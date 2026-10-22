Chuyển đổi xanh: Xu thế tất yếu để ngành cơ khí- điện cạnh tranh, hội nhập sâu rộng

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, ngành cơ khí - điện tại TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi xanh. Đây không chỉ là xu hướng mà còn là con đường tất yếu để ngành cơ khí - điện vươn lên hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu...

Các diễn giả tại hội thảo "Xu thế chuyển đổi xanh cho ngành cơ khí - điện", chiều 20/10. Ảnh: Phú Quốc

Các chuyên gia nhấn mạnh điều này tại hội thảo "Xu thế chuyển đổi xanh cho ngành cơ khí - điện" do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) tổ chức chiều ngày 20/10.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, khẳng định chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, ngành cơ khí - điện đóng vai trò là "xương sống" của nền kinh tế, có tiềm năng lớn trong việc tối ưu hóa quy trình, giảm phát thải và tiết kiệm chi phí vận hành.

Tuy nhiên, ông Hoàng cho rằng quá trình này cũng đặt ra thách thức lớn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do hạn chế về nguồn vốn, nhân lực và công nghệ.

Việc tạo lập các kênh đối thoại để cung cấp thông tin chuẩn xác, giải pháp công nghệ khả thi và kết nối các nguồn lực tài chính phù hợp là điều kiện then chốt tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình chuyển đổi của các doanh nghiệp.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thế Tùng Lâm, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, chỉ rõ đến năm 2030, kinh tế xanh phải đóng góp ít nhất 10% GRDP, và tối thiểu 10% khu công nghiệp phải chuyển đổi theo mô hình sinh thái. "Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp cần chủ động phòng ngừa ô nhiễm từ sớm và gắn đổi mới công nghệ với phân vùng môi trường", ông Lâm.

Từ góc độ đơn vị tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Hương, Quản lý Đối tác Cấp cao và Phát triển Kinh doanh của ABeam Consulting (Vietnam), cho rằng hành trình chuyển đổi xanh phải bắt đầu từ nền tảng chuyển đổi số.

Theo bà Hương, các doanh nghiệp sản xuất đang đối mặt với áp lực từ chi phí năng lượng, nguyên vật liệu và tiêu chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc. Việc ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp như SAP Cloud ERP có thể giúp chuẩn hóa quy trình và kết nối dữ liệu từ nhà máy, thiết bị với các phân hệ quản trị tài chính, mua hàng và kiểm soát chất lượng.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp được khuyến nghị xây dựng lộ trình cải thiện môi trường khả thi, quản trị dữ liệu phát thải minh bạch và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng các hiệp hội để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Chuyển đổi xanh không chỉ là xu hướng mà còn là con đường tất yếu để ngành cơ khí - điện tại TP. Hồ Chí Minh vươn lên hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC), thông tin về chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 523/NQ-HĐND.

Cụ thể, chính sách này hỗ trợ lãi suất cho mức vốn vay tối đa lên đến 200 tỷ đồng cho mỗi dự án, với mức hỗ trợ tối đa 85% phần vốn đầu tư công nghệ và 70% phần vốn đầu tư xây dựng công trình trong thời gian tối đa 07 năm. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí tự động hóa và điện tử - công nghệ thông tin có thể được hỗ trợ lên tới 100% lãi suất vay vốn.

Qua các vấn đề được đề cập, chia sẻ tại hội thảo đã mang lại ba giá trị thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp: cập nhật cơ chế chính sách và nguồn tín dụng ưu đãi, tiếp cận giải pháp công nghệ xanh và chuyển đổi số, và thiết lập cơ chế kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và các đơn vị cung cấp giải pháp.

Đặc biệt, việc kết hợp giữa không gian trưng bày sản phẩm và hội thảo chuyên đề không chỉ thúc đẩy giao thương mà còn mở rộng tư duy công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất cho doanh nghiệp ngành cơ khí - điện.