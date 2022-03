Dự báo một ngân hàng sẽ được DCVFM VNDiamond ETF mua gần chục triệu cổ phiếu trong tháng 4

Tính đến ngày 22/03, quỹ DCVFM VNDiamond ETF (Quỹ giao dịch hoán đổi) vẫn giữ vững vị trí là ETF có giá trị tài sản ròng lớn nhất với 14.963 tỷ đồng. Kể từ đầu năm 2022, dòng vốn ròng chảy vào VNDiamond ETF đạt giá trị 759 tỷ đồng, chỉ sau Fubon ETF với giá trị 1.313 tỷ đồng.

Trong năm 2022, VnDirect kỳ vọng dòng vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Thái Lan vào VNDiamond nhờ sự thành công của quỹ DR (chứng chỉ lưu ký) Diamond. Theo Bualuang Securities, một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Thái Lan, họ sẽ ra mắt quỹ DR Diamond dựa trên chứng chỉ quỹ DCVFM VNDiamond ETF. Lịch đăng ký IPO là từ 22/03 đến 24/03, sau đó DR sẽ được niêm yết trong thời gian tới.

DR Diamond là DR thứ hai của Bualuang Securites, sau DR đầu tiên – DR VN30 dựa trên DCVFM VN30 ETF (E1VFVN30) được ra mắt vào năm 2018. Bualuang Securities cho biết đã huy động được khoảng 3.500 tỷ đồng DR VN30 để mua chứng chỉ quỹ DCVFM VN30 ETF vào năm 2018 .

Về chỉ số, VN Diamond đã tăng trưởng 5,1% so với đầu năm, vượt trội so với VNindex (-1,8% so với đầu năm) và VN30 (-3,7% so với đầu năm).

Rổ chỉ số VNDiamond mới sẽ được công bố vào 18/04/2022 và hiệu lực từ ngày 4/5/2022. Dựa trên dữ liệu đến ngày 28/03/2022, VnDirect ước tính OCB sẽ được đưa vào VNDiamond trong kỳ này vì đã đáp ứng tất cả các tiêu chí của VNDiamond.

Mặt khác, KDH và NLG không đáp ứng yêu cầu sở hữu nước ngoài của VNDiamond. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài bình quân/sở hữu nước ngoài tối đa phải lớn hơn 80% để duy trì là thành phần chỉ số VNDiamond. CTD cũng có khả năng sẽ bị loại do tỷ lệ P/E năm 2021 của công ty này lớn hơn 3,0 lần P/E trung bình thị trường.

Theo ước tính của VnDirect, DCVFM VNDiamond ETF, với tổng giá trị tài sản ròng là 14.963 tỷ đồng sẽ cơ cấu lại danh mục đầu tư vào 29/4/2022. Trong đợt cơ cấu này, ước tính DCVFM VNDiamond ETF sẽ mua mới OCB với khoảng 9,6 triệu cổ phiếu và cũng như mua ròng REE , PNJ lần lượt khoảng 6,7 triệu và 2,7 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, CTD, KDH và NLG sẽ được bán lần lượt khoảng 4,1 triệu, 5,7 triệu và 6,2 triệu cổ phiếu.