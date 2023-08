Chứng khoán Mỹ bán tháo vì số liệu bán lẻ tốt hơn dự báo, giá dầu giảm hơn 1%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (15/8), sau khi báo cáo doanh thu bán lẻ mạnh hơn dự báo thổi bùng nỗi lo rằng lãi suất sẽ giữ ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn, và cổ phiếu các ngân hàng lớn lao dốc vì một báo cáo nói rằng Fitch Ratings có thể hạ điểm tín nhiệm một số nhà băng.

Giá dầu cũng có một phiên giảm mạnh vì nhà đầu tư cho rằng việc Trung Quốc hạ lãi suất có thể không đủ để vực dậy sự phục hồi kinh tế đang ngày càng đuối của nước này.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 361,24 điểm, tương đương giảm 1,02%, còn 34.946,39 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,16%, còn 4.437,86 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,14%, còn 13.631,05 điểm.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 7 tăng 0,7% so với tháng 6, so với mức dự báo tăng 0,4% mà giới phân tích đưa ra trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu bán lẻ tăng 3,2%.

Sau khi báo cáo trên được công bố, các nhà giao dịch giữ nguyên đặt cược khả năng 89% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, họ lo ngại lãi suất sẽ giữ ở mức đỉnh trong thời gian dài hơn dự kiến.

Cổ phiếu ngân hàng bán tháo khi nhà đầu tư lo lắng nhiều hơn về lãi suất. Đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã đảo ngược trong hơn 1 năm qua, với lợi suất của trái phiếu các kỳ hạn dài hơn thấp hơn lợi suất của các trái phiếu kỳ hạn ngắn hơn. Tình trạng này kéo dài gây áp lực giảm lợi nhuận đối với các ngân hàng.

“Có lẽ chúng ta sẽ phải chứng kiến đường cong lợi suất đảo ngược lâu hơn dự báo, ngay cả khi suy thoái kinh tế không xảy đến. Tình trạng đảo ngược của đường cong lợi suất sẽ cản trở hoạt động cho vay, vì chẳng ai muốn cho vay mà bị lỗ cả”, chiến lược gia trưởng Sam Stovall của CFRA Research nhận định với hãng tin Reuters.

Áp lực đối với cổ phiếu ngân hàng trong phiên này còn đến từ một báo cáo của Fitch, trong đó tổ chức đánh giá tín nhiệm hàng đầu này cảnh báo có thể hạ điểm tín nhiệm nhiều ngân hàng Mỹ, trong đó có JPMorgan Chase. Cổ phiếu JPMorgan Chase chốt phiên với mức giảm 2,5%; Bank of America giảm 3,2%; và Wells Fargo sụt 2,3%.

“Việc Fitch có thể hạ điểm tín nhiệm nhiều ngân hàng Mỹ đang gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư. Trong khi đó, số liệu bán lẻ công bố sáng nay nóng hơn dự báo đặt ra khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn”, Giám đốc điều hành Michael James của công ty Wedbush Securities nói với Reuters.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng khu vực cũng bị bán tháo trong phiên này, như PacWest Bancorp, Zions Bancorp và Western Alliance Bank đồng loạt giảm từ 3,7-4,5%.

Cổ phiếu công nghệ chống chọi với áp lực bán tháo tốt hơn, tăng 0,4%, nhờ sự dẫn dắt của Nvidia sau khi hai ngân hàng UBS và Wells Fargo nâng mức giá mục tiêu cho cổ phiếu hãng chip này.

Với phiên giảm này, Dow Jones có chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. S&P 500 giảm dưới mức bình quân của 50 ngày, một dấu hiệu cho thấy chỉ số có thể giảm sâu hơn nữa.

Ngoài ra, thông tin kinh tế Trung Quốc vào ngày thứ Ba cũng không có lợi cho tâm lý của nhà đầu tư ở Phố Wall. Cả doanh thu bán lẻ và sản lượng công nghiệp tháng 7 của nước này đều tăng ít hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã có động thái hạ lãi suất ngay trước khi loạt dữ liệu này được công bố.

“Những thông tin của ngày thứ Ba hợp thành một bức tranh tương đối tiêu cực”, nhà quản lý danh mục Keith Buchanan của Globalt Investments nhận định.

Tháng 8 đã đi qua được một nửa, và cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đang trên đà hoàn tất một tháng giảm điểm. Trong đó, Nasdaq và S&P 500 đã giảm tương ứng 5% và 3,3% từ đầu tháng; trong khi Dow Jones giảm 1,7%.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 1,32 USD/thùng, tương đương giảm 1,5%, chốt phiên ở mức 84,89 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,52 USD/thùng, tương đương giảm 1,8%, còn 80,99 USD/thùng.

Nhà đầu tư trên thị trường năng lượng bi quan sau khi đón nhận loạt số liệu kinh tế Trung Quốc, đồng thời cho rằng việc Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất sẽ không đủ sức nặng để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Giá dầu vẫn đang được hỗ trợ bởi nỗ lực cắt giảm sản lượng của OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. Dẫn đầu nỗ lực hạn chế sản lượng của nhóm này là hai thủ lĩnh không chính thức Saudi Arabia và Nga. Tính đến tuần trước, giá dầu đã tăng 7 tuần liên tiếp.

Tuy nhiên, cả giá dầu Brent và WTI đã giảm trong hai phiên liên tiếp đầu tuần này, khi nhà đầu tư nghiền ngẫm về thực trạng và triển vọng kinh tế Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Kinh tế Mỹ cho thấy sức trụ tốt, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa lãi suất cao kéo dài. Kinh tế Trung Quốc ngày càng đuối, trong khi Bắc Kinh chưa tung ra những biện pháp kích cầu mạnh tay hơn.

Ngân hàng Anh Barclays cắt giảm dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 của Trung Quốc, cho rằng nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới chỉ tăng trưởng 4,5% trong năm nay. Cơ sở để Barclays đưa ra dự báo này là cuộc khủng hoảng trên thị trường bất động sản đang có những diễn biến xấu đi nhanh hơn dự kiến.