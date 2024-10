CII hoàn tất chào mua 5 triệu cổ phiếu NBB với giá cao hơn thị trường gần 15%

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) vừa công bố báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE).

Theo đó, CII thông báo đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu NBB từ 34 nhà đầu tư. Sau giao dịch, CII nâng sở hữu từ 54,6 triệu cổ phiếu, chiếm 54,5%, lên 59,6 triệu cổ phiếu, chiếm 59,5% vốn điều lệ tại NBB. Ngày kết thúc đợt chào mua là ngày 1/10.

Với giá chào mua 25.488 đồng/cổ phiếu, CII đã chi 127,4 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên. Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn tự có và vốn hợp pháp của công ty.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/10, cổ phiếu NBB dừng ở mức 22.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá CII chào mua công khai cao hơn giá thị trường 14,8%.



Được biết cổ phiếu chào mua này không bị hạn chế chuyển nhượng. Còn chốt phiên ngày 8/10, giá cổ phiếu này tăng lên 23.750 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, từ ngày 1/7 đến ngày 4/7, CII đã mua thêm 4.226.100 cổ phiếu NBB để nâng sở hữu từ 50,31%, lên 54,53% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy.

Cũng trong thời gian từ 1/7 đến 4/7, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII - CII E&C, công ty con của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã bán toàn bộ 4.226.100 cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 4,22%, trên tổng số 100.195.795 cổ phiếu NBB đang lưu hành về 0% vốn điều lệ.

Như vậy, CII nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB từ công ty con nên trước và sau giao dịch, nhóm cổ đông CII vẫn sở hữu 54,61% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy.

Mới đây, CII vừa công bố đã nhận được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, vào ngày 4/10, Ủy ban Nhân dân TP. HCM đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với CII. Dự án này nằm ở khu vực phía tây TP. HCM với quy mô 5,2ha, tổng vốn đầu tư 4.478 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường hơn 2.100 sản phẩm căn hộ, nhà liền kề, shophouse.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, NBB ghi nhận doanh thu đạt 42,463 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ (193,75 tỷ) và tăng 0,3% so với báo cáo tự lập; lợi nhuận sau thuế đạt gần 235 triệu đồng, giảm 52% so với báo cáo tự lập (490 triệu đồng).



Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận giảm 52% so với báo cáo tự lập là do chi phí quản lý tăng 1,073 tỷ đồng do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và chi phí thuế TNDN điều chỉnh giảm 0,69 tỷ.

Trong năm 2024, Năm Bảy Bảy lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 640 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng.