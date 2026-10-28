Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu chip, giá dầu giảm sau tin tốt từ Iran

Giá dầu thô giảm đáng kể nhờ dấu hiệu Iran muốn kết thúc cuộc chiến tranh với Mỹ, trong lúc nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, đạt 7.722,6 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 15,99 điểm, tương đương tăng 0,03%, đạt 52.377,57 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,18%, đạt 26.477,81 điểm.
Cổ phiếu hãng chip Broadcom tăng 4% sau khi một liên minh các ngân hàng - bao gồm Bank of America, Citi và Morgan Stanley - cùng với công ty quản lý tài sản Blackstone công bố gói tài trợ trị giá 63 tỷ USD để mua lại công nghệ của Broadcom phục vụ cho Anthropic. Các nhà sản xuất chip khác cũng tăng theo, gồm cổ phiếu Micron Technology tăng gần 3% và Advanced Micro Devices (AMD) tăng 5%.
Phiên tăng này của thị trường tiếp nối sự phục hồi trong phiên giao dịch trước đó, khi các chỉ số chính đều khởi sắc một phần nhờ sự bứt phá của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi Anthropic nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn Nasdaq. Đây sẽ là một thương vụ IPO công nghệ lớn khác trong năm 2026, sau sự kiện niêm yết đình đám của SpaceX vào tháng 6.
Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty Argent Capital Management, nhận định: “Thị trường đôi khi trải qua những giai đoạn lo ngại về chi tiêu cho AI, nhưng sau đó xu hướng tăng thường quay trở lại và nhóm công nghệ lại dẫn dắt đà tăng. Trong hai tuần qua, tâm lý thị trường có phần chùng xuống, nhưng hai ngày đầu tuần này, mọi thứ dường như đã khởi sắc trở lại”.
Bất chấp những lo ngại gần đây, ông Ellerbroek vẫn nhận thấy niềm tin “mạnh mẽ” từ các công ty sở hữu trung tâm dữ liệu vào sự duy trì của triển vọng tăng trưởng. Ông nói thêm: “Điểm yếu tiềm ẩn vẫn nằm ở sự biến động khó lường của thị trường vốn”.
Giá dầu giảm cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường trong ngày thứ Ba. Giá dầu đi xuống sau khi nhà lãnh đạo tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, cùng quan chức an ninh quốc gia cấp cao Mohsen Rezaei thảo luận về các điều kiện để chấm dứt xung đột.
Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm 1,83%, đóng cửa ở mức 99,9 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 1,67%, đóng cửa ở mức 113,88 USD/thùng.
Trong một báo cáo vào ngày thứ Ba, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo từ ngân hàng UBS nhận định rằng giá dầu Brent có thể sẽ duy trì ở mức gần 110 USD/thùng cho đến cuối năm nay. Theo ông Staunovo, thị trường dầu thô toàn cầu vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường dù lượng xuất khẩu từ khu vực Trung Đông gần đây đã phục hồi trở lại mức trước chiến tranh.
Vị chuyên gia này cho biết: “Các tàu vận tải vẫn đối mặt với nguy cơ bị tấn công, chi phí bảo hiểm và cước phí vận chuyển đã tăng mạnh. Ngoài ra, việc gia tăng các hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu với nhau để đi qua eo biển Hormuz cũng đang làm tiêu tốn đáng kể năng lực vận chuyển của đội tàu chở dầu”.
Ông Staunovo cho biết thêm rằng kể từ tháng Hai, lượng tồn trữ dầu thương mại toàn cầu đã giảm khoảng 500 triệu thùng. Trong khi đó, việc các chính phủ xả kho dự trữ dầu chiến lược về cơ bản đã hoàn tất. Nếu tình hình an ninh không được cải thiện, lượng dầu tồn trữ thương mại có thể sẽ còn sụt giảm mạnh hơn nữa trong những tháng tới.
Ông nhận định: “Với việc lượng tồn trữ dầu toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm và sẽ cần thời gian để phục hồi sau khi xung đột kết thúc, giá dầu có khả năng vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, do trước hết cần phải bổ sung lại các kho dự trữ đã cạn kiệt”.
Vào ngày thứ Ba, Fed đã khởi động cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Theo dự kiến, cuộc họp này sẽ kết thúc vào đầu giờ chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, với một tuyên bố chính sách của Fed và một cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.
Từ trước cuộc họp, giới chức Fed đã phát tín hiệu sẽ không tăng lãi suất trong lần họp này, và thị trường cũng tin như vậy. Nhưng với áp lực lạm phát còn lớn, giới đầu tư không cho rằng Fed sẽ tạm dừng lâu việc tăng lãi suất. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 84,5% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.
Ông Ellerbroek nhận định: “Cuộc họp lần này của Fed có vẻ sẽ là một sự kiện không có gì khiến người ta bất ngờ. Chiến lược truyền thông của ông Warsh dường như sẽ làm giảm bớt những cuộc họp ‘không có gì bất ngờ’ như thế này. Nhưng lần họp này thì có vẻ đúng là như vậy, bởi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tuần tới. Tôi cho rằng cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 sẽ là một sự kiện đáng chú ý và đầy kịch tính hơn”.
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