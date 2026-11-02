Công bằng, minh bạch trong tiếp cận ghép tạng quyết định niềm tin của nhân dân
PPhúc Minh
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Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, vấn đề mang tính quyết định đến niềm tin của nhân dân là sự công bằng trong việc tiếp cận ghép tạng và sự minh bạch trong chi phí. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh nguyên tắc phân bổ tạng phải dựa trên tiêu chí lâm sàng và đạo đức, tuyệt đối không dựa trên khả năng tài chính...
Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
(sửa đổi), đã nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở hội trường, sáng 2/11.
HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ CHẶT CHẼ
Góp ý vào dự thảo Luật, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu,
Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, nhấn mạnh
mục tiêu quan trọng là luật sửa đổi cần bảo vệ tốt hơn những người hiến
tạng, đặc biệt là trẻ em.
Ông cho biết dù Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
không phải là cơ sở ghép tạng, song
rất thấu hiểu những người bệnh nặng đang chờ đợi cơ hội cuối cùng.Niềm hi vọng được ghép tạng nhiều khi chính
làđộng lực đểhọ tiếp tục chiến đấu với bệnh
tật.
Tuy vậy, những lo lắng của người dân là hoàn toàn chính đáng, bởi
trên thực tế, tình trạng mua bán tạng, bắt cóc vẫn xảy ra trong khu vực và trên thế giới. Do đó, cần hoàn thiện hành
lang pháp lý theo hướng chặt chẽ hơn, vừa ngăn chặn hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật, vừa không khép lại cánh cửa hi vọng sống cho người bệnh.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đề nghị phân định rõ
hai nhóm đối tượng hiến tạng để có quy định quản lý phù hợp, bảo đảm an toàn và
quyền lợi của người hiến.
Nhóm thứ nhất,nhóm những người hiến khỏe mạnh
đang sống, luật cần tuyệt
đối cấm cho, tặng mô không có khả năng tái tạo và nguy hiểm đến tính mạng ngay
khi lấy.
Đối với mô, tạng có khả năng tái
tạo, không ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe và sự phát triển, thì trẻ dưới 18 tuổi chưa phát triển
cơ thể hoàn chỉnh cũng không nên lấy tạng, trừ những trường hợp đặc biệt trong
chuyên khoa được đánh giá không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, ví dụ như
mô tái sinh là máu, tế bào gốc.
“Quá trình lấy chỉ được thực hiện khi có
sự đồng ý của bản thân, gia đình và chỉ được hiến cho người cùng huyết thống gần, có giám định ADN khi không còn phương án khác khả thi. Đây chính là nút chặn
để kẻ xấu không thể tìm cách bắt cóc, tấn công trẻ mồ côi, giả dạng con nuôi…”, ông Hiếu nhấn mạnh.
Với người từ 18 đến 25 tuổi,chỉ
được cho, tặng người cùng huyết thống. Người trưởng thành trên 25 tuổi, ngoài
người trong gia đình có thể cho, tặng, nhưng phải có sự giám sát của hội đồng độc lập không liên quan
đến ê kíp phẫu thuật và gia đình người nhận.
Nhóm thứ hai, người hiến không
còn khả năng sống, chết não, chết tuần hoàn, thì việc xác
định chết não, chết tuần hoàn phải được hội đồng độc lập không liên quan đến ê
kíp phẫu thuật và gia đình người nhận.
Nếu tử vong không rõ nguyên nhân,
tai nạn, nghi ngờ bạo hành,
người bị bạo hành, người lang thang, không gia đình, thì bắt buộc phải có kết luận
của pháp y và cơ quan điều tra,
khẳng định không có dấu hiệu hình sự trước khi xét hiến theo thông lệ của quốc
tế.
Đối với người trên 18 tuổi, không được hiến tạng nếu trước đó có văn bản từ
chối hiến. Trường hợp
khác không có văn bản từ chối,
cần đảm bảo gia đình đồng ý và cũng phải có sự giám sát của hội đồng độc lập.
ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG TRONG TIẾP CẬN CƠ HỘI GHÉP TẠNG
Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, một vấn đề
mang tính quyết định đến niềm tin của nhân dân cần quan tâm là sự công bằng trong việc
tiếp cận ghép tạng và sự minh bạch trong chi phí.
