, cùng với Phó tổng thống JD Vance, nổi nóng với ông Zelenskiy trong một khoảnh khắc hiếm gặp trước ống kính truyền thông tại Nhà Trắng.

Các nhà lãnh đạo này có cuộc gặp vào ngày thứ Sáu khi ông Zelenskiy sang Mỹ để bàn về thỏa thuận khai thác khoáng sản chung với Mỹ - thỏa thuận mà các nhà đầu tư đã hy vọng sẽ là tiền đề dẫn tới một thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine với Nga.

“Hoặc ông chấp nhận thỏa thuận hoặc ông ra khỏi đây. Ông đang đùa với chiến tranh thế giới thứ ba”, ông Trump nói với ông Zelenskiy. Sau đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông Zelenskiy “chưa sẵn sàng cho hòa bình nếu có sự tham gia của Mỹ”. “Ông ta có thể quay trở lại khi đã sẵn sàng cho hòa bình”, ông Trump nói thêm.

Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall đã có thời điểm tăng vọt khi hai nhà lãnh đạo tranh cãi. Có lúc VIX nhảy lên mức 22,4 điểm, cao nhất kể từ hôm 27/1.

Ông Larry Tentarelli, nhà sáng lập kiêm CEO của trang tin Blue Chip Daily Trend Report, nhận định với hãng tin CNBC: “Đây vẫn là một thị trường bị chi phối nhiều bởi tin tức, và bất kỳ dấu hiệu leo thang căng thẳng nào, hoặc rủi ro không có giải pháp nào cho chiến tranh Nga - Ukraine, đều có thể làm gia tăng mức độ biến động trên thị trường. Mà thị trường vốn dĩ đã biến động nhiều trong tuần này”.

“Từ góc độ thị trường, tôi cho rằng mức độ biến động cao do tin tức như thế này sẽ còn tiếp diễn, cho tới khi căng thẳng được giải quyết”, ông Tentarelli nói.

“Thị trường lúc đầu bán tháo vì cuộc thảo luận giữa ông Trump với ông Zelenskiy quá căng thẳng. Cuộc gặp đó là một điều không tốt xét tới việc đó là cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo thế giới. Đó là lý do nhà đầu tư xả cổ phiếu, nhưng cuối cùng, những cái đầu lạnh vẫn chiến thắng”, CEO Adam Sarhan của công ty 50 Park Investments nhận định với hãng tin Reuters.

THUẾ QUAN, LẠM PHÁT VẪN GÂY LO LẮNG

Khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên này, với 17,5 tỷ cổ phiếu được sang tay trên sàn NYSE, so với mức bình quân 15,4 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ ngày thứ Sáu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng, tăng 2,5% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc so với mức tăng 2,6% của tháng 12. PCE lõi tăng 2,6% so với mức tăng 2,9% của tháng trước và mục tiêu lạm phát của Fed là 2%.

Tốc độ tăng của cả PCE toàn phần và PCE lõi đều phù hợp với dự báo, củng cố khả năng Fed tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

“Báo cáo PCE cho thấy lạm phát vẫn còn dai dẳng. Điều đó có nghĩa là sự trì hoãn giảm lãi suất của Fed sẽ tiếp tục. Như vậy, Fed có thể sẽ ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan vì các số liệu kinh tế vĩ mô gần đây cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu”, nhà kinh tế trưởng Peter Cardillo của công ty Spartan Capital Securities nói với Reuters.

Tuần này, những lời đe dọa thuế quan mới của ông Trump tiếp tục phủ bóng lên tâm trí giới đầu tư, làm dấy lên mối lo về một cuộc chiến thương mại toàn cầu gây nhiều tổn thất. Hôm thứ Năm, ông Trump tuyên bố thuế quan 25% đối với Canada và Mexico sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3, và cùng ngày đó, ông sẽ áp thêm thuế quan 10% lên hàng hóa Trung Quốc. Cũng trong tuần này, ông còn đưa ra ý tưởng áp thuế quan 25% lên hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) vào Mỹ.

Ngày thứ Sáu, công cụ GDP Now của Fed chi nhánh Atlanta - một thước đo thời gian thực dựa trên các số liệu kinh tế và biến động liên tục - cho thấy khả năng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 của Mỹ giảm 1,5%.

GIÁ DẦU ĐỢI TIN OPEC+

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,86 USD/thùng, tương đương giảm 1,16%, chốt ở mức 73,18 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,59 USD/thùng, tương đương giảm 0,84%, còn 69,76 USD/thùng.

Giá dầu đang ở vùng thấp nhất hơn 2 tháng và đã giảm khoảng 4% trong tháng 2 - đánh dấu tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái và mức giảm tháng mạnh nhất kể từ tháng 9.

Gây áp lực giảm lên giá dầu trong tháng này là mối lo chiến tranh thương mại toàn cầu và kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine. Phiên ngày thứ Sáu, giá dầu còn đương đầu áp lực giảm từ việc Iraq quyết định nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực người Kurd.

Một tuyên bố từ Bộ Dầu lửa Iraq cho biết hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực bán tự trị của người Kurd sẽ được tiến hành qua một đường ống dẫn dầu giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, với lượng xuất khẩu 185.000 thùng mỗi ngày và sẽ tăng dần.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng OPEC+ đang cân nhắc có bắt đầu tăng sản lượng trở lại từ tháng 4 như dự kiến, hay tiếp tục mức sản lượng hiện tại, bởi các thành viên của nhóm này đang cảm thấy khó khăn trong việc định hình bức tranh nguồn cung dầu toàn cầu. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của công ty Price Futures Group nói rằng nếu OPEC+ hoãn tăng sản lượng, giá dầu có thể bứt phá khỏi vùng phạm vi hiện tại. “Giá dầu hiện đang giằng co trong một vùng phạm vi, nhưng một sự trì hoãn của OPEC+ sẽ đưa giá dầu bứt phá tăng”, ông Flynn nhận xét.

Một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters dự báo giá dầu Brent sẽ bình quân ở mức 74,63 USD/thùng trong năm 2025, trong khi giá dầu WTI sẽ bình quân 70,66 USD thùng.