Chuyên gia: Thị trường có thể lùi về 1.300 điểm do Mỹ công bố thuế quan ngày 3/4, cuối tuần hồi phục

Chỉ số S&P 500 trên thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm 5 trong 6 tuần gần đây, bên cạnh đó Nasdaq cũng chìm sâu vào thị trường điều chỉnh giảm 10% từ đỉnh gần nhất khi báo cáo cho thấy lạm phát tháng 2 nóng hơn kỳ vọng và sự bất định gia tăng xung quanh chính sách thương mại khiến nhà đầu tư bất an.

Ở trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong tuần qua, đặc biệt ở 3 phiên cuối tuần khi lo ngại về thuế quan leo thang. Ngày 26/3, Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% đối với xe hơi, gấp 10 lần mức cũ, có hiệu lực từ 3/4. Động thái này làm cổ phiếu ngành ô tô toàn cầu lao dốc, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư vốn đã bất ổn bởi cuộc chiến thương mại kéo dài.

Thêm vào đó, ngày 3/4, Mỹ dự kiến công bố chính sách thuế đối ứng nhắm vào nhóm 15 quốc gia có mức thuế cao và thặng dư thương mại lớn, trong đó Việt Nam có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Chỉ số Vn-Index chốt tuần ở 1.317,46 điểm, giảm -4,42 điểm, tương đương sụt -0,33% so với tuần trước. Nhóm cổ phiếu nhỏ (Penny/Smallcap) đã giảm 4 tuần liền, bên cạnh đó Vn30 cũng giảm 3 tuần liên tiếp và nhóm cổ phiếu trung bình (Midcap) đã giảm 2/3 tuần gần đây.

Thị trường phân hóa mạnh mẽ với mức giảm tập trung chủ yếu ở nhóm: Thủy sản (-5,12%), Viettel (-3,72%), Công nghệ (-3,16%). Trong khi đó, ngược dòng thị trường là các nhóm: Cao su tự nhiên (+7,83%), Vingroup (+7,54%), Hàng không (+1,90%)…

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua còn 20.338 tỷ đồng, giảm 6,5% so với tuần trước đó, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng sụt 11,4% còn 16.981 tỷ đồng. Theo thống kê, thanh khoản tháng 3 đạt 22.733 tỷ đồng, tăng 27,3% so với tháng 2 nhưng vẫn thấp hơn -23,6% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 17.806 tỷ đồng, giảm -15,5% so với mức bình quân năm 2024.

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận phân tích vĩ mô và chiến lược thị trường của VnDirect cho rằng, trong tuần tới, thị trường có thể duy trì tâm lý thận trọng, và Vn-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 1.300 điểm (+/-10 điểm).

Tuy nhiên, khả năng chỉ số giảm sâu hơn vùng này không cao nhờ: lo ngại thuế quan đã phản ánh phần lớn vào đợt điều chỉnh gần đây; Việt Nam gần đây đã có những bước đi mạnh mẽ và kịp thời để giảm thiểu nguy cơ bị phía Mỹ áp thuế quan “hà khắc”, bao gồm ký kết các thỏa thuận thương mại lên tới 90 tỷ USD với Mỹ và xem xét giảm thuế đối với một số sản phẩm nhập khẩu như ô tô, ethanol, LNG, nông sản, gỗ và sản phẩm gỗ để phần nào cân bằng thương mại với các đối tác thương mại quan trọng.

Bên cạnh đó, tác động trực tiếp từ thuế quan tới thị trường chứng khoán là hạn chế do nhóm cổ phiếu liên quan tới xuất khẩu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu các chỉ số chứng khoán. Do đó, rủi ro và tác động từ thuế quan có thể đang bị “thổi phồng” quá mức.

"Tôi bảo lưu quan điểm nếu VN-Index lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.300 điểm (+/-10 điểm) sẽ mở ra cơ hội giải ngân với giá vốn tốt cho mục tiêu trung-dài hạn, đặc biệt ở các ngành có triển vọng tích cực trong năm nay như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản nhà ở, điện, và đầu tư công.

Năm 2025, thị trường đang hội tụ nhiều yếu tố hỗ trợ để kỳ vọng vào xu hướng tích cực, bao gồm định giá hấp dẫn, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực, những lợi ích lớn từ triển khai hệ thống KRX và nâng hạng thị trường", ông Hinh nhấn mạnh.

Về định giá, theo Chứng khoán BSC, hiện tại chỉ số P/E (ttm) của thị trường đã tăng từ mức 13,5 lần ở giai đoạn giữa tháng 2 lên mức 14,5 lần nhưng vẫn thấp hơn 14,5% so với mức bình quân 5 năm. Đây là lần thứ 2 chỉ số P/E về vùng thấp hơn so với mức bình quân 1 đội lệch chuẩn kể từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2024, thời điểm chỉ số Vn-Index ở vùng 1.250 điểm.

Đối với chứng khoán thế giới, điểm nóng trong tuần này là ngày 2/4, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thuế quan Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là một tuần biến động đối với thị trường vì ngoài thuế quan, thị trường còn đón nhận các dữ liệu từ PMI cho đến thị trường lao động và phát biểu của chủ tịch Fed vào cuối tuần.

Đối với thị trường trong nước, rủi ro ngắn hạn gia tăng khi thị trường để mất ngưỡng kỹ thuật MA20, đồng thời có khả năng xuyên qua vùng đáy của hộp 1.316 – 1.338 điểm, kết hợp với tác động từ bên ngoài đó có thể là tín hiệu bất lợi cho thị trường.

Thanh khoản toàn thị trường tuy giảm 2 tuần vừa qua nhưng vẫn được duy trì trên ngưỡng 20.000 tỷ đồng sang tuần thứ 5 liên tiếp. Điều đó cho thấy, nhà đầu tư đang dự phòng cho rủi ro tác động từ bên ngoài cũng như chờ đợi mức chiết khấu thêm ở nhịp điều chỉnh sắp tới.

Về kỹ thuật, nếu loại bỏ đóng góp từ nhóm Vingroup, chỉ số Vn-Index đã về vùng 1.290 điểm. Kể từ khi vượt ngưỡng 1.300 điểm (24/2), mức tăng chủ yếu tập trung ở nhóm Vingroup (+32%), Chứng khoán (+7,9%), Cao su tự nhiên (+5,2%), trong khi 2/3 nhóm cổ phiếu đang nằm dưới ngưỡng 1.300 điểm.

Trong kịch bản cơ bản, BSC cho rằng thị trường sẽ ít chịu tác động từ cuộc chiến thuế quan ngày 2/4, vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh ở khu vực 1.300 – 1.305 điểm, thị trường có khả năng sẽ phục hồi vào cuối tuần với thông tin đánh giá giữa kỳ của FTSE Russell về khả năng nâng hạng của thị trường.

Với kịch bản thị trường điều chỉnh luân phiên ở nhóm Bluechips, thanh khoản có dấu hiệu suy giảm, chúng tôi ưu tiên một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện như: Ngân hàng (Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được nâng room ngoại lên 49% từ ngày 19-5), Chứng khoán (KRX, nâng hạng từ FTSE), Đầu tư công, Thép, Sản xuất điện, Bất động sản...