Về công bằng, ông Hiếu cho biết nguyên tắc của Tổ chức
Y tế Thế giới đã rất rõ ràng, đó
là phân bổ tạng phải dựa trên tiêu chí lâm sàng và đạo đức. Tuyệt đối không dựa trên khả
năng tài chính, phải công minh, công bằng, có thể thể kiểm chứng được.
Kinh nghiệm các nước dù khác nhau
về mô hình nhưng đều chung một điều: không để con người tự quyết định bằng cảm
tính ai được ghép, ai không được ghép, mà cần dựa trên mức độ cấp cứu, thời gian chờ đợi, sự tương thích miễn dịch
và ưu tiên cho trẻ em.
Để chống tiêu cực, kíp lấy tạng không được biết người nhận là ai, và mọi trường hợp
ngoại lệ đều phải được Hội đồng Quốc gia phê duyệt và công khai trên hệ thống.
Về chi phí, ông Hiếu nhấn mạnhnguyên
tắc: tạng là vô giá, không thể mua bán. Người bệnh chỉ
chi trả chi phí dịch vụ điều phối, vận chuyển, phẫu thuật và thuốc ức chế
miễn dịch sau ghép. Tất cả điều này phải công khai, minh bạch để sau đó bảo hiểm
y tế sẽ dần dần có lộ trình thanh toán.
Cùng góp ý vào dự thảo Luật, đại biểu Trần
Thị Hoa Ry, đại biểu Quốc hội
tỉnh Cà Mau
đề nghị cân nhắc quy định thứ tự ưu tiên đối với “người chờ ghép thuộc
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã phát hiện, vận động, hồi sức duy trì người hiến” tại dự thảo.
Đại biểu cho rằng, mặc dù việc ghi nhận đóng góp của cơ sở y tế là cần
thiết, nhưng nếu coi đây là một tiêu chí ưu tiên độc lập trong phân bổ nguồn tạng
thì có thể dẫn đến sự thiếu khách quan, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp cận
công bằng giữa các người bệnh tại các cơ sở y tế khác nhau.
Theo đại biểu, cần khẳng định nguồn tạng
hiến là nguồn lực y tế đặc biệt quý giá được kết tinh từ nghĩa cử nhân đạo của
người dân. Do đó, việc phân bổ bắt buộc phải
dựa trên các tiêu chí chuyên môn khách quan, bảo đảm sự công bằng cho tất cả
người bệnh đang chờ ghép.
Đại biểu đề nghị hoàn thiện theo hướng:
Thứ tự ưu tiên điều phối bộ phận cơ thể người phải được xác định căn cứ vào mức
độ cấp cứu, mức độ tương thích về y học, khả năng thành công của ca ghép, thời
gian chờ ghép và các trường hợp ưu tiên đặc biệt khác theo quy định của pháp luật.
Việc xác định thứ tự ưu tiên phải bảo đảm tính công bằng, khách quan, minh bạch;
tuyệt đối không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, nơi cư trú hay cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh nơi người bệnh đăng ký chờ ghép.
Đại biểu nhấn mạnh, sự minh bạch trong
điều phối không chỉ là yêu cầu quản lý, mà còn là yếu tố quyết định củng cố niềm
tin của nhân dân đối với hệ thống hiến, ghép tạng.
Ngày 1/11/2026, Bộ Y tế đã có công văn kèm dự thảo
báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của các đại
biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, cũng như nhiều ý kiến
xác đáng của cử tri, nhân dân, chuyên gia y tế, chuyên gia pháp luật. Trong số
138 nội dung, đã có 97 nội dung đã được tiếp thu, 41 nội dung được giải trình.
Dự thảo Luật đã bỏ quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký
hiến, bỏ việc phân nhóm theo độ tuổi, tuyệt đối cấm việc lấy bộ phận cơ thể từ
người sống dưới 18 tuổi và lấy mô không tái sinh từ người sống dưới 18 tuổi.
Luật
cũng quy định thu hẹp các điều kiện hiến mô tái sinh cho các thành viên trong
gia đình như: chỉ hiến cho anh, chị, em ruột và chỉ được thực hiện khi không có
người hiến trưởng thành phù hợp; người hiến phải đủ sức khỏe, được tư vấn độc lập;
có sự đồng ý của cả người hiến và cha mẹ hoặc người giám hộ.
Báo cáo về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) sáng 2/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự thảo đã được tiếp thu theo hướng quy định người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành, và phải đáp ứng các điều kiện hết sức chặt chẽ. Tuyệt đối không lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể của người sống dưới 18 tuổi...
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