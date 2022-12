VN-Index có tuần tăng kỷ lục, cá nhân trong nước thoát hàng, khối ngoại và tự doanh gom mạnh

Vn-Index đã có một tuần giao dịch đầy bất ngờ khi chỉ số bật tăng trở lại thành công về vùng 1.080 điểm tương ứng tăng thêm 108 điểm, 11,17%. Như vậy, đây là tuần thứ 3 liên tiếp chỉ số tăng điểm với mức tăng % theo tuần mạnh nhất kể từ 5/6/2009. Sau 3 tuần tăng liên tiếp, Vn-Index đã tăng được 23,6% kể từ mức thấp nhất 873,78 điểm thiết lập ngày 16/11/2022.

Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 18.336 tỷ đồng, tăng 78,5% so với tuần trước đó, 68% so với trung bình 5 tuần và 44,7% so với trung bình 20 tuần trước.

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục bán ròng mạnh mẽ trong tuần giao dịch vừa qua. Thống kê từ FiinTrade cho thấy, Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 8.175 tỷ đồng trên HOSE, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 8.874 tỷ đồng. Top cổ phiếu bị bán ròng khớp lệnh nhiều nhất gồm HPG bán ròng 1.456 tỷ đồng, VHM 1.264 tỷ đồng, STB 741 tỷ đồng, SSI 616 tỷ đồng, VIC 601 tỷ đồng. Ngoài ra nhiều mã khác cũng bị tự doanh bán ròng gồm MSN, CTG, PDR, KBC, KDH.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cá nhân mua ròng khớp lệnh mạnh nhất HPX 329 tỷ đồng, NVL 135 tỷ đồng, DXG 66 tỷ đồng, TPB 38 tỷ đồng, SAB 31 tỷ đồng.

Tổ chức trong nước trong tuần vừa qua cũng bán ròng 1.815 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 545 tỷ. Họ bán ròng khớp lệnh mạnh nhất MSN 140 tỷ đồng, VIC 96 tỷ đồng, SBT 95 tỷ đồng, PDR 60 tỷ đồng, NVL 55 tỷ đồng . Top các mã mua ròng SSI, PVD, TCB, PLX, MBB.

Trong khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước bán tháo thì nhà đầu tư nước ngoài lại tung tiền gom mạnh mẽ. Tuần giao dịch vừa qua, đánh dấu tuần mua ròng thứ 4 liên tiếp của khối ngoại với giá trị gom ròng 9.184 tỷ đồng trên HoSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9.023 tỷ đồng. Top cổ phiếu mua ròng khớp lệnh tuần này của nước ngoài gồm HPG giá trị gom ròng 1.435 tỷ đồng, VHM 1.308 tỷ đồng, STB 801 tỷ đồng, VIC 684 tỷ đồng, MSN 564 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng HPX, DXG, HAG, PC1, TCH.

Tự doanh công ty chứng khoán cũng mua ròng 807 tỷ đồng trong tuần tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 396 tỷ đồng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần gồm FPT 178,9 tỷ đồng, PDR 160 tỷ đồng, MWG 144,5 tỷ đồng, PNJ, VPB. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FUEVFVND, NVL, FUESSVFL, DHC, HDG.