Đã có 108 doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 tăng 20%, có doanh nghiệp lãi tăng 2200%

Tính đến ngày 28/3/2025, đã có 108 doanh nghiệp đại diện 40,6% vốn hóa toàn thị trường đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2025, trong đó nhóm Công nghệ Thông tin, Bán lẻ, Dịch vụ Tài chính chủ yếu Chứng khoán đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trên 20% cho năm 2025.

Nhóm Ngân hàng gồm 11/27 Ngân hàng, đại diện hơn 50% vốn hóa ngành dự kiến lợi nhuận 2025 tăng ổn định ở mức 16% so với mức tăng 17% trong năm 2024. Ngược lại, Dầu khí, Hàng và dịch vụ công nghiệp, Hóa chất đưa ra kế hoạch kinh doanh thận trọng với lợi nhuận đi ngang hay thậm chí giảm sâu

Trong đó, một số doanh nghiệp đã đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu lợi nhuận đột biến như VCR. Năm 2025, VCR dự kiến tổng doanh thu 1.793 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 3,1 tỷ đồng của năm 2024. Theo lãnh đạo Công ty, kỳ vọng tăng trưởng này dựa trên nhận định thị trường bất động sản sẽ khởi sắc trong năm 2025, mở ra chu kỳ phát triển mới nhờ hệ thống văn bản hướng dẫn luật hoàn chỉnh cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ. Đặc biệt là khi cơ sở hạ tầng thành phố Hải Phòng và đảo Cát Bà được đầu tư đồng bộ, bài bản.

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch theo đó dự kiến đạt 569 tỷ đồng. Nếu trở thành hiện thực, đây đều là những con số kỷ lục của VCR đồng thời ngắt mạch kinh doanh thua lỗ kéo dài từ năm 2017.



Tương tự, tại đại hội đồng cổ đông diễn ra đầu tháng 3, KBC trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 tham vọng với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 7 lần so với thực hiện năm 2024. Dự kiến cho thuê đất Khu công nghiệp năm 2025 có thể đạt hơn 200ha.

Trong khi đó, chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ trong Q1/2025 trên mức nền đang cao dần hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất tiêu dùng tiếp tục phục hồi.

Trong quý 1/2025, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ nhờ tín dụng đã bắt đầu tăng tốc ngay từ đầu năm. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1 nổi bật gồm Bất động sản tăng 719%, khu công nghiệp tăng 61%, năng lượng tăng 41%.

Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như hàng không giảm 46% so với cùng kỳ do cùng kỳ năm ngoái có lợi nhuận đột biến hay dầu khí giảm 27% do giá dầu suy giảm so với cùng kỳ.