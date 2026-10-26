Cục Hàng không đề nghị các hãng bay khôi phục và mở mới đường bay nội địa

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam, đề nghị nghiên cứu triển khai, khôi phục và tăng cường khai thác đến các cảng hàng không địa phương, qua đó nâng cao khả năng kết nối liên vùng...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: PV VnEconomy.

Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng sự tham gia của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cảng hàng không và địa phương, hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa.

Nhiều dự án hạ tầng hàng không đã hoàn thành hoặc đang triển khai, góp phần nâng cao năng lực phục vụ, tạo điều kiện phát triển mạng đường bay và hoạt động vận tải hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá vận tải hàng không có vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương, vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại. Việc khôi phục, phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương còn giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hàng không, khai thác tiềm năng của từng vùng và nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Trên cơ sở đó, Cục đề nghị các hãng hàng không chủ động rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay nội địa đang khai thác và các đường bay đã tạm dừng. Các hãng cần nghiên cứu khôi phục những đường bay có tiềm năng về thị trường, nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và điều kiện khai thác phù hợp; đồng thời xem xét tăng tần suất trên các đường bay hiện hữu để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân và du khách.

Cục cũng khuyến khích nghiên cứu mở các đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, nhất là giữa các trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm. Những kết nối này được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, hạn chế sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối.

Để triển khai, các hãng cần phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không chuẩn bị các điều kiện khai thác, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển và phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan để đánh giá nhu cầu thị trường, xây dựng chương trình xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và kết nối vận tải. Các hãng cũng cần nghiên cứu cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo trước ngày 10/11/2026. Báo cáo cần nêu rõ các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất; lộ trình và thời gian triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027; đánh giá nhu cầu thị trường, phương án bố trí đội tàu bay và khả năng duy trì khai thác.

Các hãng đồng thời cần làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến điều kiện hạ tầng, dịch vụ hàng không, cơ chế phối hợp với địa phương cùng các giải pháp hỗ trợ phát triển đường bay.