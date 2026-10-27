Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lạc quan về kế hoạch IPO của Anthoropic, giá dầu đi xuống

Giá dầu thô giảm sau khi có tin về đàm phán giữa Saudi Arabia và Iran - một nỗ lực giảm căng thẳng ở Vùng Vịnh.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 146,42 điểm, tương đương tăng 0,28%, đạt 52.361,58 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, đạt 7.676,77 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,82%, đạt 26.169,38 điểm.
Cổ phiếu chip và những mã liên quan đến AI đã đồng loạt tăng giá sau khi Anthropic nộp hồ sơ IPO - một sự kiện mà các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới vào nhóm công nghệ đang có dấu hiệu chững lại. Công ty đứng sau mô hình AI Claude này báo cáo doanh thu đạt 16,29 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 1.304% so với mức 1,16 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Công ty dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán “ANT”.
Những thông tin đáng chú ý khác về AI cũng góp phần thúc đẩy tâm lý ưa mạo hiểm của nhà đầu tư trong ngày đầu tuần. Meta Platforms cho biết công ty đang lên kế hoạch huy động 95 tỷ USD để rót vốn đầu tư vào AI. Trước đó, vào cuối tuần, CEO Elon Musk của SpaceX tiết lộ rằng công ty vệ tinh và tên lửa này đã đạt một thỏa thuận vay 40 tỷ USD để mua sắm các loại chip phục vụ AI.
Nhóm cổ phiếu bán dẫn ghi nhận mức tăng lớn trong phiên này, với quỹ iShares Semiconductor ETF tăng gần 3%. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,4%, Micron tăng 3%, Broadcom tăng 2,3% và Advanced Micro Devices (AMD) tăng 2,8%.
Trao đổi với hãng tin CNBC, chiến lược gia trưởng Jay Woods của công ty Freedom Capital Markets nhận định về trường hợp của Anthropic: “Thị trường rất cần vụ IPO này, cũng giống như cách thị trường cần đến SpaceX vậy. Đây là yếu tố củng cố niềm tin đáng kể, và tôi dự báo nhu cầu sẽ rất lớn vì mọi người đã chờ đợi và bàn tán về vụ IPO này từ lâu rồi”.
Thông tin về vụ IPO của Anthropic đã xoa dịu phần nào những lo ngại về cổ phiếu AI - nhóm đã có dấu hiệu chững lại trong những tuần gần đây trước nỗi lo rằng việc đầu tư quá lớn vào các trung tâm dữ liệu là không bền vững. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã giảm trong hai tuần liên tiếp vừa qua. Cùng với đó, cổ phiếu các nhà sản xuất chip đã rơi vào thị trường giá xuống (bear market), với quỹ ETF SOXX giảm khoảng 25% so với mức đỉnh, và riêng trong tháng này, quỹ đã mất 13% giá trị.
Các cổ phiếu trong lĩnh vực "neocloud" đã phục hồi trong phiên này, bất chấp việc CEO Elon Musk của SpaceX cảnh báo rằng hơn 200 công ty trong ngành này đang đối mặt với nguy cơ "chết yểu". "Neocloud" là các công ty điện toán đám mây chuyên xây dựng và cho thuê cơ sở hạ tầng dành riêng cho AI. Cổ phiếu của CoreWeave tăng gần 2%, trong khi Iren tăng 2,1%.
Giá dầu “hạ nhiệt” cũng góp phần thúc đẩy các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán trong ngày đầu tuần.
Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,8%, chốt phiên ở mức 115,81 USD/thùng, còn giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 1,7% xuống còn 101,57 USD/thùng. Trước đó, trong phiên ngày thứ Sáu, giá dầu Brent đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 4, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Mỹ và Israel có thể đang lên kế hoạch tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Dầu thô xuống giá sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Iran tại Tehran trong nỗ lực giảm căng thẳng âm ỉ giữa hai nước. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong những tuần gần đây, với mục tiêu bao gồm cả hạ tầng dầu khí và các mục tiêu dân sự.
Phố Wall đang bước vào tuần cao điểm của mùa công bố báo cáo tài chính, với 163 công ty thuộc chỉ số S&P 500 chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý 3 trong tuần. Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả từ những "gã khổng lồ" công nghệ như Alphabet, Amazon và Microsoft, sau khi báo cáo của Meta vào tuần trước gây ra nhiều lo ngại.
Các nhà giao dịch cũng đang hướng sự chú ý đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 90% Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang ở mức 82%.
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