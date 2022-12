Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán hút dòng tiền, vốn ngoại mua ròng gần 1.400 tỷ đồng

Dòng tiền có tín hiệu chững lại trong phiên chiều nay, khi giao dịch xuống mức thấp nhất 3 phiên chiều gần đây. Tuy vậy sự ủng hộ từ phía người cầm cổ tiếp tục giúp thị trường thăng hóa, VN-Index lấy lại độ cao và tăng 1,26% so với tham chiếu lúc đóng cửa. Khối ngoại giảm mua tổng thể, nhưng mức ròng trên 3 sàn vẫn tới gần 1.400 tỷ đồng.

Cầu ngoại vẫn là một yếu tố hỗ trợ tốt, khi riêng HoSE chiều nay được giải ngân thêm 1.352 tỷ, nhỉnh hơn buổi sáng. Mức mua này cũng chỉ chiếm hơn 14% tổng giao dịch của sàn nhưng giao dịch lại tập trung vào rổ VN30, từ đó hỗ trợ các blue-chips tăng và gián tiếp tác động lên điểm số.

Chiều nay cổ phiếu trong nhóm VN30 được nhà đầu tư nước ngoài mua thêm 916,7 tỷ đồng, tăng 34% so với phiên sáng. Mức mua ròng trong rổ vọt lên 961,2 tỷ đồng. Với quy mô mua chiếm 18,3% giá trị rổ, khối ngoại tiếp tục duy trì ưu thế bên mua.

HPG vẫn là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 185,2 tỷ đồng, SSI +177,8 tỷ, VHM +176,7 tỷ, STB +117,5 tỷ, MSN +76,5 tỷ, VIC +68,3 tỷ, VNM +55,2 tỷ là những cổ phiếu dẫn đầu.

Nhiều mã trong số này có được lực cầu bổ sung đã lợi đà tăng rất mạnh: SSI cuối phiên sáng tăng 3,6%, đóng cửa kịch trần, tương đương riêng chiều nay tăng thêm 3,23%. STB cũng nhảy vọt lên giá kịch trần sau khi bay cao thêm 1,36% nữa so với giá chốt buổi sáng. VHM không nhảy giá quá mạnh, nhưng cũng chốt tăng 1,92%, tương đương tăng thêm 1,22% so với phiên sáng. MSN tăng thêm 1,06%, thoát hỏi mức tham chiếu. Dĩ nhiên cũng không phải cổ phiếu nào được khối ngoại mua mạnh chiều nay, như VIC lại giảm 2,43%, chốt ngày dưới tham chiếu 1,02% do bị ép đợt ATC.

Chỉ số VN30-Index kết phiên tăng 1,64%, nhích cao hơn phiên sáng một chút (tăng 1,62%). VN30 bị ảnh hưởng khá lớn từ VIC sụt giảm như mới nói ở trên, đồng thời NVL bị xả sập xuống tận giá sàn. Riêng đợt ATC có tới gần 6,5 triệu NVL tung ra bán. Cùng cảnh ngộ, HPX cũng có tới 4,68 triệu cổ tháo chạy đợt ATC và giá rơi thẳng xuống sàn.

Nhóm cổ phiếu tài chính chiều nay giao dịch bùng nổ.

Tuy nhiên tổng thể rổ VN30 vẫn tích cực, với độ rộng 25 mã tăng/3 mã giảm. VN-Index vẫn có 351 mã tăng/135 mã giảm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tiếp tục giao dịch cực mạnh. Chiều nay SSI tăng vọt lên giá kịch trần, nối gót là VCI, VND, FTS cùng với các mã nhỏ hơn như CTS, ORS, APG, APS, VIG. Cổ phiếu ngân hàng ngoài LPB trần từ sáng, chiều nay có thêm STB. 6 mã ngân hàng khác cũng tăng từ 4% tới 11%.

HoSE kết phiên có 45 mã kịch trần và tính chung cả 3 sàn tới 107 mã. Khá nhiều cổ phiếu tăng trần có thanh khoản cực tốt như DIG giao dịch gàn 340 tỷ đồng, GEX giao dịch 336,3 tỷ, HSG khớp 216,6 tỷ, VCG khớp 185 tỷ, KDH khớp 106,9 tỷ, VND khớp 639,7 tỷ... Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán vẫn hút tiền nổi bật. HoSE có 24 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 200 tỷ đồng trở lên thì 11 mã là thuộc hai nhóm này, trong đó VND, SSI, VPB, STB thuộc Top 5 thị trường. Tính riêng các mã ngân hàng ở HoSE hôm nay tăng giao dịch 43%, đạt 4.336,4 tỷ đồng, mức cao nhất trong gần 9 tháng.

Loạt cổ phiếu chứng khoán tăng kịch trần cho thấy thị trường đang kỳ vọng lớn vào nhịp tăng hiện tại. Cổ phiếu công ty chứng khoán điều chỉnh mạnh thời gian qua khi chiết khấu rủi ro về danh mục đầu tư thua lỗ. Tuy nhiên thống kê cho thấy khối tự doanh lại mua ròng khớp lệnh 6 tuần liên tiếp trước hôm nay trên HoSE. Nếu tự doanh bắt đúng đáy thì cơ hội để đưa danh mục “về bờ” rất sáng. Do đó thị trường đang giảm chiết khấu rủi ro cho nhóm này.

Thanh khoản hai sàn khớp lệnh chiều nay hơi đuối, dù có tăng 5% so với buổi sáng, nhưng mức giao dịch 10.030 tỷ đồng vẫn là thấp nhất trong 3 phiên chiều vừa qua. Giao dịch thỏa thuận tích cực giúp tổng giá trị HoSE tăng 17% so với phiên trước, nhưng khớp lệnh chỉ tăng 10%.