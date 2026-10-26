Cục Hàng không đề nghị các hãng bay khôi phục và mở mới đường bay nội địa

Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng sự tham gia của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cảng hàng không và địa phương, hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa.
Nhiều dự án hạ tầng hàng không đã hoàn thành hoặc đang triển khai, góp phần nâng cao năng lực phục vụ, tạo điều kiện phát triển mạng đường bay và hoạt động vận tải hàng không.
Cục Hàng không Việt Nam đánh giá vận tải hàng không có vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương, vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại. Việc khôi phục, phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương còn giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hàng không, khai thác tiềm năng của từng vùng và nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng.
Trên cơ sở đó, Cục đề nghị các hãng hàng không chủ động rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay nội địa đang khai thác và các đường bay đã tạm dừng. Các hãng cần nghiên cứu khôi phục những đường bay có tiềm năng về thị trường, nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và điều kiện khai thác phù hợp; đồng thời xem xét tăng tần suất trên các đường bay hiện hữu để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân và du khách.
Cục cũng khuyến khích nghiên cứu mở các đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, nhất là giữa các trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm. Những kết nối này được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, hạn chế sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối.
Để triển khai, các hãng cần phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không chuẩn bị các điều kiện khai thác, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển và phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng.
Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan để đánh giá nhu cầu thị trường, xây dựng chương trình xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và kết nối vận tải. Các hãng cũng cần nghiên cứu cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo trước ngày 10/11/2026. Báo cáo cần nêu rõ các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất; lộ trình và thời gian triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027; đánh giá nhu cầu thị trường, phương án bố trí đội tàu bay và khả năng duy trì khai thác.
Các hãng đồng thời cần làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến điều kiện hạ tầng, dịch vụ hàng không, cơ chế phối hợp với địa phương cùng các giải pháp hỗ trợ phát triển đường bay.
Sáng 24/10, thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thủ tục, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước để bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo chính sách hỗ trợ chuỗi cung ứng phải mang lại hiệu quả thực tiễn...
AI đang giúp hacker tăng tốc tấn công mạng, nhưng nhiều cuộc xâm nhập vẫn bắt đầu từ việc đánh cắp tài khoản và khai thác quyền truy cập. Kiểm soát danh tính số vì thế trở thành yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp...
Sáng 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, tại hội trường Diên Hồng, các đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư...
Nhu cầu nhân lực tại nhiều doanh nghiệp xây dựng tăng mạnh trong khi nguồn cung chưa đáp ứng, từ công nhân kỹ thuật, lái máy đến kỹ sư chuyên sâu về đường sắt, công trình ngầm và công nghệ số...
Bối cảnh tài chính toàn cầu hiện nay đang trải qua những biến chuyển mang tính cấu trúc với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo công nghệ cùng sức ép chuyển đổi bền vững đang đặt thị trường vào những tình thế chưa từng có tiền lệ...
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...