Cổ phiếu chứng khoán lao dốc, thanh khoản xuống đáy 3 tuần

Thị trường có thể đang giữ tâm lý thận trọng ngay sát thời điểm đáo hạn phái sinh, biên độ dao động hẹp lại đáng kể trên nền thanh khoản rất thấp. Cả phiên hôm nay hai sàn khớp lệnh chỉ hơn 11.600 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 3 tuần trở lại đây bất chấp khối ngoại đã quay đầu mua ròng khá ấn tượng.

Buổi chiều thanh khoản có nhích tăng nhưng không thể thay đổi được tình trạng èo uột đã kéo dài suốt từ đầu tuần. Sàn HoSE tăng thêm khoảng 15% so với phiên sáng, đạt 5.798 tỷ đồng nhưng vẫn là giảm 8% so với chiều hôm qua, đồng thời ở mức thấp nhất 14 phiên chiều gần nhất. Tính chung cả HNX, giao dịch buổi chiều đạt 6.205 tỷ đồng, tăng 14,8% so với phiên sáng.

Diễn biến nhóm blue-chips chiều nay không duy trì được sức mạnh như buổi sáng: MSN đã tụt giá nhẹ khoảng 0,26%, còn tăng 2,27% so với tham chiếu. Trụ BID trượt khá mạnh 0,74%, còn tăng 0,86% lúc đóng cửa. PLX thậm chí lao dốc gần 1,8%, còn tăng nhẹ 0,72%. VCB, VIC, HPG cũng yếu đi đáng kể so với phiên sáng. VCB đóng cửa giảm tới 1,68%, lấy đi hơn 2 điểm khỏi VN-Index. Thống kê rổ này có tới 19 mã tụt giá, chỉ 9 mã có cải thiện.

Rất may là một số trụ đã khá hơn trong phiên chiều: Đầu tiên phải kể tới VHM, nỗ lực bay cao trong 30 phút cuối phiên sáng được tiếp tục. Trụ này đóng cửa trên tham chiếu tới 2,34% tức là riêng chiều nay tăng thêm 1,09% nữa. Thanh khoản của VHM khá lớn, chiều nay khớp 257 tỷ đồng, cao thứ hai trong rổ VN30. Cổ phiếu này cũng “soán ngôi” BID lẫn MSN, trở thành trụ kéo điểm khỏe nhất, đem về 0,92 điểm cho VN-Index. TCB cũng có phiên chiều xuất sắc, tăng 1,19% so với giá chốt buổi sáng và thoát khỏi vùng giảm, đóng cửa vượt tham chiếu 0,95%. Thanh khoản ở TCB cũng khá cao, đạt 169,8 tỷ đồng, nâng tổng giao dịch cả ngày lên 249,9 tỷ, lọt vào Top 10 mã thanh khoản cao nhất toàn thị trường.

VCB gây tác động mạnh lên chỉ số hôm nay, dù vẫn còn khá nhiều blue-chips khác tăng tốt.

Rổ VN30 chiều nay yếu đi nhưng các trụ tăng buổi sáng cũng lùi giá không quá mạnh. Nếu không có diễn biến sập giá của VCB, VN-Index vẫn có thể chốt trên tham chiếu. Chỉ số này đóng cửa giảm 0,06 điểm với 163 mã tăng/243 mã giảm. VN30-Index là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất còn xanh, tăng nhẹ 0,13% với 17 mã tăng/13 mã giảm. VRE, SAB, MSN, VHM, SSB, BVH, BCM vẫn tăng hơn 1% so với tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay chứng kiến áp lực bán hạ giá mạnh đáng kể. Toàn nhóm chỉ sót lại DSC, SBS, SHS, TVS, TCI là còn xanh, trong khi đó 20 mã khác giảm sâu trên 1%, bao gồm cả một số blue-chips như VND, VCI, FTS, BVS. Một số mã nhóm này xuất hiện thanh khoản khá lớn là VIX với 201,1 tỷ đồng giá giảm 2,2%; VND với 114,1 tỷ, giá giảm 1,7%; VCI với 107,2 tỷ, giá giảm 1,09%.

Điểm nhấn nổi bật trong phiên chiều là hoạt động giải ngân mạnh bất ngờ của nhà đầu tư nước ngoài. Giống như các phiên chiều trước đó, khối này tăng mua gấp gần 3 lần buổi sáng, giải ngân thêm 1.629,1 tỷ đồng trong khi bán ra thêm 918,6 tỷ. Mức ròng do đó lên tới 710,5 tỷ đồng trong khi phiên sáng vẫn bán ròng nhẹ 467 tỷ.

Khối ngoại giải ngân cực mạnh vào KDC với 461,3 tỷ đồng, MSN với 218,7 tỷ, HDB với 197,8 tỷ. Tuy nhiên phần lớn các giao dịch này là qua thỏa thuận nên không tác động gì tới giá khớp trên sàn. Ngoài 3 mã trên, có thêm TCH +51,2 tỷ, FPT +45,9 tỷ, HVN +33,5 tỷ, VRE +31,7 tỷ, STB +31 tỷ, VNM +29,9 tỷ, GMD +25,5 tỷ, CTG +22,7 tỷ. Bên bán có HPG -94 tỷ, VNM -46,3 tỷ, FRT -44,5 tỷ, TCB -41,9 tỷ, DGC -33,4 tỷ, PVD -23,5 tỷ, LPB -22,5 tỷ.

Thanh khoản sụt giảm mạnh hôm nay có thể do nhà đầu tư thận trọng ở thời điểm đáo hạn phái sinh gần kề. Tuy nhiên cũng giống phiên sáng, biên độ dao động giá không mạnh. Cụ thể, nhóm tăng trên 1% chỉ có 51 mã, chiếm 20,2% tổng giá trị khớp toàn sàn HoSE. Phía giảm hơn 1% có 101 mã, thanh khoản chiếm 24,5%. Như vậy đại bộ phận cổ phiếu vẫn chỉ thay đổi trong giới hạn của dao động cung cầu hàng ngày.