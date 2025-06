Chủ tịch bị bắt, VPG giải trình cổ phiếu giảm sản 5 phiên liên tiếp

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã VPG-HOSE) thông báo giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 05 phiên liên tiếp.

Cụ thể: ngày 09/06/2025, công ty đã nhận được công văn của HOSE yêu cầu báo cáo công bố thông tin cổ phiếu giảm sàn 05 phiên liên tiếp từ ngày 03/06/2025 đến hết ngày 09/06/2025.

Tuy nhiên theo nhận định và đánh giá của công ty, giá cổ phiếu VPG giảm sàn 05 phiên liên tiếp có thể do tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một số thông tin liên quan đến người nội bộ của Công ty (theo các thông tin đã được Công bố thông tin vào ngày 03/06/2025). Giá cổ phiếu do thị trường quyết định và nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty.

Hiện nay, công ty đang cố gắng ổn định lại bộ máy nhân sự và duy trì sự hoạt động bình thường đảm bảo hoàn thành sản xuất, kinh doanh theo đúng kế hoạch đã đề ra. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công ty.

Trong 5 phiên giao dịch từ 03-09/06, giá cổ phiếu VPG liên tục giảm sàn từ vùng 12.000 đồng/cổ phiếu về 8.400 đồng/cổ phiếu, vốn hóa bốc hơi gần 316 tỷ.

Trước đó, ngày 02/06/2025, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ra Quyết định số 7052/QĐ-VKSTC-V3 phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 479/QĐ-CSKT-P4 của Bộ Công an: Theo đó phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Đức về tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 2 Điều 364 Bộ luật hình sự.

Ngày 02/06/2025, Bộ Công an ban hành Quyết định khởi tố bị can số 475/QĐ-CSKT-P4: Theo đó khởi tố bị can Nguyễn Văn Bình về tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4-Điều 364 Bộ luật hình sự.

Ngay sau đó, VPG thông báo bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Lệ - thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Văn Bình do ông này đã có đơn xin từ nhiệm, bắt đầu đầu tư ngày 3/6 và ông Bình vẫn giữ vai trò thành viên HĐQT công ty.

Trước đó, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã tập trung làm rõ dấu hiệu “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty Việt Trung).

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 02/06, C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 8 bị can, trong đó có ông Bình.

Theo báo cáo thường niên năm 2024, ông Bình (1973) giữ chức Chủ tịch VPG từ lúc thành lập Công ty năm 2008 (tức gần 17 năm). Hiện, ông là cổ đông lớn nhất sở hữu 22.800.880 cổ phiếu, chiếm 25,79% vốn; bà Lệ trước đó giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, hiện nắm giữ 4.002.075 cổ phiếu, chiếm 4.53%; ông Nguyễn Văn Đức (1985) - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc nắm giữ 2.977.157 cổ phiếu, chiếm 3,37%.