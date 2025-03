Nhìn lại biến động tỷ giá các đồng tiền lớn từ đầu năm đến nay

Đồng USD đã mất giá từ đầu năm đến nay so với tất cả đồng tiền của các nền kinh tế phát triển khác ngoại trừ đồng đôla Canada, do lo ngại rằng sự bất định mà chính sách thuế quan gây ra sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.

“Thuế quan nói chung thường có khuynh hướng mang lại lợi ích cho đồng USD. Nhưng khi được áp lên các đối tác thương mại rất gần cận của Mỹ, thuế quan có thể làm sứt mẻ niềm tin vào kinh tế Mỹ”, chiến lược gia Lefteris Farrmakis của ngân hàng Barclays nhận xét.

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ gia tăng khiến nhà đầu tư tìm cách quay lưng với USD. Cùng với đó, sức hút của bản thận những đồng tiền như euro, crown Thụy Điển và yên Nhật cũng gia tăng.

Nguồn: Reuters/LSEG.

Dưới đây là diễn biến tỷ giá các đồng tiền lớn từ đầu năm đến nay do hãng tin Reuters điểm lại:

CÚ LỘI NGƯỢC DÒNG CỦA ĐỒNG EURO

Kế hoạch chi tiêu công lịch sử của Đức, với mức chi tăng mạnh cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, đã đẩy tỷ giá đồng euro lên cao. Từ đầu năm đến nay, đồng tiền chung châu Âu đã tăng 5% so với USD, đang tiến tới hoàn tất quý tăng mạnh nhất kể từ năm 2022.

Trong 3 năm qua, xu hướng chung của euro là suy yếu do kinh tế châu Âu trì trệ. Cách đây chưa lâu, thị trường thậm chí còn dự báo rằng tình trạng ảm đạm của nền kinh tế khu vực và sức tăng trưởng bền bỉ của kinh tế Mỹ sẽ kéo euro về ngang giá so với USD.

Sáng 18/3, đồng euro giao dịch ở ngưỡng 1,092 USD, cách không xa mốc cao nhất kể từ ngày 11/10/2025 là 1,0947 USD/ thiết lập vào tuần trước. Đồng tiền này đang vững giá trước thời điểm Quốc hội Đức dự kiến tiến hành cuộc bỏ phiếu để thông qua kế hoạch chi tiêu công mới được đề xuất.

Không chỉ tăng giá mạnh so với USD, euro còn tăng giá so với bảng Anh và franc Thuỵ Sỹ.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được cho là đang tiến gần tới hồi kết của chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi việc châu Âu tăng chi tiêu cho quốc phòng đã làm thay đổi triển vọng tỷ giá euro một cách căn bản - theo ông Kenneth Broux, tươngr nghiên cứu tỷ giá và lãi sâuts tại ngân hàng Societe Generale. Dù vậy, ông Broux cũng lưu ý rằng thuế quan của Mỹ vẫn là một rủi ro đối với khả năng tăng giá của đồng euro.

ĐỒNG YÊN VÀ VAI TRÒ “HẦM TRÚ ẨN”

Một đồng tiền lớn nữa tăng giá mạnh từ đầu năm đến nay là đồng yên Nhật Bản, với mức tăng khoảng 6% so với USD. Một động lực cho sự tăng giá này là việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất trong khi hầu hết các nền kinh tế lớn khác đang trong chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngoài ra, đồng yên còn phát huy mạnh vai trò kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu nhiều biến động kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

“Nếu muốn phòng ngừa rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế ở Mỹ, nhà đầu tư có thể mua đồng yên Nhật, vì có khả năng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tăng”, chiến lược gia Farmakis của Barclays nhận định.

Tỷ giá đồng yên vốn đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong khoảng cách giữa lãi suất cho vay ở Mỹ và ở Nhật. Những diễn biến tích cực gần đây ở Nhật Bản, bao gồm mức tăng lương mạnh trong cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân hàng năm, càng củng cố khả năng BOJ tiếp tục tăng lãi suất, tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng yên.

Sau 4 năm giảm liên tiếp, đồng yên đang trong xu hướng hồi phục vững. Các nhà đầu cơ đang đặt cược lớn chưa từng thấy vào khả năng đồng tiền này tiếp tục tăng giá.

Sáng 18/3, tỷ giá đồng yên so với USD tại thị trường châu Á có lúc giao dịch ở mức 149,3 yên đổi 1 USD. Tuần trước, đồng yên đạt mức cao nhất hơn 5 tháng so với USD, với 146,55 yên đổi 1 USD.

