Cổ phiếu L10 tăng trần 5 phiên, lợi nhuận vượt 528% mục tiêu

Theo dữ liệu trên HOSE, cổ phiếu L10 tăng từ 23.900 đồng chốt phiên ngày 19/10 lên 31.200 đồng/cổ phiếu - chốt phiên ngày 23/10. Theo L10, diễn biến tích cực này chủ yếu do yếu tố cung cầu trên thị trường chứng khoán.
Công ty không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường. Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường và ổn định.
Mới đây, L10 đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt gần 405 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái (419,7 tỷ); lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 138,4 tỷ đồng và 110,74 tỷ đồng, cùng gấp gần 9 lần so với cùng kỳ (15,7 tỷ và 12,56 tỷ đồng).
Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.212,3 tỷ đồng, tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 188,5 tỷ đồng và 150,8 tỷ đồng, cùng gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái (30,2 tỷ và 24,66 tỷ đồng).
Như vậy, với kế hoạch năm 2026 với doanh thu thuần đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng thì L10 đã vượt 21,23% mục tiêu doanh thu và vượt 528,3% mục tiêu lợi nhuận.
Giải trình về việc kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội, Ban lãnh đạo công ty cho biết, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, rà soát các bộ phận nghiệp vụ liên quan đưa ra những biện pháp cụ thể cho từng khối lượng công việc, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình và đặc biệt là công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm trên thị trường để đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao từ các công trình như: Nhà máy Thủy điện Ialy Mở rộng, Nhà máy Thủy điện Snowy, Thủy điện Nậm Phak;...
Mặt khác, doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời, việc quản lý hiệu quả các khoản chi phí giúp chi phí bán hàng giảm 34,9% là các nguyên nhân khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2026 tăng 781,4% và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 tăng 511,6% so với cùng kỳ năm trước.
Về kế hoạch kinh doanh quý 4/2026, mới đây, HĐQT Công ty đã thông qua chỉ tiêu giá trị sản lượng 218 tỷ đồng, doanh thu 238 tỷ đồng. Như vậy, năm 2026 ước đạt doanh thu 1.450,3 tỷ đồng, LILAMA 10 đã vượt hơn 45% mục tiêu đã đề ra (1.000 tỷ đồng).
Trên thị trường, cổ phiếu L10 tiếp tục tăng lên 33.350 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 26/10) và hiện trong phiên sáng 27/10, giá cổ phiếu này tạm đứng tại mức 35.650 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ sau 6 phiên giao dịch, giá cổ phiếu L10 đã tăng tới gần 60%.
Kết thúc 9 tháng năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 16.600 tỷ đồng, thực hiện 74% kế hoạch cả năm 2026 - trong đó, lợi nhuận quý 3 đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
PNJ điều chỉnh xuống mức lỗ ròng 6,3 nghìn tỷ đồng từ mục tiêu lợi nhuận ròng 3,4 nghìn tỷ đồng trước đó. Giả định PNJ ghi nhận toàn bộ khoản lỗ theo kế hoạch 2026, BVPS sẽ giảm xuống khoảng 14.000 đồng, tương ứng P/B hiện tại là 1,4x.
Mục tiêu hoạt động của Ủy ban ESG là định hướng, điều phối và giám sát việc thực hiện các cam kết ESG của Công ty và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, bảo đảm các hoạt động của toàn Tập đoàn được thực hiện theo hướng phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật địa phương và tiệm cận các thông lệ quốc tế tốt nhất về ESG.
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