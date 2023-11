Tổng giám đốc CII đính chính việc bán quá cổ phiếu

Ông Lê Quốc Bình - thành viên HĐQT kiểm Tổng Giám đốc thông báo đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE).

Cụ thể: ông Bình đã công bố đăng ký bán 6.047.747 cổ phiếu, chiếm 2,13%, số lượng cổ phiếu đã bán là 6.047.747 cổ phiếu. Mục đích thực hiện giao dịch là để chuyển sang đầu tư trái phiếu chuyển đổi mã CII42301.

Theo thông tin đính chính, ông Bình đã bán 6.040.747 cổ phiếu CII, chiếm 2,13% vốn tại CII từ ngày 10/10 - 8/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận và tính theo giá kết phiên ngày 23/10 là 15.600 đồng/cp, giao dịch của ông Bình có giá trị 94,2 tỷ đồng.



Ông Bình cho biết lý do đính chính là do "do sơ suất trong quá trình soạn thảo".

Mới đây, HĐQT công ty đã thông qua việc chuyển đổi 343.453 trái phiếu chuyển đổi CII42013 được phát hành ngày 2/11/2020 thành 34.345.300 cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của trái chủ.

Trước đó, CII vừa công bố thông tin gia hạn thời gian phát hành lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.840 tỷ đồng do có sự thay đổi trong mục đích sử dụng vốn.

Đợt phát hành nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng. CII sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư vào trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (dự kiến phát hành vào tháng 12/2023).

Tuy nhiên, ngày 19/10, CII nhận được thông báo của BOT Ninh Thuận và BOT Xa lộ Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian phát hành sang tháng 1/2024 để tránh việc trả nợ trước hạn vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2023.

Theo giấy phép, nếu CII hoàn thành phát hành trong tháng 12/2023 thì sự thay đổi thời gian phát hành trái phiếu của BOT Xa lộ Hà Nội và BOT Ninh Thuận sẽ dẫn đến số tiền CII huy động được chưa được sử dụng ngay mà phải gửi không kỳ hạn ở ngân hàng (lãi suất gần 0%/năm) cho đến quý 1/2024. Việc chưa sử dụng ngay nguồn tiền phát hành sẽ làm phát sinh thêm chi phí vốn cho công ty.

Cùng với đó, CII nhận thấy do tình hình khó khăn chung của thị trường và giá trị trái phiếu phát hành khá lớn, các nhà đầu tư/cổ đông cần thời gian để thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, tài chính.

Theo đó, ngày 20/10, HĐQT công ty đã thông qua việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu thêm 30 ngày (tức đến ngày 26/1/2024).