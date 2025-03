Cổ phiếu "hàng hiệu" nguy cơ điều chỉnh, tiền sẽ chảy sang penny, midcap?

Thị trường chứng khoán Mỹ dù đã hồi phục mạnh trong phiên cuối tuần trước nhưng không tránh khỏi một tuần giảm mạnh trong 2 năm ở đợt bán tháo cổ phiếu kéo dài suốt 3 tuần qua trên phố Wall.

Theo công bố mới nhất từ Đại học Michigan trong ngày 14/03, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tiếp tục suy giảm trong tháng 3/2025, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về lạm phát. Ở chiều ngược lại, một số thị trường ở khu vực Châu Á phục hồi, trong đó Chứng khoán Trung Quốc trở thành nơi trú ẩn của các nhà đầu tư toàn cầu, chỉ số Hang Seng đã tăng 17% kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1/2025.

Thị trường trong nước "xanh vỏ đỏ lòng” ở tuần vừa qua nhưng vẫn ghi nhận chuỗi tăng 8 tuần liên tiếp và là chuỗi tăng dài nhất hơn 4 năm. Đà tăng có phần chững lại khi áp lực chốt lời diễn ra ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, kết quả Smallcap giảm 1,79%, Midcap giảm 2,18% trong khi VN30 chỉ giảm nhẹ 0,2%. Chỉ số Vn-Index chốt tuần ở 1.326,15 điểm, tăng 0,1 điểm, tương đương tăng 0,01% so với tuần trước.

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đạt 24.805 tỷ đồng, tăng +3,3% so với tuần trước đó, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng tăng +8% lên 22.475 tỷ đồng. Theo thống kê, thanh khoản tuần vừa qua tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây. Thanh khoản kể từ đầu tháng 3 đã tăng +36,7% so với tháng 2. Lũy kế từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 18.367 tỷ đồng, giảm 12,9% so với mức bình quân năm 2024.

Về định giá, hiện tại chỉ số P/E (ttm) của thị trường đã tăng từ mức 13,5 lần ở giai đoạn giữa tháng 2 lên mức 14,5 lần nhưng vẫn thấp hơn 14,5% so với mức bình quân 5 năm. Đây là lần thứ 2 chỉ số P/E về vùng thấp hơn so với mức bình quân 1 đội lệch chuẩn kể từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2024, thời điểm chỉ số Vn-Index ở vùng 1.250 điểm.

Nhận định xu hướng thị trường, theo Chứng khoán MBS, dù chỉ số chung Vn-Index vẫn nhích nhẹ nhưng đa phần danh mục của nhà đầu tư bị thiệt hại nếu không có nhóm Vingroup. Nhóm Penny đã điều chỉnh sang tuần thứ 2 trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình cũng vừa có tuần điều chỉnh mạnh (-2,18%).

Chỉ số Vn-Index đạt mức cao nhất 1.342,91 điểm trong tuần vừa qua, tiệm cận vùng cản 1.350 điểm. Việc chỉ số Vn-Index đang được “neo” bởi một số ít cổ phiếu Bluechips có thể là rủi ro cho thị trường ở thời điểm hiện tại khi mạch tăng đã khá dài và thanh khoản đã lên ngưỡng cao nhất 9 tháng qua.

Do vậy, ở kịch bản cơ bản, MBS cho rằng thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh ở nhóm Bluechips, dòng tiền có thể quay lại bắt đáy nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Về kỹ thuật, vùng cản cho nhịp tăng của thị trường ở khu vực 1.350 – 1.360 điểm, trong khi các ngưỡng hỗ trợ ở 1.310 – 1.315 điểm, đặc biệt ở vùng tâm lý 1.300 điểm.

Với kịch bản thị trường điều chỉnh ở nhóm Bluechips, dòng tiền có cơ hội quay lại bắt đáy đối với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Nhà đầu tư có nên ưu tiên một số nhóm cổ phiếu như: Chứng khoán, BĐS, Thép, Bất động sản Khu công nghiệp, Đầu tư công...

Trong khi đó, dựa trên diễn biến giao dịch và hành động giá trên diện rộng, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng thị trường có khả năng sẽ ghi nhận một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn bởi các yếu tố sau: Áp lực chốt lời đang dần hình thành trên diện rộng ở những phiên giao dịch cuối tuần;Thị trường bước vào vùng quá mua cùng với các tín hiệu phân kỳ thể hiện qua các chỉ báo kỹ thuật như RSI;

Diễn biến giảm điểm tại các thị trường trọng điểm do ảnh hưởng của thương chiến và động lực tăng trưởng dần giảm tốc có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch đối với thị trường trong nước.

Trong kịch bản tích cực, vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng sẽ hình thành quanh vùng 1.310 điểm trong bối cảnh VN-Index vẫn đang giao dịch quanh vùng kháng cự kéo dài từ 1.300 đến 1.330 điểm và vùng giá mục tiêu cho xu hướng tăng sắp tới sẽ là 1.370 điểm.