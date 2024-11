CII phát hành thành 108 tỷ trái phiếu và tăng vốn điều lệ lên hơn 3.197 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) thông báo tăng vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu CII42013 đợt 8.

Theo đó, CII cho biết đã thực hiện phát hành 974.300 cổ phiếu để chuyển đổi 9.734 trái phiếu mã CII42014 trong đợt phát hành lần thứ 8. Sau đợt hoán đổi này, vốn điều lệ của CII tăng từ 3.187 tỷ đồng lên hơn 3.197 tỷ đồng.

Cùng ngày, CII thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu CIIH2427004 với giá trị 108 tỷ đồng vào ngày 15/11/2024. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 15/11/2027. Lãi suất khoảng 10%/năm, kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Trước đó, trong tháng 10/2024, CII đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng với lãi suất thả nổi (bằng tổng 4,85% cộng với lãi suất tham chiếu tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do 4 ngân hàng công bố).

CII cho biết cơ cấu nợ sau đợt chào bán tổng nợ giảm từ 26.332 tỷ đồng xuống còn 26.115 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn là 7.744 tỷ đồng; nợ dài hạn là 18.371 tỷ đồng; trái phiếu chưa đáo hạn là 4.973 tỷ đồng (đã bao gồm trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị là 300 tỷ phát hành ngày 22/7/2024 và trái phiếu chào bán ra công chúng với tổng giá trị là 300 tỷ đồng).

Tổng vốn chủ sở hữu tăng từ 9.322 tỷ lên 9.403,7 tỷ đồng; tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,82 xuống 2,78.

Mới đây, HĐQT CII thông qua việc rút lại hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng do số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII đã thay đổi so với phương án phát hành đã nộp UBCKNN.

Cụ thể: ngày 23/05/2024, HĐQT CII đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá là 1.593.890.500.000 đồng để nộp UBCKNN. Theo đó, số lượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký chào bán trong phương án phát hành được tính dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII thời điểm đó là 318.778.113 cổ phiếu.

Đến ngày 04/11/2024, CII đã phát hành 974.300 cổ phiếu CII để chuyển đổi 9.743 trái phiếu chuyển đổi CII42013 theo yêu cầu của trái chủ tại Đợt 8. Theo đó, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII đã thay đổi so với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã nộp UBCKNN. Qua đó, một vài số liệu trong hồ sơ và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã nộp UBCKNN bị thay đổi tương ứng.

Vì vậy, HĐQT CII đã thông qua việc rút lại hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT (NK 2022-2027).

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2024, CII ghi nhận doanh thu đạt 706,56 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ (732,06 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt 95,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ (96,23 tỷ). Theo giải trình từ phía công ty, so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gốp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng lên chủ yếu là từ hợp đồng hoạt động B.O.T Trung Lương - Mỹ Thuận (CTCP Trung Lương - Mỹ Thuận trở thành công ty con của công ty từ quý 4/2023) và doanh thu tài chính giảm chủ yếu từ giảm lãi các khoản đầu tư tài chính so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, doanh thu của CII đạt 2.283,91 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ (2.323 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 538,97 tỷ đồng, tăng 151,7% so với cùng kỳ năm trước (214,09 tỷ).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/11, giá cổ phiếu CII giảm 0,70% xuống 14.150 đồng/cổ phiếu.