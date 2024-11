CII tiếp tục muốn phát hành thêm 108 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) thông báo thông qua việc chào bán, phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, HĐQT CII đã thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 108 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.

Trước đó, trong tháng 10/2024, CII cho biết đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất thả nổi (bằng tổng 4,85% cộng với lãi suất tham chiếu tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do 4 ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố).

CII cho biết cơ cấu nợ sau đợt chào bán tổng nợ giảm từ 26.332 tỷ đồng xuống còn 26.115 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn là 7.744 tỷ đồng; nợ dài hạn là 18.371 tỷ đồng; trái phiếu chưa đáo hạn là 4.973 tỷ đồng (đã bao gồm trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị là 300 tỷ phát hành ngày 22/7/2024 và trái phiếu chào bán ra công chúng với tổng giá trị là 300 tỷ đồng).

Tổng vốn chủ sở hữu tăng từ 9.322 tỷ lên 9.403,7 tỷ đồng; tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,82 xuống 2,78.

Mới đây, CII cho biết để chuẩn bị tham gia đấu thầu một số dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong năm 2025, HĐQT CII đã thông qua việc chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lừ Gia (công ty con do CII sở hữu 100%) thành Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư CII (“CII Invest”) và tái cấu trúc danh mục đầu tư giữa Công ty mẹ CII và Công ty con CII Invest. Trước mắt CII sẽ chuyển một số khoản đầu tư của CII vể CII Invest.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2024, CII ghi nhận doanh thu đạt 706,56 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ (732,06 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt 95,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ (96,23 tỷ). Theo giải trình từ phía công ty, so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gốp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng lên chủ yếu là từ hợp đồng hoạt động B.O.T Trung Lương - Mỹ Thuận (CTCP Trung Lương - Mỹ Thuận trở thành công ty con của công ty từ quý 4/2023) và doanh thu tài chính giảm chủ yếu từ giảm lãi các khoản đầu tư tài chính so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, doanh thu của CII đạt 2.283,91 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ (2.323 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 538,97 tỷ đồng, tăng 151,7% so với cùng kỳ năm trước (214,09 tỷ).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/11, giá cổ phiếu CII tăng lên 15.100 đồng/cổ phiếu.