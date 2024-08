Công bố thông tin sai lệch, C32 bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 942/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần CIC39 (mã C32-HOSE) với số tiền phạt là 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: Công ty cổ phần CIC39 đã công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2023, cụ thể: theo báo cáo tài chính riêng quý 4/2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty cổ phần CIC39 năm 2023 là 5.228.491.326 đồng; tuy nhiên, theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty cổ phần CIC39 năm 2023 là -18,75 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty cổ phần CIC39 năm 2023 là 1,55 tỷ đồng, tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty cổ phần CIC39 là âm 26,98 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2024, C32 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất lãi hơn 6,4 tỷ đồng, tăng gần 221% so với cùng kỳ (2 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng, công ty báo lãi 2,36 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 3,77 tỷ đồng).

Theo giải trình từ công ty, biến động tăng lợi nhuận báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 so với cùng kỳ chủ yếu từ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ. Doanh thu quý 2/2024 táng 54,7% giúp lãi gộp tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước.



Bên cạnh đó chi phí tài chính giảm do chi phí lãi vay giảm đã giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 66% so với cùng kỳ. Ngoài ra khoản thu nhập khác từ phạt hợp đồng tăng đã giúp lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 98% so với quý 2/2023.

Trước đó, Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (mã TCR-HOSE) bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không công bố thông tin Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và 2024;

Giải trình về việc lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023 bị lỗ; Chuyển từ lãi ở Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 sang lỗ ở Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023;



Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn Báo cáo thường niên năm 2023, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2024.