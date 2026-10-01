Thêm một hãng hàng không Việt Nam được mở rộng vùng khai thác tới châu Âu

Cục Hàng không Việt Nam vừa phê chuẩn Sun PhuQuoc Airways (SPA) khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330, đồng thời mở rộng vùng khai thác của hãng tới châu Âu.
Đây là bước phê chuẩn mới đối với SPA sau khi hãng được cấp Chứng chỉ Nhà khai thác tàu bay (AOC) ngày 25/9/2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 1/11/2025.
Theo thông tin từ SPA, hãng bắt đầu nộp hồ sơ đề nghị phê chuẩn khai thác A330 từ ngày 16/4/2026. Trong quá trình thẩm định, hãng hoàn thiện hệ thống tài liệu, tổ chức huấn luyện và thực hiện các bước kiểm tra, kiểm chứng theo yêu cầu của nhà chức trách, trong đó có các nội dung liên quan đến khai thác bay, huấn luyện, kỹ thuật bảo dưỡng, điều phái và phục vụ mặt đất.
Cục Hàng không Việt Nam cũng thực hiện kiểm tra, kiểm chứng đối với các nội dung liên quan trước khi phê chuẩn khai thác loại tàu bay thân rộng này.
Theo kế hoạch được SPA công bố, hãng đã tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên thuộc sở hữu, mang số hiệu VN-A969. Tàu bay dự kiến khai thác thương mại từ ngày 3/10 trên đường bay Hà Nội - TP.HCM trước khi được đưa vào khai thác các đường bay quốc tế.
SPA cho biết dự kiến đưa 8 tàu A330 vào đội bay đến tháng 4/2027.
Đường bay quốc tế đầu tiên dự kiến khai thác bằng A330 là Phú Quốc - Moscow (PQC-SVO), từ ngày 13/11/2026. Hãng cũng đang định hướng nghiên cứu các đường bay từ Phú Quốc tới một số thị trường tại châu Âu và Trung Á.
Theo kế hoạch, A330 dự kiến được đưa vào khai thác các đường bay tới Nhật Bản từ tháng 1/2027 và Australia từ tháng 5/2027.
Trước khi được phê chuẩn khai thác A330, SPA đã được cấp phép khai thác tới hơn 10 điểm đến quốc tế tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Trung Á. Theo số liệu do hãng công bố, trong năm đầu hoạt động, SPA đã phục vụ gần 3,4 triệu lượt hành khách.
Việc được phê chuẩn khai thác A330 cũng mở rộng loại tàu bay mà SPA được phép khai thác, từ đội tàu thân hẹp sang tàu bay thân rộng. Theo kế hoạch của hãng, Boeing 787-9 Dreamliner sẽ tiếp tục được bổ sung trong giai đoạn tiếp theo để phục vụ các đường bay có cự ly xa hơn.
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