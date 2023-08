Cổ phiếu bất động sản, ngân hàng đưa VN-Index vượt đỉnh, thanh khoản quay lại ngưỡng “tỷ đô”

Dòng tiền trở lại mạnh mẽ hôm nay, đặc biệt VIC và STB giao dịch khổng lồ, đã giúp nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng tăng tốt nhất thị trường. Với độ rộng vẫn nhỉnh hơn ở phía giảm, ngay cả hai nhóm này cũng có mã yếu, nhưng cơ bản là tăng tốt và dẫn dắt điểm số. Sau phiên sụt giảm mạnh hôm qua, thanh khoản 3 sàn hôm nay cũng quay lại mức trên 24 ngàn tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tăng 9,21 điểm tương đương +0,75% so với tham chiếu. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất thì có tới 3 mã bất động sản và 5 mã ngân hàng. Chỉ 8 mã này đã đem lại 9,9 điểm.

VIC và VHM là hai trụ mạnh nhất của chỉ số. VIC chốt ổn định ở giá kịch trần dù có thêm gần 5,3 triệu cổ xả ra trong phiên chiều, tương đương giá trị 397,5 tỷ đồng. Tính chung cả ngày VIC thanh khoản tới 1.467,7 tỷ đồng chưa kể 22,7 tỷ đồng thỏa thuận nữa. Tính theo giá trị, hôm nay là phiên giao dịch kỷ lục của mã này. VHM đóng cửa tăng 1,94%, thanh khoản khoảng 401 tỷ đồng, thuộc Top 15 mã giao dịch lớn nhất thị trường.

Chỉ số đại diện nhóm bất động sản là VNREAL sàn HoSE chốt phiên tăng 2,51%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm ngành. Tuy nhiên ngay trong nhóm này cũng có sự phân hóa mạnh mẽ, độ rộng ghi nhận 19 mã tăng/16 mã giảm. Loạt mã như DIG, CKG, DXS, SJS, VPH tăng mạnh trên 2% nhưng cũng có cả loạt cổ phiếu khác giảm sâu như IDJ, HQC, HDG, SGR, KDH, SCR, OGC…

Cổ phiếu ngân hàng cũng vậy, nhóm xuất sắc kéo điểm số là TCB tăng 3,67%, VPB tăng 1,82%, STB tăng 4,44%, BID tăng 1,06%. Tuy vậy cũng chỉ có 8/27 cổ phiếu ngân hàng đóng cửa tăng quá được 1%, còn lại đều yếu. VCB, TPB, MBB, ACB, VIB… cũng nằm trong số này.

Nhìn chung nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn là động lực để duy trì sức tăng ở các chỉ số hôm nay. Phiên chiều thậm chí còn xuất hiện một đợt bán khá lớn, lúc 1h50 VN-Index co lại còn tăng nhẹ hơn 3 điểm trước khi các trụ đẩy điểm số phục hồi lại. So với giá chốt phiên sáng, rổ VN30 có 11 mã chiều nay tăng cao hơn nhưng cũng có 13 mã tụt thấp hơn. Do VIC đã kịch trần nên không thể tăng thêm được, các cổ phiếu khác điều tiết thành công chỉ số là VPB tăng khoảng 2,05% so với phiên sáng, STB tăng thêm 1,86%, VHM tăng thêm 0,48%, BID tăng thêm 0,42%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản chiếm các vị trí hàng đầu về thanh khoản hôm nay.

Rổ VN30 chiều nay giao dịch khá chậm, thanh khoản giảm gần 16% so với buổi sáng, chỉ đạt 3.785 tỷ đồng. STB, SSI, TCB, VPB, SHB, MWG, MSN, HPG, CTG cùng với VHM, VIC, VRE là các mã thanh khoản cỡ “trăm tỷ” chiều nay. Có thể thấy các mã ngân hàng, bất động sản là nhóm hút tiền tốt nhất. Mở rộng ra cả sàn HoSE, trong 23 cổ phiếu đạt thanh khoản phiên này trên 200 tỷ đồng thì có 10 mã bất động sản và 6 mã ngân hàng.

Độ rộng của VN-Index hôm nay cũng chỉ duy trì được mức cân bằng yếu, với 217 mã tăng/243 mã giảm. Số tăng chỉ có 55 mã tăng quá 1% và phía giảm có 91 mã giảm trên 1%. Không có cổ phiếu nào bị xả quá đột biến về thanh khoản, đáng kể chỉ có AAA giảm 1,67% giao dịch 97,1 tỷ đồng; DGW giảm 1,85% giao dịch 80,9 tỷ; VJC giảm 1,08% giao dịch 75,2 tỷ; HDG giảm 1,76% giao dịch 74 tỷ… Phía tăng hơn 1%, ngoài VIC và STB cũng có khoảng chục mã thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Với sức đẩy tốt của VIC, VHM và một số mã ngân hàng, VN-Index đóng cửa hôm nay đạt 1.243,26 điểm, đã cao hơn mức đóng cửa đạt đỉnh ngày 8/8 vừa qua. Thanh khoản cả phiên trên HoSE và HNX tăng nhẹ gần 6%, đạt 21.020 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Nếu tổng hợp cả 3 sàn, giá trị giao dịch đạt 24.012 tỷ đồng, quay lại ngưỡng “tỷ đô” sau phiên hôm qua tụt xuống còn hơn 22 ngàn tỷ đồng.

Khối ngoại chiều nay đã đảo chiều mua ròng khoảng 136,2 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên do phiên sáng đã bán ròng 160,9 tỷ nên vị thế chung cả ngày vẫn là bán ròng nhẹ. VIC được mua nhiều nhất với 186 tỷ đồng ròng, ngoài ra còn VRE +107,6 tỷ, CTG +51,3 tỷ, BID +27,9 tỷ, HAX +26,4 tỷ, HPG +21,2 tỷ. Phía bán ròng có VPB -85,5 tỷ, MSN -59,6 tỷ, VHM -42,2 tỷ, BSR -37,9 tỷ, VCI -31,3 tỷ, KDH -30,7 tỷ.