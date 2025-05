CII dự kiến chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã CII-HOSE) thông báo chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

Theo đó, CII dự kiến chào bán 20 triệu trái phiếu mã CII425001 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Kỳ hạn trái phiếu 10 năm; lãi suất phát hành kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Theo kế hoạch, đợt chuyển đổi 1 vào ngày 25/01/2027 và đợt 9 là vào ngày đáo hạn với giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cp.

Phương thức phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("VietinBank Securities"). Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua trái phiếu: Từ ngày 2/6/2025 đến 17h ngày 9/7/2025; ngày phát hành dự kiến là 16/7/2025.

Trước đó, vào ngày 16/05/2025, UBCKNN cho biết đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu CII42013 - đợt 9 (được phát hành theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu ra công chúng số 187/GCN-UBCK ngàỵ 15/09/2020) theo Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu số 376/2025/CV-CII ngày 13/05/2025 của CII.

Theo đó, công ty đã phát hành 217.700 cổ phiếu để chuyển đổi 2.177 trái phiếu CII42013 tại đợt 9. Qua đó, tăng số lượng cổ phiếu đã phát hành từ 547.976.583 cổ phiếu lên 548.194.283 cổ phiếu. Đồng thời, UBCKNN cũng đề nghị công ty thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định của pháp luật. Qua đó, tổng lượng trái phiếu CII42013 đang lưu hành giảm xuống còn 12.817 trái phiếu.

Do đó, HĐQT công ty đã chấp thuận cho CII tăng vốn điều lệ từ 5.479.765.830.000 đồng lên 5.481.942.830.000 đồng; và giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Tiếp đến ngày 19/5, HĐQT công ty thông báo thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 14% (cổ phiếu thưởng). Theo đó, công ty đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho UBCKNN theo quy định.

Ngay sau đó, ông Lê Toàn - thành viên HĐQT đăng ký bán hết 500.000 cp, chiếm 0,09% vốn tại CII theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận nhằm giải quyết như cầu tài chính. Thời gian giao dịch từ ngày 30/5-28/6/2025.

Kết thúc quý 1/2025, CII ghi nhận lợi nhuận hợp nhất đạt 95,6 tỷ đồng (quý 1/2024 đạt 332,3 tỷ đồng). Trong kỳ, công ty đã tiết kiệm được chi phí lãi vay nhờ tối ưu hóa lãi suất các khoản tín dụng và giảm chi phí lãi vay của các trái phiếu chuyển đổi sang cổ phần. So với cùng kỳ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm mạnh do trong quý 1/2024 công ty ghi nhận 430 tỷ lợi nhuận phát sinh từ việc hợp nhất công ty là CTCP Năm Bảy Bảy (NBB). Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77 tỷ chủ yếu là do chi phí đánh giá tổn thất lợi thế thương mại của công ty con đã được ghi nhận trong quý 1/2024.