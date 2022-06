Cổ phiếu FIR vào diện cảnh báo, từ ngày 1/6

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (mã FIR-HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/06/2022.

HOSE cho biết nguyên nhân là Công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định. Hiện, niên độ tài chính của FIR diễn ra từ ngày 01/10-30/09.

Mới đây, FIR công bố lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 (kết thúc ngày 31/3/2022) đạt hơn 57 tỷ đồng, tăng 2.329% so với cùng kỳ (2,3 tỷ đồng), nguyên nhân là do doanh thu hợp nhất bán niên 2022 tăng 153% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng bất động sản tại dự án công ty đang triển khai bán hàng.

Trước đó, công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Cụ thể: công ty sẽ phát hành 13.519.932 cổ phiếu, với tỷ lệ 2:1 với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký đặt mua từ 20/5-15/6/2022 và phát hành 4.055.946 cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 100:14,999.

Ngày 30/6 tới, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại Khách sạn Hilton, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trong đó, năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, tăng 229,1% và 302,8% so với thực hiện năm 2021 và vốn điều lệ tăng từ 270 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6, cổ phiếu FIR giảm 3.50% về 41.300 đồng/cổ phiếu và giảm 18,22% trong 3 tháng qua.