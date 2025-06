"Cá mập" Pyn Elite Fund thắng lớn nhờ HVN và GEX

Theo báo cáo tháng 5 mới công bố, Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất tăng 5,4% nhờ sự khởi sắc của HVN, GEX và các cổ phiếu chứng khoán. Tính đến cuối tháng 5, quy mô danh mục của quỹ ngoại này lên đến gần 770 triệu EUR (~23.000 tỷ đồng). Cổ phiếu ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với mức phân bổ là 47%, dù đã bán bớt cổ phiếu TPB.

Ngược lại, quỹ đã phân bổ một tỷ trọng đáng kể cho ngân hàng VIB và tăng tỷ trọng của mình vào MBB từ 9,5% lên 12,5%.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ nhận định rằng MBB đã có một khởi đầu thiếu ấn tượng trong năm khi các nhà đầu tư lo ngại về chất lượng danh mục cho vay của ngân hàng. Trong quý 1, doanh thu ròng tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng tăng 49% và tỷ lệ nợ xấu (NPL) chỉ tăng nhẹ.

Mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng điều này không được phản ánh trong giá cổ phiếu khi các nhà đầu tư chờ đợi dấu hiệu của một danh mục tín dụng mạnh mẽ hơn. Nhà phát triển bất động sản Novaland — một trong những khách hàng quan trọng nhất của MBB — đã nhận được sự cho phép vào tháng 5 để tiếp tục dự án Aqua City gặp khó khăn, cho phép họ khôi phục việc bán căn hộ trong quý 3.

Đồng thời, Chính phủ đã tăng giá điện bán lẻ và công bố kế hoạch phát triển ngành năng lượng. Những quyết định này có tác động tích cực đến các dự án năng lượng tái tạo được MBB tài trợ.

Về thị trường chung, chỉ số VN-Index tăng 8,7%, trong đó có đến 40% được đóng góp bởi mức tăng Vingroup và Vinhomes, hai cổ phiếu này được thúc đẩy bởi sự hào hứng của nhà đầu tư cá nhân đối với các dự án đường sắt và các biện pháp của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tâm lý thị trường cũng được cải thiện nhờ tiến triển trong các cuộc đàm phán thuế quan giữa Việt Nam và Mỹ. Chính phủ đã thông báo trong một tuyên bố rằng mục tiêu tăng trưởng GDP sẽ đạt trên 8% vào năm 2025 và 8,2% trong quý hai (quý 1: 6,9%). Mục tiêu này có nghĩa là cần có thêm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, dự kiến sẽ tăng nợ công tương đối so với GDP và nhằm củng cố khu vực tư nhân.

Quá trình cấp phép đã được đẩy nhanh, đặc biệt là cho các dự án năng lượng tái tạo và bất động sản.

Về vĩ mô, đầu tư công đã tăng tốc vào tháng 5 đạt 2,7 tỷ USD, gấp đôi mức trung bình 5 năm. Từ đầu năm đến nay, đã có 7,7 tỷ USD được đầu tư tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh sự tập trung của chính phủ vào các dự án cơ sở hạ tầng và việc tăng tốc xử lý cấp phép đầu tư.

Doanh thu bán lẻ đã tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5 (5 tháng tăng 9,7%) và sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,4% (5 tháng tăng 8,8%). Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực tế đã tăng cường, đạt 18,4 tỷ USD từ đầu năm đến nay (5 tháng tăng 51,1% so với cùng kỳ năm trước). Xuất khẩu tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước, một phần do các công ty gấp rút giao hàng để chuẩn bị cho các mức thuế mới.

Mới đây, nhận định về thuế đối ứng của Mỹ, ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ cho rằng ngay cả trước khi có quyết định về thuế quan của Tổng thống Trump, chính quyền Việt Nam đã tăng cường chi tiêu công và kích thích nhu cầu từ khu vực tư nhân trong nước bằng nhiều cách. Với mức thuế mới này, các động thái kích thích đầu tư trong nước chắc chắn sẽ chỉ gia tăng.

"Nếu các mức thuế trở nên hợp lý, những yếu tố tích cực đáng kể trong thị trường Việt Nam có thể xuất hiện để hỗ trợ sự phục hồi của thị trường chứng khoán của đất nước. Đồng thời, dòng tiền của nhà đầu tư có thể tiếp tục di chuyển từ lĩnh vực công nghệ của Hoa Kỳ và các cổ phiếu MAG7 sang các khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam", ông Petri Deryng nhấn mạnh.