ĐÔLA CANADA VÀ PESO MEXICO ĐƯƠNG ĐẦU ÁP LỰC TỪ THUẾ QUAN

Sức ép giảm giá đối với đồng nội tệ của Canada và Mexico, hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, đã dịu đi nhưng khó có thể sớm được giải tỏa hoàn toàn.

Theo ngân hàng ING, mức tỷ giá hiện nay của đồng đôla Canada so với USD đang phản ánh phần bù rủi ro khoảng 2%, chỉ bằng một nửa mức đỉnh của phần bù rủi ro ở thời điểm đầu tháng 2 khi đôla Canada giảm xuống mức thấp nhất 22 năm so với bạc xanh.

Ngày 17/3, tỷ giá đôla Canada đạt mức cao nhất 11 ngày, với 1,428 đôla Canada đổi 1 USD.

Peso Mexico hiện đã tăng giá 5% từ mức đáy của 3 năm so với USD thiết lập vào tháng trước. Với 20,1 peso đổi 1 USD, đồng peso đã trở lại mức tỷ giá trước bầu cử tổng thống Mỹ.

Việc ông Trump hoãn áp thuế quan 25% lên phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico mang lại hiệu ứng tích cực cho đồng tiền của hai nước láng giềng này. Tuy nhiên, thuế quan 25% mà Mỹ áp lên tất cả thép và nhôm nhập khẩu đã có hiệu lực từ tuần trước, dẫn tới hành động trả đũa của Canada - nhà cung cấp thép và nhôm nước ngoài lớn nhất cho Mỹ. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) cũng hạ lãi suất như một động thái để hỗ trợ nền kinh tế.

Bởi vậy, giới phân tích cho rằng mức độ biến động của tỷ giá đôla Canada trong thời gian sẽ còn lớn.

NHÂN DÂN TỆ VỮNG GIÁ BẤT NGỜ

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vốn được dự báo sẽ là một trong những đồng tiền “chịu trận” nhiều nhất từ chính sách của ông Trump. Một số chuyên gia đã dự báo rằng Bắc Kinh sẽ để cho đồng nội tệ suy yếu để bù lại ảnh hưởng của thuế quan như đã làm trong nhiệm kỳ trước của ông Trump, cụ thể là trong cuộc chiến thương mại 2018-2019.

Đến hiện tại, Trung Quốc là nước ông Trump áp thuế quan nhiều nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, nhưng tỷ giá nhân dân tệ - cả trong và ngoài đại lục - đều đã tăng trong năm nay, đạt ngưỡng khoảng 7,25 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Bank of America cho rằng một lý do khiến nhà chức trách Trung Quốc không khuyến khích việc nhân dân tệ mất giá so với USD là việc đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi khác ở châu Á đã tăng giá mạnh hơn nhân dân tệ, mang lại lợi thế cho các nhà xuất khẩu của Trung Quốc.

“Trung Quốc đang đạt được sự mất giá của nhân dân tệ tính theo trọng số thương mại so với đồng tiền của các đối tác thương mại chủ chốt, cho dù nhân dân tệ có tăng giá nhẹ so với USD”, một báo cáo của ngân hàng Mỹ viết.

CROWN THỤY ĐIỂN TĂNG GIÁ MẠNH NHƯNG ÂM THẨM

Một đồng tiền tăng giá mạnh so với USD từ đầu năm đến nay nhưng ít được chú ý là đồng crown Thụy Điển. Đồng crown đã tăng 9% so với USD, đạt gần 10 crown đổi 1 USD, mức cao nhất của crown kể từ cuối năm 2023. Ngoài ra, đồng crown cũng tăng giá so với euro, bất chấp xu hướng tăng giá của euro.

Giới phân tích nói rằng đà tăng điểm mạnh của thị trường chứng khoán châu Âu, những tia hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, cùng triển vọng kinh tế Thụy Điển cải thiện là những yếu tố giải thích cho sự tăng giá mạnh mẽ của crown.

Ngoài sự nhạy cảm với thị trường chứng khoán châu Âu, đồng crown còn đang hưởng lợi từ xu hướng tăng giá mạnh của cổ phiếu quốc phòng tài khu vực này. Theo Societe Generale, tỷ trọng của tổng vốn hóa cổ phiếu quốc phòng Thụy Điển so với GDP nước này là cao hơn so với ở các nước châu Âu khác.