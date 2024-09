Chứng khoán Yuanta: Mức độ ảnh hưởng của bão Yagi lên thị trường không nhiều, VN-Index vẫn trong sóng tăng

Chứng khoán Yuanta vừa có báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán tháng 9. Theo đó, kinh tế trong nước đang tiếp tục quá trình hồi phục nhờ sức tiêu dùng mạnh, xuất khẩu tăng trưởng trở lại và dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.

Các chỉ báo sản xuất cũng tăng trưởng tích cực. Mặc dù giá hàng hóa vẫn tăng trong tháng 8 nhưng giá xăng dầu giảm đã kìm chế lạm phát. Nhiều điểm sáng đã xuất hiện như tỷ giá bắt đầu hạ nhiệt, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng theo đó cũng hạ nhiệt theo.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm đáng chú ý là số đơn hàng mới và đơn hàng xuất khẩu tiếp tục tăng. Tuy nhiên, lưu ý tốc độ tăng trong tháng 8 chậm hơn so với tháng 7 nhưng vẫn ở mức cao. Nhu cầu tiếp tục tăng trưởng nhẹ ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy sản xuất tăng chậm hơn lý do lớn là do tình hình tuyển dụng chưa hồi phục theo kịp. Nhu cầu hàng hóa từ các nước xuất khẩu chính đã tăng trở lại khi nền kinh tế tại các nước xuất khẩu chủ lực đang hồi phục tốt hơn, xuất siêu tháng 8 là khá mạnh ở mức 4.5 tỷ USD. Nhập khẩu đang tăng mạnh với nhiều bằng chứng cho thấy phần lớn là do nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất tăng. Theo đó, Yuanta kỳ vọng xuất khẩu sẽ tăng trưởng tốt trong những tháng tới và xuất siêu sẽ tiếp tục tăng theo.

Hoạt động đầu tư vẫn là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Trong khi vốn FDI đăng ký chậm lại trong tháng 8 nhưng vốn FDI giải ngân vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng. Dòng vốn FDI có thể chưa tăng mạnh khi chờ đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, kỳ vọng dòng vốn FDI sẽ tăng trưởng tích cực hơn trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, vốn đầu tư công giải ngân 8 tháng đầu năm vẫn khá chậm, đạt 274.5 nghìn tỷ, đạt 40% kế hoạch của Thủ tướng.

Các dữ liệu vĩ mô cho thấy điều kiện kinh doanh tiếp tục hồi phục và tăng trưởng mặc dù tốc độ chậm còn chậm. Điểm tích cực là nhiều dấu hiệu cho thấy triển vọng vĩ mô sẽ khởi sắc tích cực hơn trong thời gian cuối năm 2024: Sức mua vẫn mạnh, xuất nhập khẩu tích cực, đơn hàng và sản xuất tiếp tục tăng trưởng, tỷ giá hạ nhiệt nhờ xuất siêu tăng mạnh và đồng USD giảm trên thị trường quốc tế.

Theo đó, CPI cũng kỳ vọng giảm khi chi phí nhập khẩu và giá xăng dầu đều giảm, mặt bằng lãi suất hạ nhiệt mặc dù còn nhiều thách thức nhưng xu hướng sẽ khó tăng thêm nhờ tỷ giá USD/VND hạ nhiệt và kỳ vọng Fed giảm lãi suất, NHNN bắt đầu mua lại USD để tăng dự trữ ngoại hối. Tâm điểm tháng 9 này sẽ xoay quanh cuộc họp của Fed (ngày 18/09) và câu chuyện giảm lãi suất.

Tốc độ tăng trưởng GDP trong quý 3 sẽ tiếp tục cao hơn quý 2, giảm nhẹ trong quý 4 do mức nền Q4/2023 khá cao và tăng trưởng kinh tế cả năm đạt khoảng 6.2%, tương đương mức điều chỉnh hồi cuối quý 1.

Về thị trường chứng khoán, chỉ số VN-Index đóng cửa tháng 8 tăng 2,58% so với tháng trước đó và tiếp tục biến động trong biên độ 1.200 – 1.300 điểm. Thị trường đã đi ngang trong biên độ này trong suốt 7 tháng qua. Đồng thời, vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn và nếu chỉ số VN-Index vượt mức 1.300 điểm thì xu hướng dài hạn có thể rõ ràng hơn.

Theo mô hình giá, Yuanta cho rằng thị trường vẫn đang ở giai đoạn sóng tăng 03 với chu kỳ sóng được hình thành từ cuối 2022, đây là dự báo xuyên suốt trong xu hướng dài hạn của Yuanta trong thời gian qua.

Rủi ro dài hạn vẫn ở mức thấp. Fed có khả năng sẽ giảm lãi suất trong tháng 09, cùng với đó là tỷ giá USD/VND đã hạ nhiệt là điều kiện để NHNN có thể sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ cho nền kinh tế. Đồng thời, động lực tăng trưởng của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều mặc dù chậm do tác động từ đà hồi phục chậm của các nước lớn và ảnh hưởng từ thiên tai, nhưng kinh tế vẫn đang ở chu kỳ hồi phục.

"Định giá thấp là yếu tố chúng tôi muốn đề cập ở đây. Cơn bão Yagi có thể sẽ ảnh hưởng đến một phần dự phóng của chúng tôi cho năm 2024, nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều và P/E dự phóng 2024 đang dưới mức 12.x cho thấy mức định giá hiện nay vẫn thấp. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược mua và nắm giữ cho danh mục dài hạn", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta nhấn mạnh.