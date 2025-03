Cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm, VN-Index lùi sát mốc 1330 điểm

Áp lực bán có tín hiệu mạnh thêm khi đẩy thanh khoản chiều nay tăng mạnh so với buổi sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại thấp hơn. VN-Index trượt hẳn xuống vùng đỏ và đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Bất chấp một vài cổ phiếu đi ngược dòng ấn tượng, số lớn blue-chips giảm giá đã tạo sức ép không cưỡng lại được.

Nhóm cổ phiếu mạnh nhất phiên sáng là dầu khí với các đại diện GAS, BSR cũng suy yếu. GAS thiếu cầu nghiêm trọng khi thanh khoản chiều nay giảm tới 62% so với phiên sáng nhưng giá lại tụt thấp hơn tới 0,72%. Trụ này đóng cửa chỉ còn tăng 1,32% so với tham chiếu. BSR cũng vậy, thanh khoản giảm 61% so với phiên sáng mà giá lại tụt nhẹ 1 bước. Cổ phiếu xuất sắc duy nhất là POW, vẫn đóng cửa giá kịch trần chủ yếu vì lượng dư mua trần vẫn đủ dùng.

Khi những cổ phiếu mạnh nhất còn gặp khó khăn thì các mã khác khó lòng thoát khỏi ảnh hưởng. Rổ VN30 có tới 21 mã tụt giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã cao hơn. Diễn biến bất ngờ nhất là hai mã ngân hàng SHB và LPB, thậm chí là ngược dòng với hầu như toàn bộ nhóm ngân hàng.

SHB từ khoảng 1h30 trở đi đột nhiên có lực cầu mạnh đẩy giá vọt lên. Cổ phiếu này có nhịp dao động mạnh nhất từ 1h30 tới 2h13, giá tăng từ 11.200 đồng lên 11.700 đồng tương đương 4,46%. Lực bán sau đó đã khiến giá hạ độ cao một chút nhưng đóng cửa vẫn đạt 11.600 đồng, tăng 3,11% so với tham chiếu. Như vậy riêng chiều nay SHB tăng tới 3,11% so với giá chốt buổi sáng, thanh khoản gấp tới 3,5 lần. SHB từ chỗ đứng thứ 10 về thanh khoản thị trường phiên sáng đã vượt lên vị trí dẫn đầu lúc đóng cửa. LPB cũng không hề kém cạnh, thanh khoản chiều nay gấp 6 lần phiên sáng và giá tăng vọt thêm 2,76%. Đóng cửa LPB tăng 2,02% so với tham chiếu.

Dù có sự đột biến ở SHB và LPB, nhóm ngân hàng hôm nay vẫn là nỗi thất vọng lớn khi toàn bộ 27 mã nhóm này ở các sàn chỉ sót lại 5 mã tăng. ABB, PGB, ACB là những cổ phiếu còn lại. Trong khi đó khá nhiều blue-chips giảm mạnh như VPB giảm 1,98%, CTG giảm 1,41%, MBB giảm 1,65%, STB giảm 1,16%, BID giảm 0,87%. Sức ép từ nhóm ngân hàng là rất đáng kể khi 5/10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất thuộc nhóm này, trong đó CTG và VPB dẫn đầu.

Những đốm xanh lẻ loi hôm nay không mang tính đại diện cho nhóm ngành.

Không chỉ ngân hàng, nhóm blue-chips nhìn chung là kém. VN30-Index đóng cửa giảm 0,45% với 7 mã tăng/21 mã giảm. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường thì duy nhất GAS còn xanh. VIC giảm 1,54%, VHM giảm 1,05%, HPG giảm 0,9% là những trụ yếu nhất. Ngoài ra VRE, MSN, SAB cũng giảm xấp xỉ 1% trở lên.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ có 160 mã tăng/318 mã giảm. Sắc đỏ không chỉ áp đảo hoàn toàn mà số mã giảm sâu từ 1% trở lên còn nhiều gấp đôi phiên sáng, với 84 cổ phiếu. Thanh khoản nhóm yếu nhất đã chiếm 35,3% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn, trong đó tới 20 mã khớp quá 100 tỷ đồng. Ngoài các blue-chips thuộc rổ VN30, nhiều mã tầm trung cũng bị xả lớn như HCM giảm 1,7% với 263 tỷ; DXG giảm 2,06% với 225,3 tỷ; HSG giảm 2,92% với 214,6 tỷ; NVL giảm 1,79% với 208,9 tỷ; NKG giảm 2,79% với 178 tỷ…

Ở phía tăng, ngoài cổ phiếu dầu khí và vài mã ngân hàng, sự xuất sắc chỉ bó hẹp ở rất ít cổ phiếu riêng biệt. Những mã tăng ngược dòng cũng không đại diện được cho cả nhóm ngành. VND là ví dụ, đóng cửa tăng 2,01% với thanh khoản rất tốt 434,6 tỷ đồng thì gần như toàn bộ các mã chứng khoán còn lại đỏ. GMD, BCH, VHC, VTP, CSV, VGC, ANV là các mã khác tăng tốt với thanh khoản tương đối cao từ 40 tỷ đồng trở lên. Trong toàn bộ 160 cổ phiếu xanh hôm nay, chỉ khoảng 20 mã có mức tăng trên 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.

Thanh khoản hai sàn phiên chiều ghi nhận tăng 17% so với buổi sáng, trong đó HoSE khớp 9.342 tỷ đồng. Tiếc rằng mức thanh khoản tăng này lại khiến mặt bằng giá suy yếu, cho thấy có áp lực bán tăng. Mặt khác, tổng giá trị khớp lệnh cả ngày của HNX và HoSE chỉ còn hơn 18.200 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình tuần trước (21.722 tỷ đồng/phiên).