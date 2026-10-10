Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu chững lại ở mức cao

"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), nhờ lực tăng mạnh ở nhóm công nghệ, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ khởi động mùa báo cáo tài chính quý 3 và số liệu lạm phát trong tuần tới. Giá dầu thô tăng chậm lại, duy trì ở ngưỡng cao, dù đã có những dấu hiệu cho thấy sự cải thiện của nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 423,31 điểm, tương đương tăng 0,83%, đạt 51.654,95 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,59%, đạt 7.811,54 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,64%, đạt 27.366,17 điểm.

Các chỉ số đạt mức cao của phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, giá dầu thô vẫn đóng cửa trong trạng thái tăng.

Cổ phiếu SpaceX tăng 1% sau khi công ty vệ tinh và hàng không vũ trụ do Elon Musk lãnh đạo công bố thỏa thuận mua lại một danh mục phổ tần trên toàn quốc. Ngược lại, cổ phiếu của ba nhà mạng viễn thông AT&T, Verizon và T-Mobile lại sụt giảm do nhà đầu tư lo ngại thỏa thuận này có thể làm gia tăng sự cạnh tranh.

Các cổ phiếu công nghệ khác tăng điểm mạnh theo SpaceX. Nhóm cổ phiếu phần mềm dẫn đầu đà tăng, trong đó Palo Alto Networks tăng 5%, còn CrowdStrike và Palantir Technologies lần lượt tăng 4% và 5%. Microsoft tăng 2%, trong khi Amazon - một thành viên khác của nhóm Magnificent Seven - tăng 3%.

Cũng trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Trump nói rằng các cuộc thảo luận với phía Iran để kết thúc chiến tranh đang diễn ra “hiệu quả”. Dù vậy, với tiến trình đàm phán chưa có bước tiến rõ rệt nào, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - đã tăng 2,4% trong tuần này.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu Brent tăng 0,44 USD/thùng so với phiên trước, tương đương tăng 0,42%, chốt ở mức 104,72 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,36 USD/thùng, tương đương tăng 0,39%, đạt 91,85 USD/thùng.

"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran. Trước những thông tin trái chiều từ Nhà Trắng và các bên liên quan tại Trung Đông, thị trường đang thực sự thiếu đi động lực rõ ràng. Đó là lý do tại sao phiên tăng điểm này của thị trường cổ phiếu diễn ra khá èo uột”, nhà phân tích Ross Mayfield thuộc ngân hàng đầu tư Baird nhận định với hãng tin Reuters.

Tuần tới, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2026 ở Phố Wall sẽ chính thức khởi động. Cùng với đó, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9.

Giới chuyên gia dự báo lợi nhuận của các công ty thành viên S&P 500 đạt mức tăng bình quân 30,6% trong quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm năng lượng và công nghệ được dự báo sẽ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất, đạt tương ứng 123% và 66,5% - theo dữ liệu từ LSEG.

Số liệu CPI tháng 9 có thể tác động đáng kể tới triển vọng lãi suất Fed, từ đó ảnh hưởng tới lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá cổ phiếu.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng chỉ hơn 17% cho một động thái tăng lãi suất trong tháng 10. Tuy nhiên, mức đặt cược cho khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 vẫn ở mức cao, khoảng 87%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng chậm lại trong hai phiên ngày thứ Năm và thứ Sáu. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 5,244%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,6%. Mức chốt tuần của lợi suất hai kỳ hạn này đều thấp hơn mức đỉnh của 24 năm thiết lập vào giữa tuần.

Cả tuần này, Nasdaq tăng 0,6%, Dow Jones tăng 0,9% và S&P 500 tăng khoảng 1,2%.

Nhà quản lý danh mục Michael Monaghan của công ty Founder ETFs cho rằng cuộc xung đột ở Trung Đông, và tác động của cuộc chiến này tới giá dầu, có thể còn gây áp lực giảm lên chứng khoán Mỹ. “Xung đột là một yếu tố kìm hãm thị trường phản ánh đầy đủ tác động tích cực của câu chuyện lợi nhuận. Thị trường vẫn chưa phản ánh khả năng xung đột leo thang, mở rộng và kéo dài”, ông nói.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Liên quan tới giá dầu, đà tăng của phiên này còn suy yếu sau khi có tin Trung Quốc sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu sau khi tạm dừng hoạt động này trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với Reuters.

Dù vậy, mối lo ngại về sự gián đoạn trở lại của nguồn cung dầu từ Trung Đông vẫn đang lớn, khi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu bè ở eo biển Hormuz đã gia tăng mạnh trong tuần này.