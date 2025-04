Cổ phiếu blue-chips hụt hơi, VN-Index phục hồi bất thành

Dòng tiền đẩy giá lên khá tốt chiều nay giúp thị trường có một nhịp phục hồi tích cực. VN-Index gần cuối phiên đã vượt qua tham chiếu. Tuy nhiên sự hụt hơi của nhóm cổ phiếu blue-chips khiến nỗ lực không đạt kết quả. SAB trở thành “tội đồ” khi bị xả cực mạnh.

VN-Index đóng cửa để mất 0,5 điểm, rất nhẹ và toàn bộ số điểm này đến từ SAB giảm 6,05%, lấy đi xấp xỉ 1 điểm. Cổ phiếu này chiều nay không bị xả nhiều bằng buổi sáng, giao dịch chỉ bằng 86%, nhưng giá lại suy yếu đáng kể. Đặc biệt đợt ATC SAB bị ép mạnh khiến giá đóng cửa giảm tới 6,05% so với tham chiếu, tức là chiều nay giảm thêm 1,64% nữa so với thời điểm chốt phiên sáng.

Rất may là vốn hóa của SAB không quá lớn, chỉ đứng thứ 21 trên sàn HoSE. Tuy nhiên biên độ giảm là rất mạnh. Một số cổ phiếu giảm sâu nhất trong rổ VN30 cũng có vốn hóa hạn chế là VJC giảm 3,48%, BCM giảm 1,26%, SSB giảm 1,08%. VN30-Index đóng cửa giảm 0,2% với 8 mã tăng/17 mã giảm.

Diễn biến phục hồi của VN-Index trong phiên chiều có sự góp sức của khá nhiều cổ phiếu lớn, dù không phải mã nào cũng tăng. Đầu phiên chiều chỉ số lùi lại một nhịp ngắn xuống sát đáy buổi sáng, sau đó leo dốc. VIC nỗ lực quay đầu và lên lại tham chiếu tương từ mức giảm 2,93% thời điểm chốt phiên sáng. Thanh khoản của VIC rất cao, khớp thêm tới 500 tỷ đồng, tăng 27% so với phiên sáng. VHM cũng co hẹp mức giảm còn 0,17%, tương đương tăng chiều nay tới 1,04%. VRE ấn tượng không kém, giao dịch thêm khoảng 340 tỷ đồng và giá leo dốc 2,83%, đảo chiều thành tăng 2,38% so với tham chiếu. Thống kê rổ này có 15 mã tụt giá so với buổi sáng và 13 mã cải thiện. Dù vậy vốn hóa nhóm cải thiện giá lớn hơn đáng kể.

Tổng thể cả phiên vẫn là sự suy yếu của nhóm cổ phiếu blue-chips, nhưng thực ra cũng không “gây hại” nhiều, tác động chính là khiến VN-Index không giữ được sắc xanh. Phần còn lại của thị trường vẫn khá ổn, độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 226 mã tăng/274 mã giảm, tốt hơn đáng kể so với buổi sáng (187 mã tăng/267 mã giảm).

VIC, VRE có diễn biến phục hồi ấn tượng chiều nay.

Thực vậy, VN-Index cuối phiên có 87 cổ phiếu tăng trên 1% (phiên sáng 68 mã). Nhiều mã thu hút thanh khoản khá cao chiều nay, đẩy giao dịch cả phiên lên mạnh. TCB tăng 1,15%, VRE tăng 2,38%, VSC tăng 6,92%, GMD tăng 3,92%, HAH tăng 5,94%, DXG tăng 3,77%, GEX tăng 1,73%, KBC tăng 1,33%, EVF tăng 1,18% đều là các cổ phiếu thanh khoản vượt trăm tỷ đồng.

Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng có cả loạt cổ phiếu tăng trên 3% dù thanh khoản hạn chế hơn. DCL, TDH, DC4, TCO kịch trần; TDC, FIR, VOS, VHC, YEG, MSH, DRH, TTA… đều có mức tăng ấn tượng. Dù vậy chỉ số Midcap cũng chỉ tăng 0,12%, Smallcap tăng 0,84%. Trong bối cảnh dòng tiền lớn nghỉ ngơi sớm, các cổ phiếu thanh khoản thấp lại có lợi thế tự nhiên.

Nhóm giảm giá trên 1% và chịu sức ép cao nhất, thể hiện ở thanh khoản lớn nhất cũng không nhiều. VIC và VHM đã mạnh lên đáng kể và chỉ có SAB là chịu thêm áp lực. VND, HAG, PDR, FTS, EIB là các cổ phiếu yếu nổi bật hơn phần còn lại. Dù vậy tổng số giảm trên 1% ở HoSE cuối phiên cũng chỉ 64 mã, chiếm 11,2% giao dịch sàn này.

Thống kê cũng cho thấy thanh khoản phiên chiều trên HoSE tăng 61% so với buổi sáng, đạt 7.486 tỷ đồng. Giao dịch lớn hơn, mặt bằng giá cổ phiếu tốt hơn xác nhận có lực cầu mua chủ động nâng giá. Đây là diễn biến khá bất ngờ vì hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ dài, ai mua sẽ chấp nhận đặt cược vào sự bình yên trong kỳ nghỉ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng giao dịch đáng kể trong buổi chiều nhưng vị thế cân bằng, mức ròng khoảng +57,9 tỷ đồng. VIC xuất hiện giao dịch bán ròng lớn thỏa thuận, tổng giá trị đạt -242,4 tỷ đồng. SAB -99,9 tỷ, VPB -90,1 tỷ, FPT -61,5 tỷ, HDB -50,9 tỷ, SSUI -40,2 tỷ, VJC -35,3 tỷ, NVL -34,7 tỷ VHM -33,4 tỷ, VND -33,1 tỷ. Phía mua ròng có VRE +156,7 tỷ, MWG +131,5 tỷ, VCI +54 tỷ, CTG +53,3 tỷ, GMD +39,3 tỷ, DXG +38,3 tỷ, VSC +34,5 tỷ.