Chứng khoán Mỹ rung lắc vì tin về doanh thu của OpenAI, giá dầu tăng 4%

Các cổ phiếu công nghệ chủ chốt bị bán mạnh sau khi một số hãng tin và tờ báo dẫn nguồn thạo tin tiết lộ rằng mức doanh thu hàng năm của OpenAI thấp hơn nhiều so với con số được đưa tin trước đây...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (8/10) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Nasdaq giảm mạnh do nhà đầu tư lo lắng về những thông tin mới liên quan tới doanh thu của công ty OpenAi. Giá dầu thô tăng mạnh do tình hình ở Vùng Vịnh tiếp tục căng thẳng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq giảm 1,25%, còn 27.193,34 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,47%, còn 7.765,36 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones đi lên, với mức tăng 51,77 điểm, tương đương tăng 0,1%, đạt 51.231,64 điểm.

Các cổ phiếu công nghệ chủ chốt bị bán mạnh sau khi một số hãng tin và tờ báo dẫn nguồn thạo tin tiết lộ rằng mức doanh thu hàng năm của OpenAI thấp hơn nhiều so với con số được đưa tin trước đây.

Theo hãng tin CNBC, OpenAI đã thông báo với các nhà đầu tư rằng công ty đạt mức doanh thu hàng năm khoảng 50 tỷ USD tính đến cuối tháng 9, so với con số 68 tỷ USD từng được đưa tin rộng rãi vào cuối tháng trước. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết con số 68 tỷ USD bao gồm cả tổng doanh thu từ các đối tác của OpenAI và việc tính toán như vậy giúp các nhà đầu tư có cơ sở so sánh trực tiếp hơn với đối thủ cạnh tranh chính của hãng là Anthropic.

Phản ứng với thông tin trên, cổ phiếu Oracle giảm hơn 5%, Nvidia và AMD ghi nhận mức giảm tương ứng 3% và 4%.

Nhà đầu tư thêm phần bi quan khi chứng kiến giá dầu thô tăng vọt sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông không muốn đạt thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột, và có tin cho biết Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch "ném bom quy mô lớn" tại Trung Đông. Tuy nhiên, sau đó ông Trump lại nói Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào đầu tháng tới, khiến giá dầu hạ nhiệt từ mức đỉnh của phiên.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại London tăng 4,08 USD/thùng, tương đương tăng 4,1%, đạt 104,28 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 3,21 USD/thùng, tương đương tăng 3,6%, chốt ở mức 91,49 USD/thùng. Ở mức cao nhất của phiên, giá mỗi loại dầu tăng hơn 5 USD/thùng.

Dù giá dầu duy trì ở mức cao và áp lực lạm phát toàn cầu còn lớn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong phiên này, giúp làm dịu một nguồn áp lực giảm đối với giá cổ phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,229%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 5,602%. Tuần này, lợi suất của kỳ hạn 10 năm và 30 năm đều chạm mức cao nhất 24 năm.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng dưới 18% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, từ mức gần 20% của ngày hôm trước. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang là 81%, tăng nhẹ so với phiên trước.

“Áp lực lạm phát, chủ yếu do giá năng lượng chi phối, đã và đang quyết định lập trường của Fed và gây biến động lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Nếu Mỹ sớm đạt một thỏa thuận với Iran, căng thẳng giảm bớt, và giá dầu sụt giảm, lợi suất sẽ giảm mạnh”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận xét với CNBC.

Ông Mayfield nhận định rằng nhìn chung, thị trường cổ phiếu vẫn tỏ ra "khá kiên cường" trước áp lực từ xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu, áp lực lạm phát và triển vọng Fed tăng lãi suất. Điều này được thể hiện qua việc chỉ số S&P 500 và Nasdaq vừa thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới trong tuần này. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng chỉ cần một đợt tăng nhẹ ở phần dài hạn của đường cong lợi suất cũng đủ để tạo ra "những trở ngại đáng kể hơn" cho cổ phiếu. Ông tin rằng lợi suất có thể sẽ ổn định trong khoảng từ 5-6%.

"Thị trường đang trong quá trình thích nghi với mức lợi suất mới này. Xét trên nhiều khía cạnh, lợi suất cao hơn phản ánh mức tăng trưởng danh nghĩa mạnh mẽ hơn và lạm phát nhỉnh hơn đôi chút. Nếu xu hướng này tiếp diễn, thì điều đó củng cố quan điểm rằng môi trường lãi suất cao hoặc lãi suất ở mức bình thường mới - nhưng cao hơn trước - sẽ còn duy trì lâu dài, trừ khi xảy ra một cuộc suy thoái nghiêm trọng buộc Fed phải cắt giảm lãi suất về mức 0%”, vị chiến lược gia nói.

Liên quan tới tình hình Iran, hãng thông tấn Tasnim của nước này đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, đồng thời cho biết họ sẽ đưa ra câu trả lời trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vào ngày 8/10, nhằm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu và hóa dầu của Iran, nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Tehran.

Tướng Fabien Mandon, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Pháp, cùng ngày cho biết Pháp và Saudi Arabia đang nghiên cứu một số phương án sử dụng khí tài quân sự của Pháp để hỗ trợ bảo vệ cảng xuất khẩu dầu Yanbu. Một quan chức Mỹ và một quan chức quân sự Syria nắm rõ vấn đề cho biết Syria cũng đang cân nhắc cung cấp hỗ trợ quân sự cho đồng minh chủ chốt là Saudi Arabia trong cuộc xung đột với lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen.

Trong khi đó, các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu tại Vùng Vịnh và eo biển Hormuz đã gia tăng trong tháng 10 này. Các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu đi qua eo biển này trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, dù hoạt động xuất khẩu dầu từ các nước Vùng Vịnh vẫn tăng.

Ông Saul Kavonic, người đứng đầu bộ phận năng lượng tại MST Marquee, nhận định với hãng tin Reuters: "Tần suất các vụ tấn công của Iran nhằm vào tàu bè hiện đang ở mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu và có khả năng sẽ còn gia tăng hơn nữa".

Ngoài ra, giá dầu còn tăng do tin bão ở Mỹ. Cơn bão Isaias đang di chuyển về phía các khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi của Mỹ, buộc các công ty phải đóng cửa các giàn khoan. Theo Cơ quan Quản lý khoáng sản biển của Mỹ, tính đến ngày 8/10, các nhà sản xuất dầu khí của Mỹ tại Vịnh Mexico đã tạm dừng khai thác khoảng 1,3 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 62,9% sản lượng dầu hiện tại.