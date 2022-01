Cổ phiếu dầu khí, ngân hàng giữ nhịp, VN30-Index đang xanh

Áp lực bán tháo đã vơi đi khá nhanh trong nhóm cổ phiếu blue-chips sáng nay. Thanh khoản ở nhóm này tụt giảm và độ rộng tích cực đáng kể. Các mã nhóm dầu khí và ngân hàng đang tăng, giúp VN30-Index là chỉ số duy nhất có màu xanh, đang tăng 0,22% so với tham chiếu.

Việc các blue-chips cân bằng lại rất nhanh là điều không bất ngờ, vì áp lực bán tháo hôm qua không xuất phát từ bản chất biến động giá gần đây. Đa số blue-chips vẫn đang tích lũy và nhu cầu chốt lời không có, mức điều chỉnh giảm cũng không lớn để cắt lỗ.

VN30 phiên sáng khớp lệnh giảm 11% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 4.975 tỷ đồng. So với phiên bán tháo chiều qua, giao dịch giảm tới 21%. Nếu đặt trong bối cảnh các blue-chips đang bị “vạ lây” do hoạt động giải chấp thì thanh khoản sụt giảm mạnh là tín hiệu tích cực, cho thấy áp lực bán đang giảm.

Mặt khác, nhóm này diễn biến giá khá tốt: VN30-Index giảm sâu nhất lúc 10h26 cũng chỉ dưới tham chiếu 0,62%, với duy nhất SAB còn tăng giá. Chỉ số này sau đó quay đầu hồi và đến cuối phiên sáng độ rộng đã là 18 mã tăng/11 mã giảm. Thống kê biến động giá cho thấy tất cả 30 mã của rổ đều có mức phục hồi “thoát đáy” với biên độ khác nhau, trong đó 12 mã đảo chiều tăng trên 2% kể từ giá thấp nhất và 11 mã khác đảo chiều trên 1%.

Với thanh khoản tương đối thấp kết hợp với giá đảo chiều thuận lợi, blue-chips đang phát đi tín hiệu có cầu bắt đáy thăm dò. Cổ phiếu ngân hàng và dầu khí đang giao dịch nổi bật. Trong 10 cổ phiếu đẩy VN30-Index tăng vượt tham chiếu, đại đa số là mã thuộc hai nhóm này. Mạnh nhất đang là BID tăng 2,18%, GAS tăng 2,2%, STB tăng 4,14%, MBB tăng 1,69%, TCB tăng 0,82%, VPB tăng 0,76%, HDB tăng 1,38%, PLX tăng 1,12%. Hai mã còn lại không thuộc nhóm là VJC tăng 1,24% và VRE tăng 0,94%.

VN30-Index có khá nhiều thời gian duy trì được sắc xanh trong khi phần còn lại của thị trường vẫn bị bán tháo mạnh.

VN-Index vẫn đang giảm 0,57% do độ rộng tổng thể vẫn quá hẹp và hiện tượng giảm giá, thậm chí bán tháo ở nhiều cổ phiếu đầu cơ vẫn chưa dừng lại. Hai trụ lớn là VIC giảm 0,93%, GVR giảm 2,41% có ảnh hưởng đáng kể.

Sàn HoSE khép lại phiên sáng vẫn còn 41 cổ phiếu giảm sàn, độ rộng ghi nhận 127 mã tăng/335 mã giảm, trong đó 225 mã giảm trên 1% và 186 mã giảm trên 2%. Midcap đang giảm 2,04%, Smallcap giảm 3,64%. Nhóm cổ phiếu FLC vẫn đang dư bán sàn rất lớn gần 50,3 triệu cổ; ROS dư bán sàn 80,4 triệu cổ; AMD dư sàn 18,6 triệu; KLF dư sàn 16,6 triệu; HAI dư sàn 14,6 triệu... Ngoài ra hàng chục cổ phiếu đầu cơ nhóm bất động sản khác cũng đang giảm sàn và ế khối lượng lớn.

Tổng thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay giảm gần 20% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 13.719 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, thấp nhất 15 phiên. Trong đó sàn HoSE giảm khoảng 18% với nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng góp 23,3% tổng giá trị khớp lệnh. STB hiện đang dẫn đầu về thanh khoản với gần 843,1 tỷ đồng.

Khối ngoại sáng nay giao dịch rất tích cực khi mua ròng 439,2 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tổng giá trị giải ngân của khối này đạt 1.043 tỷ đồng, tương đương tới 7,9% tổng giá trị sàn HoSE. STB cũng được mua nổi bật với 72,4 tỷ đồng ròng. Còn lại DPM, VCG, DGC, KBC, NLG, DXG, VNM được mua ròng quanh 20 tỷ đồng. Phía bán ròng có CTG -53 tỷ, VHM -27 tỷ, HPG -24 tỷ, TPB -21 tỷ đồng.

Với diễn biến tích cực trở lại của nhóm blue-chips VN30, VN-Index đang được giữ nhịp khá tốt. Nếu ảnh hưởng giải chấp chéo tới các blue-chips giảm đi cũng có nghĩa là quả bóng margin đã được xì hơi đáng kể. Các cổ phiếu đầu cơ lúc này bị bán tháo sẽ chỉ gây áp lực lên chính các cổ phiếu đó, thay vì toàn thị trường.