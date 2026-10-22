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Cổ phiếu chững đà tăng, trụ tiếp tục kéo điểm mạnh

K Kim Phong

VN-Index tăng mạnh 1,23% (+21,35 điểm) trong phiên sáng nay nhưng “chất lượng” đã không còn tốt như hôm qua. Độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm và nếu không nhờ các trụ còn mạnh, chỉ số đã đỏ.

VIC và VHM đang đỡ toàn bộ điểm số tăng của VN-Index sáng nay.
VIC và VHM đang đỡ toàn bộ điểm số tăng của VN-Index sáng nay.

Biểu hiện đầu tiên là độ rộng thay đổi, hôm qua VN-Index tăng có sự ủng hộ của số rất lớn cổ phiếu, thậm chí số mã tăng còn nhiều gấp 3 lần số giảm. Sáng nay sàn HoSE chỉ còn 107 mã xanh và 196 mã đỏ. Sự thay đổi trong độ rộng xuất hiện ngay từ đầu phiên, khi lúc 9h30 chỉ có 112 mã xanh/107 mã đỏ, tới 10h30 là 129 mã xanh/147 mã đỏ, lúc 11h là 105 mã xanh/169 mã đỏ. Như vậy giá phản ứng thận trọng từ rất sớm, sau đó suy yếu dần theo thời gian.

Thay đổi thứ hai là thanh khoản, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm gần 32% so với sáng hôm qua, rổ VN30 giảm hơn 17% và tính cả HXN, giảm 31%. Thanh khoản suy yếu là điều không bất ngờ vì hôm qua một lượng tiền lớn đã đổ xô vào mua, kéo giá tăng quá mạnh. Qua một đêm bình tĩnh lại, sự thận trọng xuất hiện là bình thường.

VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng rất tốt sáng nay nhờ hai trụ lớn nhất là VIC và VHM vẫn khỏe: VIC tăng 5,01%, VHM tăng 4,53% đem về tới hơn 23 điểm, tức là còn nhiều hơn tổng điểm tăng. VN30-Index chỉ tăng nhẹ 0,48% với 11 mã xanh và 18 mã đỏ, trong khi thời điểm tốt nhất có tới 29 mã xanh và không cổ phiếu nào đỏ.

Ngoài VIC và VHM, rổ blue-chips chỉ còn TCX tăng 2,07%, STB tăng 1,74%, VRE tăng 1,4%, VPL tăng 1,2% là mạnh. Tuy nhiên ngay cả các cổ phiếu còn khỏe nhất này cũng đã chịu sức ép nhất định. VHM đã bị ép lùi lại tới 1,07% so với giá đỉnh, TCX lùi 1,17%, VRE lùi 0,78%, VPL lùi 0,94%. Nhóm đỏ dĩ nhiên bị trượt giá lớn hơn nhiều và đảo chiều. Ví dụ FPT rơi tới 2,39% và đang giảm 0,17% so với tham chiếu; LPB trượt -2,38% thành giảm 1,64%. BID, CTG, MBB, VCB là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa cũng trượt giá hơn 1% so với mức cao nhất.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với thanh khoản suy giảm, giá trượt dần, rổ VN30 đang cho thấy dòng tiền mua giá cao kém. Mặc dù mới có 5 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên trong nhóm này nhưng biên độ lùi giá còn phụ thuộc vào sức ép từ bên bán trong phiên chiều. Mặt khác, khả năng giữ giá của VIC, VHM vẫn là yếu tố quyết định neo giữ tâm lý.

Với các cổ phiếu vừa và nhỏ, tình hình kém đi đáng kể. Sự hưng phấn với loạt cổ phiếu kịch trần hôm qua không còn. Trong 107 cổ phiếu đang xanh còn 54 mã tăng quá 1%, nhưng ngoài các mã thuộc VN30 thì không nhiều cổ phiếu có dòng tiền lớn. VSC tăng 1,75% với 209,7 tỷ; GEE tăng 4,08% với 139,5 tỷ; PVD tăng 1,11% với 58,5 tỷ; PET tăng 6,91% với 56,2 tỷ; HDC tăng 4,93% với 45,1 tỷ; NLG tăng 2,63% với 19,9 tỷ là những cổ phiếu nổi bật nhất. Ngay cả những cổ phiếu này trừ PET và NLG, cũng không còn duy trì được mức giá cao nhất trong ngày.

Phía đỏ đang ghi nhận 69 cổ phiếu giảm quá 1% và hiệu ứng thiếu cầu khá rõ: Giá cổ phiếu giảm mạnh nhưng thanh khoản rất thấp. HDB là mã thanh khoản cao nhất và thuộc VN30, giảm 1,13% với 118,5 tỷ đồng. 11 cổ phiếu khác đang ghi nhận giảm quá 1% với giao dịch trên 10 tỷ. Nhưng cổ phiếu này có biên độ trượt giá trong phiên rất rộng, xác nhận dòng tiền mua quá kém.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã giảm đáng kể quy mô, mức mua vào giảm 29% so với sáng hôm qua, bán ra giảm 11%. Vị thế ròng chuyển thành bán ròng 61,3 tỷ đồng. Các giao dịch khá tập trung, mua ròng lớn nhất là VIC +167,8 tỷ, VHM +95,4 tỷ, MSN +59,3 tỷ, TCB +44,2 tỷ, GEE +31,1 tỷ. Bán ròng có FPT -124,2 tỷ, KDC -96,9 tỷ, STB -52,3 tỷ. Các cổ phiếu còn lại hầu như rất nhỏ.

Việc nhìn vào VN-Index sáng nay không phản ánh hết được sự thay đổi trạng thái giao dịch. Tuy chỉ số leo dốc mạnh mẽ, thậm chí vượt qua ngưỡng 1750 điểm, tạo dư địa rất rộng cho đáy ngắn hạn cách đây 2 phiên, nhưng cổ phiếu thì giảm động lực rõ ràng.

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