4 công ty bị HoSE nhắc nhở nộp báo cáo tài chính bán niên 2023 đã soát xét

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 đối với Các Công ty Niêm yết.

Theo đó, danh sách được HoSE công bố có 4 công ty gồm: SPM của CTCP SPM, SVD của Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng, TTB của Tập đoàn Tiến Bộ và VDP của Dược phẩm Trung ương Vidipha.

Do đó, HOSE đề nghị các doanh nghiệp trên khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Hôm qua (15/8), SPM vừa công bố nội dung ý kiến ngoại trừ của kiểm toán: "công ty đã hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp nộp của các năm trước với số tiền là 1.893.796.974 đồ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo kỳ này. Theo SPM, khoản thuế này phải được hạch toán hồi tố vào số liệu so sánh theo hướng dẫn của Chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành".

Về vấn đề này, SPM giải trình cụ thể như sau: Căn cứ vào quyết định của cục thuế TPHCM ngày 06/04/2023 về vệc truy thu thuế TNDN năm 2019-2020-2021 với tổng số tiền 1.893.796.974 đồng về việc khống chế chi phí lãi vay theo điểm a khoản 3 điều 16 nghị định 132 từ năm 2019, 2020 chuyển sang kỳ tính thuế 2021 quan điểm của doanh nghiệp với đoàn thanh tra đồng ý được đưa vào chi phí năm 2021, nhưng khi xin ý kiến tống cục thuế không chấp nhận nên bị truy thu khoản thuế trên.

Với ý kiến ngoại trừ của kiểm toán nêu trên, Công ty cố Phần SPM đưa ra quan điểm của doanh nghiệp tại thời điểm 30/06/2023 chưa xem xét vấn đề hồi tố khoản thuế này vì thời điếm lập báo cáo là bán niên với 6 tháng thì chưa xác định chính xác được mức ảnh hường trọng yếu của khoản thuế truy thu này đối với báo cáo tài chính, việc này chi đúng và chính xác vào thời điếm 31/12/2023 khi đó xác định được lợi nhuận trước thuế của cả năm tài chính, vì khoản thuế này được xem xét trên tống lợi nhuận trước thuế cả năm tài chính của doanh nghiệp, trường hợp nếu không ảnh hưởng trọng yếu thì doanh nghiệp không cần phải hồi tố số liệu trên báo cáo tài chính của các năm trước đó, trường hợp ảnh hưởng trọng yếu doanh nghiệp phải hồi tố trên báo cáo tài chính của năm trước đó.

Đối với SVD, theo báo cáo công ty công bố, kết thúc quý 2/2023 công ty báo lỗ hơn 10 tỷ - cùng kỳ lỗ hơn 1,1 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu giảm, giá vốn tăng, doanh thu thu thuần chỉ tăng nhẹ và doanh thu tài chính giảm là do nền kinh tế các nước gặp khó khăn, thị trường tiêu thụ của ngành bông sợi, dệt kim, dệt may giảm. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của công ty (chiếm tới 80%) thì gần như đóng băng...

Đối với TTB, thì HOSE đã đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo từ ngày 11/7/2023 là do công ty chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022.

Đối với VDP, công ty vừa có giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên đã soát xét đạt 47,43 tỷ đồng, tăng 24,55% so với cùng kỳ (38,09 tỷ đồng) là do doanh thu thuần tăng 6,04% và lợi nhuận khác tăng 224,10%.

Trước đó, vào đầu tháng 8, HOSE cũng đã có thông báo nhắc nhở (lần 2) đối với DAG, HPX, IBC, SJF và TDC chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2023.