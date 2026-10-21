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Tiền lớn đã trở lại

K Kim Phong

“Cơn khát” thanh khoản được giải tỏa phần nào trong phiên hôm nay khi tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đạt gần 18,2 ngàn tỷ đồng, tăng đột biến 43% so với mức trung bình 20 phiên trước đó. Nguồn sức mạnh này giúp cổ phiếu tăng mạnh diện rộng, rất nhiều mã kịch trần.

Vn-Index có một ngày tăng đột biến và thanh khoản rất tốt.
Vn-Index có một ngày tăng đột biến và thanh khoản rất tốt.

VN-Index đóng cửa tăng 2,76% tương đương +46,7 điểm. So với phiên sáng, chiều nay chỉ số còn mạnh hơn (chốt phiên sáng tăng 2,15%/+36,39 điểm) và là mức tăng mạnh nhất kể từ phiên ngày 8/4/2026. Không chỉ tăng mạnh về điểm số, độ rộng cũng cực tốt với 246 mã xanh và 78 mã đỏ, trong đó 16 mã kịch trần (phiên sáng 224 mã xanh/91 mã đỏ và 6 mã trần).

Sức mạnh giá gia tăng chiều nay là một kết quả không khó đoán vì tâm lý đã cực kỳ hưng phấn trong buổi sáng. VIC, VHM, VRE đồng loạt tăng kịch trần tạo thêm điểm số cho VN-Index, kéo theo các mã vừa và nhỏ càng nóng hơn. VN30-Index chốt phiên tăng 1,9%, cũng mạnh hơn buổi sáng (+1,41%).

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 21 mã tăng cao hơn mức chốt phiên sáng, 8 mã tụt giá. Dĩ nhiên VIC, VHM, VRE nằm trong số xuất sắc nhất, ngoài ra có thể kể thêm LPB, SHB, SSB, TCX đều tăng thêm 1-2% nữa. Rổ này xuất hiện 10 cổ phiếu tăng vượt 2% lúc đóng cửa.

Điều khá bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips chiều nay chỉ tăng thêm rất nhẹ 7,4% so với buổi sáng, đạt xấp xỉ 4.497 tỷ đồng. Nguyên nhân có lẽ là bên bán đã rút lui trước sức ép mạnh mẽ từ bên mua, các lệnh bán được rút lên giá cao hơn. Điều này mở đường cho giá tăng cao thêm nhưng thanh khoản lại không tăng đột biến.

Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay, rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh.
Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay, rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh.

Toàn sàn HoSE cuối phiên có tròn 100 cổ phiếu tăng giá vượt 2%, trong đó 16 mã kịch trần. Ngoài VIC, VHM, VRE, nhóm midcap xuất hiện nhiều: DXS, ORS, GEE, NLG, VSC, HDC là những cổ phiếu thanh khoản rất tốt. Rổ VN30 chỉ đóng góp 10 cổ phiếu trong số này cho thấy biên độ lên giá của các mã vừa và nhỏ cũng rất mạnh. Chốt phiên sáng, toàn sàn HoSE cũng mới có 76 cổ phiếu tăng quá 2% và 6 mã kịch trần.

Sức mạnh của dòng tiền mua được phản ánh rõ nét qua nhóm cổ phiếu tăng tốt nhất nói trên: Thanh khoản 100 mã này chiếm 48,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Một nửa số này đóng cửa tại giá thấp nhất hoặc có dư mua dưới giá thấp nhất 1 bước giá. Đây là bằng chứng về sức mua được duy trì tốt cho tới cuối ngày, hấp thụ toàn bộ nhu cầu bán thẳng.

Các mã tầm trung thu hút dòng tiền lớn từ 200 tỷ đồng trở lên bao gồm VIX tăng 4,12%, GEX tăng 4,84%, TPB tăng 5,42%, DXG tăng 2,93%, MSB tăng 3,67%, VCI tăng 3,41%, VND tăng 2,21%, CII tăng 3,41%.

Ở phía giảm giá, vẫn là các đại diện bị “bỏ rơi” buổi sáng, thanh khoản không gia tăng nhiều. PVT giảm 4,96%, BSR giảm 2,09%, PNJ giảm 2,78% là 3 mã duy nhất xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Ngoài những cổ phiếu này, toàn sàn chỉ còn 17 mã khác giảm quá 1% với thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều giao dịch cân bằng, vị thế ròng chỉ khoảng 19,4 tỷ đồng, kém hơn đáng kể so với mức mua ròng 173,5 tỷ trong buổi sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất vẫn là TCB +289,8 tỷ, MSN +144,5 tỷ, VIC +90,3 tỷ, VIB +51,6 tỷ, SSI +49,7 tỷ, SHB +42,3 tỷ. Phía bán ròng có FPT -172,4 tỷ, VCB -105,8 tỷ, ACB -102,7 tỷ, DXG -61,4 tỷ, VPB -58,2 tỷ.

Diễn biến tăng cực mạnh hôm nay có nhiều yếu tố tích cực, từ thanh khoản khá ấn tượng so với mặt bằng gần đây tới độ lan tỏa rộng rãi ở cổ phiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng có thể coi là một bất ngờ, nhưng chưa đủ tin cậy về khả năng đảo chiều của dòng vốn này. VN-Index có được 46,7 điểm đã tăng lên mức 1738,67 điểm, tức là chỉ trong một ngày giành lại được vùng hỗ trợ quanh 1720 điểm.

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