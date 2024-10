Công an Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố nhiều cán bộ văn phòng đăng ký đất đai

Mới đây nhất, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã ký các quyết định đình chỉ công tác đối với 06 nhân viên thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bà Rịa.

Thời gian đình chỉ công tác là 15 ngày kể từ ngày ký.

Việc đình chỉ công tác đối với 06 nhân viên trên là theo quy định. Lý do đình chỉ công tác: các cá nhân này đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khởi tố bị can về tội nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 01/10/2024, văn phòng đăng ký đất đai TP. Bà Rịa đã có tờ trình đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét quyết định đình chỉ công tác đối với 06 cá nhân của đơn vị này, gồm: Huỳnh Thị Huệ Trân (Tổ trưởng Tổ đăng ký và cấp giấy chứng nhận), các nhân viên: Nguyễn Ngọc Thanh Minh, Lê Thị Kim Vàng, Hoàng Thị Thuận, Trần Thị Kim Minh và Nguyễn Thụy Phương Linh.

Trong tháng 8/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Kim Loan (nhân viên của Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bà Rịa) về tội môi giới hối lộ trong chuyên án do Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác lập.

Trong chuyên án này, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã khởi tố, bắt giam một số đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo, làm giả con dấu, tài liệu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, đưa và môi giới hối lộ.

Liên quan đến chuyên án, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã khởi tố Nguyễn Quang Tú là cán bộ văn phòng của UBND TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, Tú đã cầm 43 tỷ đồng của ông Nguyễn Đại Nguyên (trú tại quận Tân Phú, TP. HCM) để chi cho những người có chức năng, nhiệm vụ trong giải quyết thủ tục giấy tờ liên quan đến điều chỉnh quy hoạch đất nhằm hợp thức hóa đất đai và khai thác cát trái pháp luật.

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh (trú tại TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi dùng giấy tờ giả liên quan đến nguồn gốc đất để xin hợp thức hóa. Đối tượng này còn bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khởi tố về các tội lừa đảo, môi giới hối lộ, đưa, nhận hối lộ, làm giả và sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xác lập và phá án. Đến nay, cơ quan này đã khởi tố 15 người có liên quan.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.